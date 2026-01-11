Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

विराट कोहलीसारखा दिसणारा हा मुलगा आहे तरी कोण? पाहून स्वतः किंग कोहली झाला अवाक्; युजर्स म्हणाले, “बस 19-20…”; Video Viral

Virat Kohali Little Fan : वडोदरामध्ये विराट कोहलीची एका लहान चाहत्यासोबत भेट झाली. विशेष म्हणजे हा मुलगा हुबेहूब बालपणीच्या विराट कोहलीसारखा दिसत असल्याने त्याचा फोटो आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत.

Updated On: Jan 11, 2026 | 02:44 PM
विराट कोहलीसारखा दिसणारा हा मुलगा आहे तरी कोण? पाहून स्वतः किंग कोहली झाला अवाक्; युजर्स म्हणाले, "बस 19-20..."; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी वडोदरामध्ये विराट कोहलीची एका लहान मुलासोबत भेट झाली.
  • सामन्यापूर्वी चाहत्यांना स्वाक्षरी देताना कोहलीचा आणि त्या मुलाचा एकत्रित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
  • या फोटो-व्हिडिओंवर युजर्सने मजेशीर कमेंट्स करत दोघेही एकदम सारखे दिसत असल्याचे म्हटले.
भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहलीला कोण ओळखत नाही. क्रिकेटमध्ये भल्याभल्यांना पाणी पाजणारा विराट सोशल मीडियावरही चांगलाच सक्रिय असतो. अलीकडेच न्यूझीलंडविरुद्धच्या भारताच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी, विराट कोहलीची एका लहान मुलासोबत भेट झाली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा मुलगा हुबेहूब लहानपणीचा विराट कोहली असल्यासारखा दिसतो. म्हणजेच जर तुम्ही विराट कोहलीचे जुने फोटो पाहाल तर तुम्हाला त्यात असलेला विराट कोहली आणि हा मुलगा हे दोघेही एकमेकांसारखे दिसत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवेल.

रविवारी न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी टीम इंडियाची तयारी सुरू असताना वडोदरामध्ये प्रचंड उत्साह होता. सामन्यापूर्वी कोहलीने काही मुलांना आपला ऑटोग्रॉफ दिले. त्याचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करण्यात आले पण लक्षवेधी ठरला तो बालपणीच्या विराट कोहलीसारखा दिसणारा मुलगा… किंग कोहलीसोबतच्या या मुलाचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावरील अनेक पोस्टमध्ये कोहली आणि त्या तरुण चाहत्यामधील आश्चर्यकारक साम्य अधोरेखित झाले आहे. वडोदरामध्ये जमलेल्या तरुण चाहत्यांना स्वाक्षरी देताना कोहलीच्या गालावर मोठं स्मितहास्य आलं ज्याने त्यालाही मुलगा आणि त्याच्यामधील साम्य कदाचित लक्षात आलं असावं असं जाणवतं.

दरम्यान विराट कोहलीची त्याच्या छोट्या फॅनसोबत झालेली ही भेट आणि त्यांच्यातील साम्य दर्शवणारे अनेक व्हिडिओज सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहेत. युजर्स हे दृश्य पाहून थबकले तर अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एका युजरने लिहिले आहे, “खरोखर सारखेच दिसत आहेत” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “चिकू टाईम ट्रॅव्हल करून स्वतःचाच ऑटोग्राफ घ्यायला आला आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तो इतका सारखा दिसतोय की यात तर 19-20 चा फरकही जाणवत नाहीये”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

