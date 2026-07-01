‘…आणि यांना हवाय विकसित भारत’! लोकांनी लाज सोडून थेट सरकारी सिमेंटच चोरलं; लाजिरवाणा VIDEO VIRAL

इज्जतीचा भाजीपाला! धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन् फजिती करुन बसला; पहा काय घडलं? Video Viral
सहसा खाद्या गावात नवीन रस्ता तयार होत असेल तर लोकांना आनंद होतो. आता प्रवास सुखकर होईल अशा भावना मनात येते. पण काही महाभाग असे असतात त्यांना विकासापेक्षा फुकट मिळणाऱ्या मालाची जास्त पडलेली असते. आता हेच पहा ना व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत एका गावत नुकतेच नवीन रस्त्याचे काम करण्यात आले होते. रस्त्यावर सिमेंट, खडी आणि वाळूचे ओले मिश्रण पसरवण्यात आले होते. हा सुकरण्यासाठी काही तास लागतात. पण त्यापूर्वीच गावकऱ्यांनी ओले सिमेेट चोरायला सुरुवात केली आहे. घमली, डबे आणि पोती मध्ये ओले सिमेंट भरुन घरी नेले आहे.
फ्री में इतना सारा मसाला मिल गया अब अच्छे से घर का ढलाई हो जाएगा। सड़क तो बाद में भी बन जाएगा। pic.twitter.com/EcXq9a71kP — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) July 1, 2026
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @ChapraZila या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले असून अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हा व्हिडिओ नेमका कुठला आणि कधीचा आहे याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाहीत. परंतु यामुळे अनेक नेटकरी संतापले आहेत. एका नेटकऱ्याने, अशा नागरिकांमुळेच आपला देश मागे रहातो असे म्हटले आहेत, तर दुसऱ्या एकाने यांना कितीही सुविधा द्या हे सुधारणार नाहीतच असे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया लोक देत आहे.
नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.