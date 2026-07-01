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‘…आणि यांना हवाय विकसित भारत’! लोकांनी लाज सोडून थेट सरकारी सिमेंटच चोरलं; लाजिरवाणा VIDEO VIRAL

Updated On: Jul 01, 2026 | 05:30 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यातील काही गोष्टी अत्यंत मजेशीर असतात तर काही व्हिडिओ पाहून राग अनावर होतो. सध्या असाच संतापजनक आणि लाजिरवाण्या कृत्याच्या व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

viral video

'...आणि यांना हवाय विकसित भारत'! लोकांनी लाज सोडून थेट सरकारी सिमेंटच चोरलं; लाजिरवाणा VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गावात नवीन रस्ता बनत होता अन्..
  • नागरिकांना थेट सरकारी सिमेंटच चोरलं
  • लाजिरवाणा व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मीडिया एक असं माध्यम बनलसं आहे जिथे हसण्या-खिदळण्याचे व्हिडिओ पाहायला मिळतात, पण दुसऱ्या बाजूला समाजातील काही अतिशय लाजिरवण्या आणि बेजबाबदार मानसिकताही उघडी पडते. डिजिटायझेशनच्या काळात प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन असल्याने कुठेही काही अतरंगी, अजब, चुकीचे काही घडत असेल तर लगेच सोशल मीडियावर शेअर करतात. असे व्हिडिओ लोकांना अनेकगदा विचार कारायला भाग पाडतात. सध्या असाच एख संतापजनक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी डोक्याला हात लावला आहे.

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नेमकं काय आहे व्हिडिओत?

सहसा खाद्या गावात नवीन रस्ता तयार होत असेल तर लोकांना आनंद होतो. आता प्रवास सुखकर होईल अशा भावना मनात येते. पण काही महाभाग असे असतात त्यांना विकासापेक्षा फुकट मिळणाऱ्या मालाची जास्त पडलेली असते. आता हेच पहा ना व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत एका गावत नुकतेच नवीन रस्त्याचे काम करण्यात आले होते. रस्त्यावर सिमेंट, खडी आणि वाळूचे ओले मिश्रण पसरवण्यात आले होते. हा सुकरण्यासाठी काही तास लागतात. पण त्यापूर्वीच गावकऱ्यांनी ओले सिमेेट चोरायला सुरुवात केली आहे. घमली, डबे आणि पोती मध्ये ओले सिमेंट भरुन घरी नेले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @ChapraZila या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले असून अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हा व्हिडिओ नेमका कुठला आणि कधीचा आहे याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाहीत. परंतु यामुळे अनेक नेटकरी संतापले आहेत. एका नेटकऱ्याने, अशा नागरिकांमुळेच आपला देश मागे रहातो असे म्हटले आहेत, तर दुसऱ्या एकाने यांना कितीही सुविधा द्या हे सुधारणार नाहीतच असे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया लोक देत आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Villagers stealing cement from new road video viral

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Published On: Jul 01, 2026 | 05:30 PM

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