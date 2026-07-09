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सिंहीणीच्या कचाड्यात सापडला शेतकरी, 30 मिनिटांचा संघर्ष अन् अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

Updated On: Jul 09, 2026 | 11:51 AM IST
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सारांश

Lioness Attack : गुजरातच्या भावनगर जिल्ह्यातील एका गावात सिंहीणीने स्थानिकावर केलेल्या हल्ल्याचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये सिंहीणीने व्यक्तीचे हात आणि पाय जकडून ठेवल्याचे दिसते.

सिंहीणीच्या कचाड्यात सापडला शेतकरी, 30 मिनिटांचा संघर्ष अन् अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • गाईंना चारा देण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीवर गवतामध्ये लपलेल्या सिंहीणीने अचानक हल्ला केला.
  • सुमारे अर्धा तास गावकऱ्यांनी आरडाओरड आणि प्रयत्न करूनही सिंहीण मागे हटत नव्हती.
  • योग्य वेळी गावकऱ्यांनी व्यक्तीची सुटका करून रुग्णालयात दाखल केले; त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
गुजरातच्या भावनगर जिल्ह्यातून एक थरकाप उडवणारी घटना समोर येत आहे. पालिताना तालुक्यात असलेल्या गर्जिया गावात एका हिंस्त्र सिंहीणीने स्थानिकावर प्राणघातक हल्ला केला. ही घटना रविवारी घडली असून याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे. चला व्हिडिओत काय दिसलं याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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वन विभाग आणि स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, सदर घटना रविवारी 8.30 वाजताच्या सुमारास घडली. गावात राहणारे कालूभाई बोघाभाई परमार नेहमीप्रमाणे आपल्या घराजवळ गाईंना चारा देण्यासाठी घेऊन गेले होते. यावेळी गवतामध्ये एक सिंहीण लपून बसली होती. अशात व्यक्तीला पाहताच सिंहीणीचे त्यांच्यावर हल्ला चढवला. हल्ला इतका जबरदस्त होता की कालूभाई यांना काही करताच आलं नाही आणि याआधीच ते सिंहीणीच्या कचाड्यात अडकले.

अर्धा तास सुरू होता मृत्यूशी संघर्ष 

व्हायरल व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की, सिंहिणीने कालूभाईला जमीनीवर पटकल असून तो काही केल्या तिथून स्वतःची सुटका करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सिंहिणीने आपल्या तीक्ष्ण नखांनी त्याचा पाय आणि जबड्यात त्याचा हात पकडला होता. मृत्यूच्या विळख्यात अडकलेला कालुभाई जीव वाचवण्यासाठी धडपड करत होता. हा सर्व गोंधळ ऐकूण गावकरीही घटनेस्थळी उपस्थित झाले. कुणूी हातात दगड घेतला, तर कुणी काठी घेऊन मदतीला पोहचलं. गावकऱ्यांनी सिंहीणीला पळवून लावण्यासाठी आरडाओरड करायला सुरुवात केली. पण इतकं करुनही सिंहीण जागची काही हलेना. साधारण अर्धा तास कालूभाई सिंहीणींपासून वाचण्यासाठी संघर्ष करत होता.

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अखेर झाली सुटका

या सर्व गोंधळात एक क्षण असा आला की, काही सेकंगासाठी सिंहींणीचे लक्ष दुसऱ्या ठिकाणी गेले. ती कालूभाईला सोडून जवळच बांधलेल्या गायीकडे गेली. यानंतर गावकऱ्यांनी कालुभाईला उचलून तिथून दूर नेले. त्याला तात्काळ पालिताना येथील सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांचे एक पथक त्याच्यावर उपचार करत आहे. त्याची प्रकृती सध्या गंभीर असली तरी वेळेत मिळालेल्या मदतीमुळे त्याचा जीव वाचवण्यास यश आले. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली असून, गावकऱ्यांनी वनविभागाकडे सिंहिणीला तात्काळ पकडण्याची मागणी केली आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video of lioness attacking man while feeding cattle in gujarat bhavnagar village

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Published On: Jul 09, 2026 | 11:51 AM

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