Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Viral News Marathi Robot Campaign For Political Party Video Viral

आता हेच बघायचं बाकी राहिलं होतं! रोबोटनेही घेतला राजकीय पक्षाचा झेंडा हाती, प्रचाराचा खास Video होतोय व्हायरल

सोशल मीडियावर एक आश्चर्यकार व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक रोबोट निवडणुकीचा प्रचार करताना दिसत आहे. या व्हिडिओमुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हा व्हिडिओ पुण्यातील आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 04:51 PM
Robot campaign for political party video viral

आता हेच बघायचं बाकी राहिलं होतं! रोबोटनेही घेतला राजकीय पक्षाचा झेंडा हाती, प्रचाराचा खास Video होतोय व्हायरल (फोटो सौजन्य: व्हिडिओ स्क्रीनशॉट)

Follow Us:
Follow Us:
  • रोबोटनेही घेतला राजकीय पक्षाचा झेंडा हाती
  • प्रचाराचा खास Video होतोय व्हायरल
  • नेमकं काय आहे व्हिडिओत?
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर रोज काही वा काही वेगळं व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्रविचित्र व्हिडिओ आपल्याला सोशल मीडियावर पाहयाल मिळतात. सध्या एक आश्चर्यकार व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक रोबोट निवडणुकाच प्रचार करताना दिसत आहे. नुकतेच महाराष्ट्रात महानगरपालिकाच्या निवडणुका आहे. याचा प्रचार सध्या सुरु असून सर्व पक्ष जोरदार प्रचार करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ आहे. हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे हे कळालेले नाही. परंतु कमेंट सेक्शनमध्ये हा व्हिडिओ पुण्यातील असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच व्हिडिओला वाढीव आमचं पुणे गाणही लावण्यात आले आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकात की, एक रोबोट डॉग रस्त्यांवर फिरताना दिसत आहे. या रोबोटच्या पाठीवर एका पक्षाच्या गटाचा पोस्टर लावण्यात आला आहे. हा ठाकरे बंधुंच्या पक्षाच्या गटाचा प्रचार करताना दिसत आहे. लोक हे पाहण्यासाठी रस्त्यांवर जमले आहे. गाड्यांवरुन जाणारे लोत देखील मागे वलळून पागच आगे. तसेच काहीजण याचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेजण आश्चर्यातही पडले आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्श्नमध्ये मार्केटिंग करावी तर अशी असे लिहिलेले आहे. हा व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर सध्या खळबळ उडाली आहे.

पाकिस्तानमध्येही घुमला ‘जय श्री राम’चा नारा; विद्यार्थ्याने एका दमात म्हटले श्लोक, Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by sonali (@kolte_sonali20)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला रोबोटचा व्हिडिओ हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इनस्टाग्रामवर @kolte_sonali20 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका युजरने एक मत मराठी माणसा साठी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे, तर दुसऱ्या एकाने एवढंच बघायचं बाकी होतं असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एकाने आता मतदानाचा हक्कही रोबोटलाच द्या असे म्हटले आहे. तर काहींनी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरेंचा जयघोष केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

पुण्याच्या रस्त्यावर धावली दुबईची ‘Polaris Slingshot R’ ; सुपरकार पाहण्यासाठी बघ्यांची गर्दी, Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news marathi robot campaign for political party video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 04:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UK PM News: ब्रिटनमध्ये नवा वाद! धोरणात्मक अपयश झाकण्यासाठी स्टारमर यांचा ‘कामसूत्र’ ड्रामा; पाहा VIRAL VIDEO
1

UK PM News: ब्रिटनमध्ये नवा वाद! धोरणात्मक अपयश झाकण्यासाठी स्टारमर यांचा ‘कामसूत्र’ ड्रामा; पाहा VIRAL VIDEO

134 मुलं-नातवंड, 110 व्या वर्षी शेवटचं लग्न अन् मुलीला दिला जन्म; सौदी अरेबियातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचं 142 व्या वर्षी झालं निधन
2

134 मुलं-नातवंड, 110 व्या वर्षी शेवटचं लग्न अन् मुलीला दिला जन्म; सौदी अरेबियातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचं 142 व्या वर्षी झालं निधन

माती नाही, झाड आहे कबर! इंडोनेशियातील अनोखी परंपरा जिथे मृत बाळाला झाडात पुरून करतात अंत्यसंस्कार
3

माती नाही, झाड आहे कबर! इंडोनेशियातील अनोखी परंपरा जिथे मृत बाळाला झाडात पुरून करतात अंत्यसंस्कार

टेक्नॉलॉजी ठरली देवदूत! Blinkit मुळे 6 मिनिटांत ॲम्ब्युलन्स घरात; आजीचे प्राण वाचताच नातवाने मानले आभार म्हणाला, “मी आश्चर्य…”
4

टेक्नॉलॉजी ठरली देवदूत! Blinkit मुळे 6 मिनिटांत ॲम्ब्युलन्स घरात; आजीचे प्राण वाचताच नातवाने मानले आभार म्हणाला, “मी आश्चर्य…”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PMC Election Result : पूर्व पुण्यात सुरेंद्र पठारेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब; भाजपचे कमळ फुलले

PMC Election Result : पूर्व पुण्यात सुरेंद्र पठारेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब; भाजपचे कमळ फुलले

Jan 16, 2026 | 05:05 PM
Jalna News : भाजपला जालन्यात धक्का; पत्रकार गौरी लंकेश हत्येतील आरोपी श्रीकांत पांगारकर विजयी!

Jalna News : भाजपला जालन्यात धक्का; पत्रकार गौरी लंकेश हत्येतील आरोपी श्रीकांत पांगारकर विजयी!

Jan 16, 2026 | 05:04 PM
Raigad politics News: आमदार महेंद्र थोरवेंनी दिलेला शब्द पाळला! भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक विजयी

Raigad politics News: आमदार महेंद्र थोरवेंनी दिलेला शब्द पाळला! भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक विजयी

Jan 16, 2026 | 05:01 PM
IND vs NZ 2nd ODI : ‘धुळीच्या खेळपट्ट्यांवर तयारीने चांगली…’, राजकोट सामन्यातील शतकवीर डॅरिल मिशेलने केला मोठा खुलासा 

IND vs NZ 2nd ODI : ‘धुळीच्या खेळपट्ट्यांवर तयारीने चांगली…’, राजकोट सामन्यातील शतकवीर डॅरिल मिशेलने केला मोठा खुलासा 

Jan 16, 2026 | 04:56 PM
UK Parliament: ब्रिटिश हिंदू रस्त्यावर! लंडनमध्ये ‘हनुमान चालीसा’ पठण करत बांगलादेश सरकारचा निषेध, ब्रिटन संसदही संतप्त

UK Parliament: ब्रिटिश हिंदू रस्त्यावर! लंडनमध्ये ‘हनुमान चालीसा’ पठण करत बांगलादेश सरकारचा निषेध, ब्रिटन संसदही संतप्त

Jan 16, 2026 | 04:42 PM
Municipal Election Result 2026: मुंबईत कमळ फुललं! बीएमसीवर पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर; मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले….

Municipal Election Result 2026: मुंबईत कमळ फुललं! बीएमसीवर पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर; मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले….

Jan 16, 2026 | 04:40 PM
BMC Elections 2026: मनसेच्या ‘राजा’ला जनतेचा हात अन् साथ नाहीच! फक्त 9 जागांवरच आघाडी

BMC Elections 2026: मनसेच्या ‘राजा’ला जनतेचा हात अन् साथ नाहीच! फक्त 9 जागांवरच आघाडी

Jan 16, 2026 | 04:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM
VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

Jan 16, 2026 | 03:15 PM
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Jan 15, 2026 | 07:38 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM
Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Jan 15, 2026 | 03:01 PM
Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Jan 15, 2026 | 02:25 PM