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आईनं लग्न ठरवलं अन् लेकीनं टक्कल केला? सोशल मीडियावर उडाला एकच गोंधळ, VIDEO तुफान व्हायरल

Updated On: Jul 14, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल सांगता येत नाही. काही व्हिडिओ असे असतात जे अक्षरश: वादळ निर्माण करतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे.

viral video

आईनं लग्न ठरवलं अन् लेकीनं टक्कल केला? सोशल मीडियावर उडाला एकच गोंधळ, VIDEO तुफान व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आईनं लग्न ठरवलं म्हणून मुलीने मुंडण केलं?
  • सोशल मीडियावर उडाला एकच गोंधळ
  • VIDEO तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड धुमाकूळ घालत आहे. यामध्ये एक तरुणी आपल्या डोक्याचे मुंडण करताना दिसत आहे. पण या व्हिडिओला दिलेल्या कॅप्शनमुळे सोशल मीडियावर एकच गोंधळ उडाला आहे. आईने लग्न ठरवलं म्हणून मुंडण केलं असे कॅप्शनमध्ये लिहिल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक मुलगी खुर्चीवर बसलेली आहे. ती कोणत्याही संकोचाशिवाय नाव्ह्याकडून मुंडण करुन घेत आहे. तिचे लांडसडक आणि सुंदर केस पूर्णपणे काढून घेत आहे. तिच्या चेहऱ्यावर कोणतेही दु:ख नसून आनंद पाहायला मिळत आहे. या व्हिडिओवर POV : My Mom Planned Marrige.. असे कॅप्शन लिहिलेले आहे. परंतु यामागचे सत्य काही औरच आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांनी मुलीने मनाविरुद्ध ठरवलेल्या लग्नाविरोधात धाडसी पाऊल उचलले असे म्हटले आहे, तर काहींनी आई-वडील कधी आपल्या मुलांचे ऐकणार असे म्हटले आहे. परंतु या व्हिडिओमागचं सत्य काही औरच आहे. या मुलीचे नाव कीर्तन मेनन असून तिने स्वत:च यामागचे खरे सत्य सांगितले आहे.  तिने स्पष्ट केले आहे की, तिने कॅप्शन केवळ मज्जा म्हणून टाकले होते. तिने आपले केस दान केले असून पालकांची संमती देखील घेतली आहे. तिच्यावर लग्नासाठी घरच्यांनी कोणताही दबाव आणलेला नाही.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Girl goes bald after arranged marriage viral video know fact check

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Published On: Jul 14, 2026 | 03:32 PM

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