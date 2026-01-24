Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral

Viral Stunt Video : संपूर्ण डेंटिस्ट समाज घाबरलेला आहे! स्टंटच्या नादात चक्क धारदार ब्लेड तोंडात टाकले अन् व्हिडिओतील दृश्ये पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क. व्हिडिओ साड्या सोशल मीडियावर घालतोय धुमाकूळ.

Updated On: Jan 24, 2026 | 09:24 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • तरुणीने धारदार ब्लेड पापडासारखे चावत खाल्ल्याचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
  • हा स्टंट खरा आहे की एडिट केलेला, यावर नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
  • व्हिडिओतील दृश्ये कुणालाही थक्क करण्यासारखी आहेत.
सोशल मिडियावर रोज अनेक व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी स्टंट्सचे व्हिडिओ शेअर केले जातात तर कधी अनोख्या जुगाडचे व्हिडिओ शेअर केले जातात. तुम्ही सोशल मिडियावर सक्रिय असाल तर इथे असे अनेक व्हिडिओ शेअर होताना तुम्ही पाहिले असतील. अनेकदा व्हायरल होण्यासाठी इथे लोक नवनवीन आणि थरारक असे स्टंट करतानाही दिसून येतात. असाच एक स्टंट इंटरनेटवर सध्या खूप जास्त व्हायरल होत आहे ज्यात तरुणीने चक्क धारदार प्लेट खाताना दाखवलं. ज्या ब्लेडच्या स्पर्शाने आपल्याला दुखापत होऊ शकते असा धारदार ब्लेड तरुणीने खाऊन दाखवला जे कुणासाठीही सामान्य नाही. युजर्स हे दृश्ये पाहून आश्चर्यचकित झाले असून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने शेअर केला जात आहे. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य… केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच आपण यात पाहू शकता की, यात एक मुलगी तोंडात धारदार ब्लेड पकडून रील बनवत आहे. काही क्षणातच ती तोंडात पकडलेले हे ब्लेड तोंडाच्या आत टाकून खाऊन दाखवते. तिच्या चेहऱ्यावर कोणतीही भीती किंवा त्रास नसतो . जणू काही हा कुरकुरीत नाश्ता आहे अशाप्रकारे ती ब्लेडला चावून खाते. फ्रेममधील हे दृश्य कोणत्या चमत्काराहून कमी नाही. तरुणीच्या या स्टंटने सर्वांनाच थक्क केलं असून युजर्सने व्हिडिओवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काहींनी हा फेक स्टंट असल्यासाचे म्हटले तर काहींनी तरुणी असं करूच कस शकते असे म्हटले.

ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह… जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा

दरम्यान हा व्हिडिओ @rareindianclips नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “परपेंडीकुलरची बहीण आहे वाटत” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तिने व्हिडिओ मध्ये कट केला आहे, ब्लेड तोंडात घालून नंतर तिने बाहेर काढले असतील” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “असं होऊच शकत नाही”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

