मोकळ्या रस्त्यावर ती एक चूक ठरली कारणीभूत, एका सेंकदातच मुलगी रस्त्याच्या आत सामावून गेली... नक्की काय घडलं; पाहा Viral Video

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काय घडलं व्हिडिओत?
हा व्हिडिओ एका तरुणीसोबत घडलेल्या अपघाताचा आहे. मोकळ्या रस्त्यावरुन जातानाही ती एका अपघाताला बळी पडली ज्याचे मूळ कारण स्मार्टफोन ठरले. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे ज्यात आपण घटनेचा तपशील पाहू शकतो. व्हिडिओमध्ये दिसते की, एक मुलगी मोकळ्या रस्त्यावर हातात स्मार्टफोन घेऊन चालत असते. तिचे संपूर्ण लक्ष हे तिच्या फोनमध्ये असते ज्यामुळे समोर असलेला मॅनहोल तिच्या नजरेस येत नाही. मॅनहोलचे झाकण उघडे असते ज्यामुळे तरुणी त्यावरुन चालताच मॅनहोलच्या आत जाऊन पडते. काही वेळाने दुरुनच एक व्यक्ती धावत पळत येऊन मॅनहोलमधूल तरुणीला बाहेर काढताना दिसतो. घटना नक्की कुठली आहे याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नाही.
घटनेचा हा व्हिडिओ @NewsLiberdade नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला असून याला आतापर्यंत ४ मिलियनहून अधिकचे व्यूज मिळाले आहेत. व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होत आहे. स्मार्टफोनचा अतिवापर आपल्यासाठी कसा घातक ठरु शकतो याची प्रचिती आपल्याला या व्हिडिओतून घेता येते. मागील काही काळापासून सोशल मिडियावर असे अनेक व्हिडिओ शेअर करण्यात आले आहेत ज्यात स्मार्टफोनच्या अतिवापरामुळे लोक अपघाताला बळी पडल्याचे दिसून आले. आपल्या दैंनदिन जीवनात स्मार्टफोन महत्त्वाचा आहेच पण सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर किंवा वर्दळीच्या ठिकाणी याचा विचारपूर्वक वापर करावा.
🚨AGORA – Mulher cai em bueiro no RJ, fica presa após a tampa se fechar sobre ela e é resgatada por motoboy pic.twitter.com/4o3xK2ijMB — SPACE LIBERDADE (@NewsLiberdade) June 1, 2026
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व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका महिला मॅनहोलमध्ये तोल जाऊन पडली; झाकण तिच्यावर बंद झाल्यामुळे ती आतच अडकली आणि एका दुचाकीवरून डिलिव्हरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने तिची सुटका केली’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. एका यूजरने म्हटले की, “दैवाने कुणीतरी तिला पडताना पाहिले, नाहीतर ती अजूनही बेपत्ताच राहिली असती.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे यार!!! ती जेव्हा पडली, तेव्हा तिची हनुवटी मॅनहोलच्या झाकणाच्या कडेवर जोरात आदळली; नक्कीच तिचा एखादा दात किंवा कदाचित जबडाच तुटला असावा…” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “अरे बापरे! ती ठीक असेल ना?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.