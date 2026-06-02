Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Mother And Child Falls From Moving Train At Itarsi Railway Station Madhya Pradesh Video Goes Viral

एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

Train Accident Video : एक चूक अन् आईसह ३ वर्षांच्या चिमुकल्याचाही जीव पणाला लागला! घटनेचा चित्तथरारक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून यातील दृष्यांनी यूजर्सचा श्वास रोखून धरला आहे. 

एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रेल्वे स्थानकावर घडलेली एक धक्कादायक घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
  • काही सेकंदांच्या निष्काळजीपणामुळे एका कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले आणि परिसरात खळबळ उडाली.
  • या घटनेनंतर रेल्वे सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
रेल्वे अपघातांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून एक अशीच भीषण घटना सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहे. अनेकदा लोक जीवाची पर्वा न करता चालू रेल्वेत चढण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग जीवाला मुकतात. अशीच काहीशी घटना मध्य प्रदेशात घडून आली आहे. महिला आपल्या लहान मुलासोबत धावत्या रेल्वेमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करते आणि यातच ती सपशेल फेल होते. रेल्वेचा वेग जास्त असल्याने तिला रेल्वेत चढता येत नाही,ज्यामुळे ती आपल्या मुलासोबत रेल्वेच्या फटीत जाऊन पडते आणि वाईटरित्या चिरडली जाते. या घटनेचे सीसीटिव्ही फुटेज सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे ज्यात घटनेचा संपूर्ण थरार दिसून येतो. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

झाडावरून झाला पैशांचा पाऊस! वकिलाची बॅग चोरत माकडाने हवेत उधळले 2 लाख रुपये, लोकांची झुंबड अन् दृष्यांनी वेधले लक्ष; Video Viral

नक्की काय घडलं?

माहितीनुसार, ही घटना मध्य प्रदेशच्या नर्मदापुरम जिल्ह्यातील इटारसी रेल्वे स्थानकावर घडून आली. रिपोर्ट्सनुसार, अगरतला इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लॅटफार्म नंबर 4 वरुन सुटली होती. यादरम्यानच ३५ वर्षीय अंजली कश्यप आपल्या ३ वर्षांच्या मुलाला घेऊन चालू ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करते. व्हिडिओमध्ये दिसते की, महिला रेल्वे सुरु झाल्यानंतर धावक पळत येऊन त्यात चढण्याचा प्रयत्न करते पण वेग जास्त झाल्याने ती रेल्वे आणि प्लॅटफाॅर्मच्या मधोमध असलेल्या फटीतून खाली ट्रेनखाली पडते. ही घटना इतकी भीषण होती की, तिथे उपस्थित इतर प्रवासादेखील काही काळासाठी सुन्न होतात. कुणालही काय करावं ते समजत नाही. लोक मदतीचा प्रयत्न करतात खरं तोपर्यंत महिला रेल्वेखाली गेलेली असते.

पतीसोबत प्रेमिकाला रंगेहात पकडलं, हाॅटेलबाहेरच गर्लफ्रेंडचे केस पकडत पत्नीने सुरु केला हाय व्होल्टेज ड्रामा; Video Viral

माहितीनुसार, सुदैवाने या घटनेत कोणताही जिवितहानी झाली नाही. महिल गंभीर जखमी झाली तर मुलाला किरकोळ दुखापत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेनंतर दोघांनाही तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या घटनेनंतर रल्वे सुरक्षेचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हा व्हिडिओ @ourmadhyapradesh नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.

व्हिडिओ सध्या चांगलाच ट्रेंडमध्ये असून यूजर्सने कमेंट्स करत घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “इतकी मोठी दरी का — जी एखाद्या माणसाला गिळून टाकू शकेल?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “प्रत्येक ट्रेनने स्थानकावर किमान ७ मिनिटांचा थांबा घेतला पाहिजे.” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “धावत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा तरी काय उपयोग आहे यार… शरीराचे अवयव गमावण्यापेक्षा ट्रेन चुकलेली बरी. कृपया सावधगिरी बाळगा. ती बाई तिच्या लहान मुलाला घेऊन धावत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करत होती, जे अत्यंत धोकादायक आहे.”

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Mother and child falls from moving train at itarsi railway station madhya pradesh video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 02:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

झाडावरून झाला पैशांचा पाऊस! वकिलाची बॅग चोरत माकडाने हवेत उधळले 2 लाख रुपये, लोकांची झुंबड अन् दृष्यांनी वेधले लक्ष; Video Viral
1

झाडावरून झाला पैशांचा पाऊस! वकिलाची बॅग चोरत माकडाने हवेत उधळले 2 लाख रुपये, लोकांची झुंबड अन् दृष्यांनी वेधले लक्ष; Video Viral

पतीसोबत प्रेमिकाला रंगेहात पकडलं, हाॅटेलबाहेरच गर्लफ्रेंडचे केस पकडत पत्नीने सुरु केला हाय व्होल्टेज ड्रामा; Video Viral
2

पतीसोबत प्रेमिकाला रंगेहात पकडलं, हाॅटेलबाहेरच गर्लफ्रेंडचे केस पकडत पत्नीने सुरु केला हाय व्होल्टेज ड्रामा; Video Viral

क्रेझ असावी तर अशी! RCB च्या विजयावर फॅन्स झाले वेडे, कपडे काढले आणि थेट पोलिसांसमोर केला डान्स; Video Viral
3

क्रेझ असावी तर अशी! RCB च्या विजयावर फॅन्स झाले वेडे, कपडे काढले आणि थेट पोलिसांसमोर केला डान्स; Video Viral

Viral News: जुगाडचा बाप! बाथरूममध्ये शॉवर लावण्यासाठी तरुणाने लढवली भन्नाट शक्कल; डोकं पाहून तुम्हीही कराल कौतुक
4

Viral News: जुगाडचा बाप! बाथरूममध्ये शॉवर लावण्यासाठी तरुणाने लढवली भन्नाट शक्कल; डोकं पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur Accident: कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू,तर…

Solapur Accident: कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू,तर…

Jun 02, 2026 | 02:49 PM
एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

Jun 02, 2026 | 02:48 PM
कांद्याला हमी भाव देण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचा विराट क्रांती महामोर्चा; पुणे- नाशिक महामार्ग रोखला

कांद्याला हमी भाव देण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचा विराट क्रांती महामोर्चा; पुणे- नाशिक महामार्ग रोखला

Jun 02, 2026 | 02:47 PM
Ujjani Dam Storage: उजनी धरण ‘उणे २१’ टक्क्यांवर! ‘सुपर एल निनो’मुळे यंदा पाऊस लांबण्याचा धोका; चिंता वाढली

Ujjani Dam Storage: उजनी धरण ‘उणे २१’ टक्क्यांवर! ‘सुपर एल निनो’मुळे यंदा पाऊस लांबण्याचा धोका; चिंता वाढली

Jun 02, 2026 | 02:37 PM
रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट

रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट

Jun 02, 2026 | 02:37 PM
सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

Jun 02, 2026 | 02:19 PM
फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

Jun 02, 2026 | 02:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM