एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

झाडावरून झाला पैशांचा पाऊस! वकिलाची बॅग चोरत माकडाने हवेत उधळले 2 लाख रुपये, लोकांची झुंबड अन् दृष्यांनी वेधले लक्ष; Video Viral
नक्की काय घडलं?
माहितीनुसार, ही घटना मध्य प्रदेशच्या नर्मदापुरम जिल्ह्यातील इटारसी रेल्वे स्थानकावर घडून आली. रिपोर्ट्सनुसार, अगरतला इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लॅटफार्म नंबर 4 वरुन सुटली होती. यादरम्यानच ३५ वर्षीय अंजली कश्यप आपल्या ३ वर्षांच्या मुलाला घेऊन चालू ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करते. व्हिडिओमध्ये दिसते की, महिला रेल्वे सुरु झाल्यानंतर धावक पळत येऊन त्यात चढण्याचा प्रयत्न करते पण वेग जास्त झाल्याने ती रेल्वे आणि प्लॅटफाॅर्मच्या मधोमध असलेल्या फटीतून खाली ट्रेनखाली पडते. ही घटना इतकी भीषण होती की, तिथे उपस्थित इतर प्रवासादेखील काही काळासाठी सुन्न होतात. कुणालही काय करावं ते समजत नाही. लोक मदतीचा प्रयत्न करतात खरं तोपर्यंत महिला रेल्वेखाली गेलेली असते.
View this post on Instagram
पतीसोबत प्रेमिकाला रंगेहात पकडलं, हाॅटेलबाहेरच गर्लफ्रेंडचे केस पकडत पत्नीने सुरु केला हाय व्होल्टेज ड्रामा; Video Viral
माहितीनुसार, सुदैवाने या घटनेत कोणताही जिवितहानी झाली नाही. महिल गंभीर जखमी झाली तर मुलाला किरकोळ दुखापत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेनंतर दोघांनाही तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या घटनेनंतर रल्वे सुरक्षेचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हा व्हिडिओ @ourmadhyapradesh नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.
व्हिडिओ सध्या चांगलाच ट्रेंडमध्ये असून यूजर्सने कमेंट्स करत घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “इतकी मोठी दरी का — जी एखाद्या माणसाला गिळून टाकू शकेल?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “प्रत्येक ट्रेनने स्थानकावर किमान ७ मिनिटांचा थांबा घेतला पाहिजे.” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “धावत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा तरी काय उपयोग आहे यार… शरीराचे अवयव गमावण्यापेक्षा ट्रेन चुकलेली बरी. कृपया सावधगिरी बाळगा. ती बाई तिच्या लहान मुलाला घेऊन धावत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करत होती, जे अत्यंत धोकादायक आहे.”
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.