US military bases: जगाचा नकाशा की अमेरिकेची युद्धछावणी? 80 देशांत पसरलेल्या 800 US लष्करी तळांच्या चक्रव्यूहाचे रहस्य आले समोर

अमेरिकेचे जगभरात ७५० हून अधिक लष्करी तळ आहेत, ज्यामुळे त्यांना जागतिक लष्करी कारवायांसाठी अभूतपूर्व क्षमता मिळतात. इराण-इस्रायल तणाव वाढत असताना, विशेषतः मध्य पूर्वेतील या तळांचे धोरणात्मक महत्त्व झपाट्याने वाढते.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:00 PM
us military bases worldwide importance in iran israel war 2026

World Power: इराण-इस्रायल युद्धात अमेरिकेचा 'हुकमी एक्का'! ७५० हून अधिक लष्करी तळांचा 'हा' चक्रव्यूह इराणला महागात पडणार? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जागतिक लष्करी जाळे
  • इराण-इस्रायल युद्धातील भूमिका
  • हवाई आणि नौदल वर्चस्व

US military presence in Middle East Iran : जगातील महासत्ता म्हणून अमेरिकेचा दबदबा केवळ त्यांच्या आर्थिक ताकदीवर नाही, तर त्यांच्या जगभरात पसरलेल्या लष्करी जाळ्यावर अवलंबून आहे. सध्या इराण आणि इस्रायलमधील तणाव (US-Israel Iran War) शिगेला पोहोचला असताना, अमेरिकेच्या ७५० हून अधिक लष्करी तळांची चर्चा जागतिक स्तरावर सुरू झाली आहे. हे लष्करी तळ केवळ संरक्षणासाठी नसून, ते अमेरिकेला जगाच्या पाठीवर कुठेही, कधीही आणि कोणत्याही क्षणी ‘स्ट्राईक’ करण्याची ताकद देतात.

८० देश अन् ७५० हून अधिक तळ: अमेरिकेचा अभेद्य किल्ला

विभिन्न अहवाल आणि स्वतंत्र संशोधनानुसार, अमेरिकेचे ८० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये सुमारे ७५० ते ८०० लष्करी तळ आहेत. यामध्ये अवाढव्य हवाई तळ, नौदलाची बंदरे, रडार यंत्रणा, लॉजिस्टिक केंद्रे आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण स्थळांचा समावेश आहे. जपान, जर्मनी आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये अमेरिकेची सर्वाधिक उपस्थिती आहे. हे तळ म्हणजे अमेरिकेसाठी ‘लिली पॅड्स’ (Lily Pads) सारखे काम करतात, जिथून ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वेगाने आपली लष्करी शक्ती हलवू शकतात.

WorldWar3: 'यहूदी राजवटीने मोठी चूक केली' अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याच 'X' अकाउंटवरून इस्रायलसाठी स्फोटक धमकी

हवाई शक्ती: आकाशातून मृत्यूचा पाऊस पाडण्याची क्षमता

अमेरिकेचे हवाई तळ हे त्यांच्या जागतिक वर्चस्वाचे मुख्य केंद्र आहेत. जर्मनीतील ‘रामस्टीन हवाई तळ’, इटलीतील ‘एव्हियानो’ आणि तुर्कीमधील ‘इन्सिर्लिक’ हे तळ युरोप आणि आशियाच्या सीमेवर अमेरिकेचे डोळे म्हणून काम करतात. मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या काळात कतारमधील ‘अल उदेद’ हवाई तळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. इथून अमेरिकन बॉम्बर विमाने आणि ड्रोन इराणमधील कोणत्याही लक्ष्याला टार्गेट करू शकतात.

credit – social media and Twitter

नौदल सामर्थ्य: समुद्रावर अमेरिकेची हुकूमत

अमेरिकेचे नौदल जगभरात ५० ते ८० प्रमुख नौदल तळ चालवते. जपानमधील ‘योकोसुका’, बहरीनमधील ‘नेव्हल सपोर्ट ॲक्टिव्हिटी’ आणि हिंद महासागरातील ‘दिएगो गार्सिया’ हे तळ अमेरिकन विमानवाहू युद्धनौका आणि पाणबुड्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान आहेत. दिएगो गार्सिया हा असा तळ आहे, जिथून अमेरिका संपूर्ण दक्षिण आशिया आणि मध्य पूर्वेवर लक्ष ठेवू शकते. इराणने जर होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर बहरीन आणि सौदी अरेबियामधील तळांवरून अमेरिकन नौदल तातडीने प्रत्युत्तर देऊ शकते.

Oil Prices: 'बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!'अमेरिकेच्या दुटप्पी पण 'फायदेशीर' निर्णयाने जग अवाक; 'या' विधानामुळे स्पष्टता

इराण-इस्रायल संघर्षात या तळांचे महत्त्व का वाढले?

मध्य पूर्वेतील कतार, कुवेत, युएई आणि बहरीनमध्ये अमेरिकेची मोठी लष्करी उपस्थिती आहे. इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध जर भडकले, तर अमेरिका या तळांचा वापर करून इराणची पूर्ण नाकेबंदी करू शकते. या तळांवर तैनात असलेली ‘पेट्रिऑट’ आणि ‘थाड’ (THAAD) क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा इस्रायलच्या संरक्षणासाठी कवच म्हणून काम करत आहे. रशिया किंवा चीनकडे इतके व्यापक परदेशी तळ नसल्यामुळे, अमेरिका कोणत्याही प्रादेशिक संघर्षात आपला प्रभाव त्वरित निर्माण करू शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेचे हे लष्करी नेटवर्क इराणसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेचे जगभरात नक्की किती लष्करी तळ आहेत?

    Ans: अधिकृत आणि स्वतंत्र अहवालानुसार, अमेरिकेचे ८० पेक्षा जास्त देशांमध्ये ७५० ते ८०० लष्करी तळ आहेत.

  • Que: मध्य पूर्वेतील कोणते अमेरिकन तळ इराणसाठी सर्वात मोठे धोका आहेत?

    Ans: कतारमधील 'अल उदेद' हवाई तळ आणि बहरीनमधील अमेरिकेच्या पाचव्या ताफ्याचे (5th Fleet) नौदल तळ इराणसाठी सर्वात मोठे धोके मानले जातात.

  • Que: जपान आणि जर्मनीमध्ये अमेरिकेचे इतके तळ का आहेत?

    Ans: दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सुरक्षा करारांमुळे आणि रशिया-चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेने या देशांत सर्वाधिक तळ राखले आहेत.

