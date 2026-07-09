Avinash Narne case : प्रेयसीसाठी पत्नीचा घेतला जीव; हत्येनंतर मृतदेहाचा फोटो भारतात पाठवल्याचा धक्कादायक आरोप

ही घटना २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडली होती. अविनाश नार्ने यांनी स्वतः पोलिसांना फोन करून पत्नी बाथरूममध्ये अडकली असल्याची माहिती दिली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून बाथरूमचा दरवाजा तोडला असता राजिता सबिनेनी बेशुद्ध अवस्थेत जमिनीवर पडलेल्या आढळल्या. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना घटनास्थळीच मृत घोषित केले.
सुरुवातीच्या चौकशीत नार्ने यांनी आपण काही वेळ घराबाहेर गेलो होतो आणि परत आल्यानंतर पत्नी बाथरूममध्ये अडकलेली दिसली, असा दावा केला. मात्र, तपासात घरात इतर कोणाचाही प्रवेश झाल्याचा कोणताही पुरावा पोलिसांना मिळाला नाही. त्यानंतर किंग काउंटी वैद्यकीय तपासणी कार्यालयाच्या अहवालात राजिता यांचा मृत्यू गळा दाबल्यामुळे श्वास गुदमरून झाल्याचे स्पष्ट झाले आणि हा मृत्यू खून असल्याचे घोषित करण्यात आले.
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तपास जसजसा पुढे सरकत गेला तसतशी अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अविनाश नार्ने यांचे भारतातील एका महिलेसोबत अनेक वर्षांपासून गुप्त प्रेमसंबंध होते. विशेष म्हणजे, ५ जून २०२५ रोजी राजिता यांच्याशी विवाह झाला तेव्हाही ही महिला लग्नसमारंभाला उपस्थित होती. लग्नानंतरही आरोपी आणि संबंधित महिलेचे संबंध कायम असल्याचा तपासात दावा करण्यात आला आहे.
घटनेच्या दिवशी आरोपीने आपल्या प्रेयसीशी अनेक वेळा फोनवर संवाद साधल्याचे तपासातून समोर आले. याचदरम्यान पत्नीचा मृतदेह असलेला फोटोही तिला पाठवण्यात आल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. या घटनेमुळे तपासाला नवे वळण मिळाले.
तपासादरम्यान पोलिसांना राजिता यांनी पतीला पाठवलेले अनेक संदेशही सापडले. त्यामध्ये पती बनवत असलेल्या पेयाची चव वारंवार “कडू”, “औषधासारखी” आणि “खोकल्याच्या औषधासारखी” लागत असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. मृत्यूच्या दिवशीही त्यांनी याच स्वरूपाचा संदेश पाठवला होता. या संदेशांचाही तपासात महत्त्वाचा भाग म्हणून विचार केला जात आहे.
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सखोल तपासानंतर ५ जुलै २०२६ रोजी अविनाश नार्ने यांच्यावर प्रथम श्रेणी हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. न्यायालयाने त्यांच्यासाठी सुमारे ५० लाख अमेरिकन डॉलर (अंदाजे ₹४७ कोटींपेक्षा अधिक) इतका जामीन निश्चित केला असून सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच संपूर्ण सत्य स्पष्ट होणार आहे.