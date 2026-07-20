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पालकांनो वेळीच सावध व्हा! मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या? VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका १० वर्षाचा मुलगा आपल्या आईला मारहाण करत आहे. याचे कारण आईने त्याचा मोबाईल काढून घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

Son Beats Mother

पालकांनो वेळीच सावध व्हा! मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या? VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या?
  • VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त
  • नेमकं काय घडलं?
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. सध्या सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक घटनेचा व्हिडओ व्हायरल होत आहे. दावा केला जात आहे की, एका १० वर्षाच्या मुलाने आपल्या आईवरच हात उगारला आहे. या मुलाच्या आईने त्याचा फोन काढून घेतल्याने मुलाला संताप आला आणि त्याने आपल्या आईला पाठीत दणादणा बुक्क्या मारायला सुरुवात केली आहे. या व्हिडिओमुळे पालकांमध्ये मुलांच्या मानिसक आरोग्याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक लहान मुलगा आपल्या आईला मारताना दिसत आहे. तो तिला पाठीत बुक्क्या घालत आहे. त्याने तिला खाली वाकवून दणादणा मारले आहे. आईच्या हातात उलातने असून ती देखील स्वत:ला सोडवत त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु मुलगा अतिशय संतापलेला दिसत आहे. तिचे केस धरुन तिला मारत आहे. शेवटी आणखी मुलगा तिथे येतो आणि आपल्या आईला वाचवायचा प्रयत्न करतो.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SonOfBharat_88 आदेश शुक्ला नावाच्या व्यक्तीने शेअर केला आहे. त्याने व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये आईने गेम खेळून न दिल्याने, मोबाईल काढून घेतल्याने १० वर्षाच्या मुलाने तिला मारहाण केली. परंतु हा व्हिडिओ नेमका कुठला आणि कधीचा आहे याची पुष्टी झालेली नाही. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

या व्हिडिओमुळे मुलांमध्ये वाढत्या स्क्रीनटाईमचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर आणि गेमिंगचा अतिवापर मुलांच्या मानसित आणि आरोग्यवर परणाम करत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video son beat mother over mobile phone

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:21 PM

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