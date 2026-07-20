पालकांनो वेळीच सावध व्हा! मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या? VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक
व्हायरल होत असेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक लहान मुलगा आपल्या आईला मारताना दिसत आहे. तो तिला पाठीत बुक्क्या घालत आहे. त्याने तिला खाली वाकवून दणादणा मारले आहे. आईच्या हातात उलातने असून ती देखील स्वत:ला सोडवत त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु मुलगा अतिशय संतापलेला दिसत आहे. तिचे केस धरुन तिला मारत आहे. शेवटी आणखी मुलगा तिथे येतो आणि आपल्या आईला वाचवायचा प्रयत्न करतो.
गेम खेलने के लिए मोबाइल ना देने पर 10 साल के बच्चे ने माँ के ऊपर उठाया हाथ 😡 pic.twitter.com/xsTIvYK0Uf — Adesh Shukla (@SonOfBharat_88) July 19, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SonOfBharat_88 आदेश शुक्ला नावाच्या व्यक्तीने शेअर केला आहे. त्याने व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये आईने गेम खेळून न दिल्याने, मोबाईल काढून घेतल्याने १० वर्षाच्या मुलाने तिला मारहाण केली. परंतु हा व्हिडिओ नेमका कुठला आणि कधीचा आहे याची पुष्टी झालेली नाही. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.
या व्हिडिओमुळे मुलांमध्ये वाढत्या स्क्रीनटाईमचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर आणि गेमिंगचा अतिवापर मुलांच्या मानसित आणि आरोग्यवर परणाम करत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.