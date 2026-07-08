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तो आला नडला अन्…! भारताची झोप उडवत Adil Rashid ने मोडला ‘हा’ मोठा रेकॉर्ड,

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:22 PM IST
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सारांश

कालच्या सामन्यात इंग्लंडचा लेग स्पिनर आदिल रशीदने शानदार गोलंदाजी केली. ज्याने कालच्या सामन्यात 2.4 ओव्हर्सची गोलंदाजी केली. यामध्ये त्याने 14 रन्स देत महत्वाच्या 2 विकेट्स घेतल्या.

तो आला नडला अन्…! भारताची झोप उडवत Adil Rashid ने मोडला ‘हा’ मोठा रेकॉर्ड,

आदिल रशीदने केला रेकॉर्ड (फोटो- ians)

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विस्तार
  • इंग्लंडचा गोलंदाज आदिल रशीदचा नवा रेकॉर्ड
  • इंग्लंडकडून भारताचा दारुण पराभव 
  • श्रेयस अय्यर ठरला पूर्णपणे अपयशी 
India Vs England 3rd T20: काल भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तिसरा टी 20 सामना पार पडला. या सामन्यात इंग्लंडने भारताचा 125 रन्सने पराभव केला. भारताच्या इतिहासात सर्वात मोठ्या पराभवाची नोंद झाली आहे. इंग्लंडने आधी भारतीय गोलंदाजांची धुलाई करत 200 रन्स पूर्ण केल्या. त्यानंतर इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी फलंदाजांना स्वस्तात आउट केले. या सामन्यात इंग्लंडचा फिरकीपटू आदिल रशीदने नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.

इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकच्या नेतृत्वात संघाने भारताला सलग दुसऱ्या सामन्यात पराभूत केले आहे. त्यामुळे बहरताने जवळपास ही मालिका गमावली आहे. आयर्लंड दौऱ्याआधी सूर्यकुमार यादवकडून कर्णधारपद काढून घेण्यात आले. त्यानंतर ही जबाबदारी श्रेयस अय्यरवर सोपविण्यात आली. मात्र त्याला 5 सामन्यांमध्ये एकही विजय मिळवता आलेला नाही. दरम्यान आदिल रशीदने कोणता विक्रम केला आहे. ते जाणून घेऊयात.

कालच्या सामन्यात इंग्लंडचा लेग स्पिनर आदिल रशीदने शानदार गोलंदाजी केली. ज्याने कालच्या सामन्यात 2.4 ओव्हर्सची गोलंदाजी केली. यामध्ये त्याने 14 रन्स देत महत्वाच्या 2 विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे भारताच्या अडचणी वाढल्या होता. यामुळे आदिल रशीद इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये टी 20 मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा दुसरा गोलंदाज ठरला आहे.

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आदिल रशीद इंग्लंडचा अत्यंत महत्वाचा असा गोलंदाज आहे. इंग्लंडला अनेक सामन्यात त्याने विजय मिळवून दिला आहे. आदिल रशीदच्या नावावर टी 20 क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत 166 विकेट्स झाल्या आहेत. आदिल रशीद दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर पहिल्या स्थानावर राशीद खान आहे. ज्याच्या नावावर 193 विकेट्स आहेत.

भारताचा दारूण पराभव

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाला दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. इंग्लंडने हा सामना १२५ धावांनी जिंकला. या विजयासह त्यांनी मालिकेत २-० अशी भक्कम आघाडी घेतली आहे.
आयर्लंड दौऱ्यापासून सुरू असलेली भारतीय संघाची पराभवाची मालिका थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. या सामन्यात भारतीय संघाने गोलंदाजीपासून फलंदाजीपर्यंत प्रत्येक बाबतीत निराशा केली.

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भारतीय संघाची खराब कामगिरी ही मोठ्या चिंतेची बाब बनली आहे. इतकेच नाही तर, श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदावर आणि भारतीय प्रशिक्षक संघावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विश्वविजेत्या संघाची अशी अवस्था चाहत्यांच्या आकलनापलीकडची आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पराभव आहे. यापूर्वी, २०१९ मध्ये वेलिंग्टन येथे न्यूझीलंडकडून भारतीय संघाला ८० धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता.

Web Title: Adil rashid second highest t20 international wickets india vs england t20 series

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Published On: Jul 08, 2026 | 02:20 PM

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