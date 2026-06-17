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G7 Summit : पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण बैठक; ‘या’ मुद्यांवर होणार चर्चा

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:07 AM IST
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सारांश

G7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या होणार बैठक

पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या होणार बैठक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक घडामोडी घडत आहेत. त्यातच G7 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम आशियातील सद्यस्थिती आणि द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य हे प्रमुख मुद्दे असण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देश आपली दीर्घकालीन ऊर्जा भागीदारी अधिक मजबूत करण्यास उत्सुक आहेत.

G7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थिती, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि अमेरिकेकडून होणारी ऊर्जा आयात यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. वाटाघाटी स्थिर गतीने पुढे जात असून, येत्या काही आठवड्यांत अंतिम करार होण्याची अपेक्षा आहे. जवळपास वर्षभराच्या वाटाघाटींनंतर दोन्ही देशांनी फेब्रुवारीमध्ये एका अंतरिम व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली होती.

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व्हाईट हाऊसने हे देखील निश्चित केले आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील बैठकीत प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार कराराला पुढे नेण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही संभाव्य बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अस्थिरतेचा जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा आणि सागरी व्यापारावर परिणाम होत आहे. हा अरुंद सागरी मार्ग जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांपैकी एक असून, यातून जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा वाहून नेला जातो.

सागरी व्यापारात व्यत्यय

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही नेते प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर, तसेच ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा करतील. ५२ व्या जी७ शिखर परिषदेचा भाग म्हणून आयोजित ‘नवीन भागीदारी निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय एकता पुन्हा प्रस्थापित करणे’ या सत्रादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या सागरी व्यापारातील व्यत्ययाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

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Web Title: A significant meeting between pm narendra modi and us president donald trump today

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Published On: Jun 17, 2026 | 07:03 AM

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