गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Germany Unsc Election Defeat Impact On India G4 Permanent Seat Hurdle

UNSC Election 2026 : जर्मनीचा पराभव भारतासाठी धोक्याची घंटा पण ग्लोबल साउथचा मात्र पाठिंबा; G4गट बनतोय का मार्गातील अडथळा?

Updated On: Jul 09, 2026 | 01:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

जर्मनी गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अस्थायी जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीत पराभूत झाला. जर्मनी हा भारताचा समावेश असलेल्या जी-४ गटाचा सदस्य असून, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

germany unsc election defeat impact on india g4 permanent seat- hurdle

UNSC निवडणूक: जर्मनीचा पराभव भारतासाठी धोक्याची घंटा; जी-४ गट बनतोय का मार्गातील अडथळा? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ऐतिहासिक पराभव
  • भारतासाठी धोक्याची घंटा
  • जी-४ गट अडथळा की मदत?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) अस्थायी जागेसाठी जून २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जर्मनीचा अत्यंत धक्कादायक आणि ऐतिहासिक पराभव झाला आहे. युरोपसाठी राखीव असलेल्या दोन जागांच्या शर्यतीत पोर्तुगाल (१३४ मते) आणि ऑस्ट्रियाने (१३१ मते) बाजी मारली, तर जर्मनीला केवळ १०४ मतांवर समाधान मानावे लागले. संयुक्त राष्ट्रांच्या इतिहासामध्ये जर्मनीचा हा पहिलाच मोठा पराभव मानला जात असून, या निकालामुळे भारतीय राजनैतिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

जर्मनीच्या पराभवाची मुख्य कारणे काय?

संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे माजी स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांच्या मते, जर्मनीच्या या पराभवामागे त्याची परराष्ट्र धोरणे कारणीभूत आहेत. जर्मनीने इस्रायल आणि गाझा संघर्षात इस्रायलला दिलेला बिनशर्त पाठिंबा ‘ग्लोबल साउथ’ (विकसनशील देशांना) आवडलेला नाही. याशिवाय, २०१९-२०२० च्या आपल्या मागील कार्यकाळात जर्मनीने चीन आणि रशियाविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली होती. परिणामी, रशिया आणि चीनने पडद्यामागून जोरदार मोर्चेबांधणी करत जर्मनीला रोखण्यासाठी लहान देशांवर दबाव आणला, ज्याचा फटका बर्लिनला बसला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Gaffe: नाटो परिषदेत ट्रम्प यांची घोडचूक; ‘Islamic Republic of Japan म्हणताच सोशल मीडियावर वाद, 25व्या घटनादुरुस्तीची मागणी

भारतासाठी हा इशारा का आहे?

जर्मनीचा हा पराभव थेट भारतासाठी एक मोठा धडा आणि इशारा आहे. भारत २०२८-२०२९ च्या अस्थायी कार्यकाळासाठी निवडणूक लढवणार असून, जून २०२७ मध्ये यासाठी मतदान होणार आहे. या शर्यतीत भारताचा थेट सामना कझाकस्तानशी होणार आहे. आशिया-पॅसिफिक गटातील या जागेसाठी भारताला कझाकस्तानचे आव्हान मोडून काढायचे असेल, तर जागतिक समीकरणांचा आणि विशेषतः पश्चिम आशियातील (Middle East) भूमिकेचा सखोल विचार करावा लागेल.

जी-४ (G-4) गट भारतासाठी डोकेदुखी ठरतोय का?

या पराभवानंतर सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, भारत, जर्मनी, जपान आणि ब्राझील यांचा समावेश असलेला ‘जी-४’ गट आता भारताच्या मार्गातील काटा बनत चालला आहे का? सुरक्षा परिषदेत स्थायी जागा मिळवण्यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आला होता. मात्र, या गटातील प्रत्येक देशाला आपापल्या क्षेत्रात तीव्र विरोधक आहेत. भारताला पाकिस्तानचा विरोध आहे, ब्राझीलला मेक्सिकोचा, जपानला दक्षिण कोरियाचा तर जर्मनीला इटलीचा विरोध आहे. तिरुमूर्ती यांच्या युक्तिवादानुसार, भारत स्वतःच्या ताकदीवर जागतिक स्तरावर प्रचंड लोकप्रिय आहे. मात्र, जर्मनी आणि जपानच्या आंतरराष्ट्रीय वादांमुळे आणि त्यांच्या पाश्चात्त्य धोरणांमुळे भारताला मिळणारा पाठिंबा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे जी-४ मुळे भारताचे नुकसान होत आहे का, यावर आता दिल्लीत विचारमंथन सुरू झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran US Conflict: ‘दादागिरीची किंमत मोजावी लागेल…’ होर्मुझवरून इराणचा एल्गार; ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराण आक्रमक

ग्लोबल साउथ आणि भारताची ताकद

आजही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळानुसार (९० वर्षे जुनी) चालत असून, त्यात सुधारणा करण्याची मागणी वाढत आहे. भारताला नेहमीच विकसनशील देशांच्या (ग्लोबल साउथ) पाठिंब्यामुळे युएनमध्ये मोठे विजय मिळाले आहेत. २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) भारताचे न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी यांची झालेली निवड हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यावेळी ब्रिटनसारख्या महासत्तेचा विरोध असूनही भारताने बाजी मारली होती. तथापि, स्थायी जागांच्या विस्ताराचा प्रश्न येतो, तेव्हा आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि अरब देशांमधील अंतर्गत मतभेद समोर येतात. अशा स्थितीत, भारताने केवळ जी-४ गटावर विसंबून न राहता, स्वतःच्या पातळीवर जास्तीत जास्त देशांचा थेट पाठिंबा मिळवणे आणि स्वतंत्र मुत्सद्देगिरी वापरणे हाच स्थायी सदस्यत्वाचा सर्वोत्तम मार्ग ठरू शकतो.

Web Title: Germany unsc election defeat impact on india g4 permanent seat hurdle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Britain Colonial Loot: ‘वर्षानुवर्षे भारतासह जगाला लुटले..’ आता ब्रिटनची ‘या’ देशांकडून नुकसानभरपाईची मागणी, वाचा कारण
1

Britain Colonial Loot: ‘वर्षानुवर्षे भारतासह जगाला लुटले..’ आता ब्रिटनची ‘या’ देशांकडून नुकसानभरपाईची मागणी, वाचा कारण

Maharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईतील ताज हॉटेल परिसरात झाड पडले, झाड पडल्याने हॉटेलकडे जाणारा रस्ता बंद
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईतील ताज हॉटेल परिसरात झाड पडले, झाड पडल्याने हॉटेलकडे जाणारा रस्ता बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UNSC Election 2026 : जर्मनीचा पराभव भारतासाठी धोक्याची घंटा पण ग्लोबल साउथचा मात्र पाठिंबा; G4गट बनतोय का मार्गातील अडथळा?

UNSC Election 2026 : जर्मनीचा पराभव भारतासाठी धोक्याची घंटा पण ग्लोबल साउथचा मात्र पाठिंबा; G4गट बनतोय का मार्गातील अडथळा?

Jul 09, 2026 | 01:41 PM
US Iran War: महासत्ता पुन्हा आमनेसामने; जिथे अली खामेनी यांना दफन केले जाणार दोन मोठे रेल्वे पूलच अमेरिकेने उडवले

US Iran War: महासत्ता पुन्हा आमनेसामने; जिथे अली खामेनी यांना दफन केले जाणार दोन मोठे रेल्वे पूलच अमेरिकेने उडवले

Jul 09, 2026 | 01:40 PM
IND vs ENG :तिलक वर्मा OUT, संजू सॅमसन IN? मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; पाहा पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य Playing XI

IND vs ENG :तिलक वर्मा OUT, संजू सॅमसन IN? मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; पाहा पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य Playing XI

Jul 09, 2026 | 01:36 PM
Sanjay Raut Slams Sharad Pawar: शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंच्या दालनात बैठक का घेतली? संजय राऊतांच्या प्रश्नांनी राजकारण तापणार

Sanjay Raut Slams Sharad Pawar: शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंच्या दालनात बैठक का घेतली? संजय राऊतांच्या प्रश्नांनी राजकारण तापणार

Jul 09, 2026 | 01:34 PM
Gold Silver Price Today: 4 दिवसात 15,000 ने स्वस्त झाली चांदी, सोन्याचा भाव 1.43 लाखाच्या खाली; खरेदीदारांसाठी पर्वणी

Gold Silver Price Today: 4 दिवसात 15,000 ने स्वस्त झाली चांदी, सोन्याचा भाव 1.43 लाखाच्या खाली; खरेदीदारांसाठी पर्वणी

Jul 09, 2026 | 01:26 PM
Trump Gaffe: नाटो परिषदेत ट्रम्प यांची घोडचूक; ‘Islamic Republic of Japan म्हणताच सोशल मीडियावर वाद, 25व्या घटनादुरुस्तीची मागणी

Trump Gaffe: नाटो परिषदेत ट्रम्प यांची घोडचूक; ‘Islamic Republic of Japan म्हणताच सोशल मीडियावर वाद, 25व्या घटनादुरुस्तीची मागणी

Jul 09, 2026 | 01:20 PM
PDIL Recruitment 2026: पदवी आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी कंपनीत नोकरीची संधी; घरबसल्या असा करा अर्ज

PDIL Recruitment 2026: पदवी आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी कंपनीत नोकरीची संधी; घरबसल्या असा करा अर्ज

Jul 09, 2026 | 01:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा