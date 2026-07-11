शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Rupali Bhosale : अंगावर जखमा! असं घडलं तरी काय? लपंडाव मालिकेच्या सेटवरील ‘ती’ व्हिडीओ होतेय व्हायरल

Updated On: Jul 11, 2026 | 03:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

स्टार प्रवाहवरील 'लपंडाव' मालिकेतील अभिनेत्री रुपाली भोसलेचा बिहाइंड-द-सीन्स व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या व्हिडिओमध्ये मालिकेसाठी करण्यात आलेला जखमांसारखा दिसणारा स्पेशल मेकअप आणि तो काढण्याची प्रक्रिया दाखवण्यात आली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • या मेकअप संबंधित व्हिडीओ अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
  • दोन्हीही पात्रांसाठी तयार होण्यास लागणारे कष्ट आणि त्या मागची मेहनत स्पष्ट केली.
  • मालिकेसाठी लागणारा लुक काढतानाची व्हिडीओ पोस्ट केली आहे.
स्टार प्रवाह वाहिनेवरची लपंडाव मालिका प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. मालिका TRP च्या शर्यतीतही नेहमी चांगली राहिली आहे. परंतु, मालिकेची मुख्य अभिनेत्री रुपाली भोसलेचा एक व्हिडीओ चर्चेत आला आहे. रुपालीच्या चेहऱ्यावर जखमा दिसत आहेत. परंतु, या जखमा पाहून घाबरण्यासारखे मुळीच काही नाही. रुपालीच्या चेहऱ्यावर असणाऱ्या जखमा मालिकेच्या चित्रिकीकरणाचा एक भाग आहे. त्या जखमा नसून जखमांसारखे भासणारे मेकअप आहे. या मेकअप संबंधित व्हिडीओ अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

Dhamaal 4 Review : ‘धमाल 4’ हिट की फ्लॉप? काहींना हसवला, तर काहींनी चित्रपटाला म्हटलं ‘घटिया कॉमेडी’

मालिकेत अभिनेत्री दुहेरी भूमिका साकारताना दिसत आहे. सरकार आणि तेजस्विनी अशा या पात्रांची ओळख आहे. दोन्ही पात्र एकमेकांपासून पूर्णतः भिन्न असून रुपाली भोसले यांनी साकारलेल्या दोन्हीही पात्रांना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केले आहे. यावेळी माध्यमांशी चर्चा करताना रुपाली भोसले यांनी दोन्हीही पात्रांसाठी तयार होण्यास लागणारे कष्ट आणि त्या मागची मेहनत स्पष्ट केली.

रुपाली सांगते की, “मालिकेत दुहेरी भूमिका साकारत असल्याने प्रत्येक पात्रासाठी स्वतंत्र लूक तयार करावा लागतो. विशेष प्रसंगांमध्ये मेकअपसाठी अधिक वेळ आणि मेहनत लागते. मेकअप करण्याइतकाच वेळ तो काढण्यासाठीही द्यावा लागतो. संपूर्ण मेकअप टीम प्रत्येक तपशीलावर बारकाईने काम करत असल्याने शूटिंगदरम्यान मोठी धावपळ होते. मात्र, प्रेक्षकांकडून मिळणारी सकारात्मक प्रतिक्रिया आणि कौतुक पाहिल्यानंतर ही मेहनत सार्थकी लागल्याची भावना निर्माण होते. त्याच प्रेरणेतून अधिक चांगलं काम करण्याची उमेद मिळते.”

Taarak Mehta शोच्या सेटवर तोडफोड? गोकुलधाम सोसायटीचा व्हिडीओ पाहताच प्रेक्षकांची धडधड वाढली… अखेर निर्मात्यांनी सत्य सांगितलंच

रुपालीने सोशल मीडियावर लपंडाव मालिकेसाठी लागणारा लुक काढतानाची व्हिडीओ पोस्ट केली आहे. त्या पोस्टखाली तिने कॅप्शन लिहला आहे की, “टीमवर्क, तेजस्विनी’चा गेटअप करण्यासाठी जितका वेळ लागतो, तितकाच वेळ तो काढण्यासाठीही लागतो. पण कितीही उशीर झाला तरी माझी संपूर्ण टीम नेहमी हसतमुखाने आणि तितक्याच समर्पणाने काम करत असते. तुमच्या मेहनतीशिवाय हे शक्य झालं नसतं. तुमच्या प्रत्येकाच्या साथीसाठी मनापासून धन्यवाद. लव्ह यू, टीम!”

Web Title: Rupali bhosale shared a makeup video of lapndav serial

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi Serial : पहिल्या पावसात रंगणार केदार-तारिणीचा रोमँटिक क्षण, शिवानी सोनारने सांगितला शूटिंगचा खास किस्सा
1

Marathi Serial : पहिल्या पावसात रंगणार केदार-तारिणीचा रोमँटिक क्षण, शिवानी सोनारने सांगितला शूटिंगचा खास किस्सा

Aamchya Ladkya Naik Bai Serial: ऐश्वर्या नारकर यांच्या नव्या मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक भडकले; ‘आई कुठे काय करते’शी केली तुलना
2

Aamchya Ladkya Naik Bai Serial: ऐश्वर्या नारकर यांच्या नव्या मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक भडकले; ‘आई कुठे काय करते’शी केली तुलना

Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा
3

Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

Zee Marathi Serial: ‘सनई चौघडे’मध्ये मोठा ट्विस्ट! शरूमुळे जयला झाल्या आपल्या चुकीची जाणीव; नात्याला मिळणार नवी दिशा
4

Zee Marathi Serial: ‘सनई चौघडे’मध्ये मोठा ट्विस्ट! शरूमुळे जयला झाल्या आपल्या चुकीची जाणीव; नात्याला मिळणार नवी दिशा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rupali Bhosale : अंगावर जखमा! असं घडलं तरी काय? लपंडाव मालिकेच्या सेटवरील ‘ती’ व्हिडीओ होतेय व्हायरल

Rupali Bhosale : अंगावर जखमा! असं घडलं तरी काय? लपंडाव मालिकेच्या सेटवरील ‘ती’ व्हिडीओ होतेय व्हायरल

Jul 11, 2026 | 03:03 PM
Jalna Crime News: भररस्त्यात बस अडवून तरुणीला ओढण्याचा प्रयत्न; विरोध करणाऱ्या चालकाला बेदम मारहाण, घटना CCTV मध्ये कैद!

Jalna Crime News: भररस्त्यात बस अडवून तरुणीला ओढण्याचा प्रयत्न; विरोध करणाऱ्या चालकाला बेदम मारहाण, घटना CCTV मध्ये कैद!

Jul 11, 2026 | 03:02 PM
राष्ट्रहित सर्वोपरी! AFMC चा दिमाखदार सोहळा; १४१ वैद्यकीय अधिकारी सशस्त्र दलात दाखल

राष्ट्रहित सर्वोपरी! AFMC चा दिमाखदार सोहळा; १४१ वैद्यकीय अधिकारी सशस्त्र दलात दाखल

Jul 11, 2026 | 02:59 PM
पुण्यात पावसाने घेतली विश्रांती; गुरुवारपासून गायब झालेला पाऊस आता कधी येणार?

पुण्यात पावसाने घेतली विश्रांती; गुरुवारपासून गायब झालेला पाऊस आता कधी येणार?

Jul 11, 2026 | 02:56 PM
‘आम्हाला फक्त मनसेमध्ये पाठवायचं बाकी’; पक्षांतराच्या अफवांवर सुप्रिया सुळे संतापल्या

‘आम्हाला फक्त मनसेमध्ये पाठवायचं बाकी’; पक्षांतराच्या अफवांवर सुप्रिया सुळे संतापल्या

Jul 11, 2026 | 02:51 PM
40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-न्यूझीलंडमध्ये मोठा करार, तब्बल 35000 कोटींचा होणार व्यापार, ‘या’ क्षेत्रांचं नशीब चमकणार

40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-न्यूझीलंडमध्ये मोठा करार, तब्बल 35000 कोटींचा होणार व्यापार, ‘या’ क्षेत्रांचं नशीब चमकणार

Jul 11, 2026 | 02:45 PM
किंवरा ओढा पुलाबाबतच्या अफवांना पूर्णविराम; पर्यायी पूल वाहून गेला नाही, प्रशासनाचा खुलासा

किंवरा ओढा पुलाबाबतच्या अफवांना पूर्णविराम; पर्यायी पूल वाहून गेला नाही, प्रशासनाचा खुलासा

Jul 11, 2026 | 02:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा