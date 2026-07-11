Rupali Bhosale : अंगावर जखमा! असं घडलं तरी काय? लपंडाव मालिकेच्या सेटवरील ‘ती’ व्हिडीओ होतेय व्हायरल

Dhamaal 4 Review : ‘धमाल 4’ हिट की फ्लॉप? काहींना हसवला, तर काहींनी चित्रपटाला म्हटलं ‘घटिया कॉमेडी’
मालिकेत अभिनेत्री दुहेरी भूमिका साकारताना दिसत आहे. सरकार आणि तेजस्विनी अशा या पात्रांची ओळख आहे. दोन्ही पात्र एकमेकांपासून पूर्णतः भिन्न असून रुपाली भोसले यांनी साकारलेल्या दोन्हीही पात्रांना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केले आहे. यावेळी माध्यमांशी चर्चा करताना रुपाली भोसले यांनी दोन्हीही पात्रांसाठी तयार होण्यास लागणारे कष्ट आणि त्या मागची मेहनत स्पष्ट केली.
रुपाली सांगते की, “मालिकेत दुहेरी भूमिका साकारत असल्याने प्रत्येक पात्रासाठी स्वतंत्र लूक तयार करावा लागतो. विशेष प्रसंगांमध्ये मेकअपसाठी अधिक वेळ आणि मेहनत लागते. मेकअप करण्याइतकाच वेळ तो काढण्यासाठीही द्यावा लागतो. संपूर्ण मेकअप टीम प्रत्येक तपशीलावर बारकाईने काम करत असल्याने शूटिंगदरम्यान मोठी धावपळ होते. मात्र, प्रेक्षकांकडून मिळणारी सकारात्मक प्रतिक्रिया आणि कौतुक पाहिल्यानंतर ही मेहनत सार्थकी लागल्याची भावना निर्माण होते. त्याच प्रेरणेतून अधिक चांगलं काम करण्याची उमेद मिळते.”
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रुपालीने सोशल मीडियावर लपंडाव मालिकेसाठी लागणारा लुक काढतानाची व्हिडीओ पोस्ट केली आहे. त्या पोस्टखाली तिने कॅप्शन लिहला आहे की, “टीमवर्क, तेजस्विनी’चा गेटअप करण्यासाठी जितका वेळ लागतो, तितकाच वेळ तो काढण्यासाठीही लागतो. पण कितीही उशीर झाला तरी माझी संपूर्ण टीम नेहमी हसतमुखाने आणि तितक्याच समर्पणाने काम करत असते. तुमच्या मेहनतीशिवाय हे शक्य झालं नसतं. तुमच्या प्रत्येकाच्या साथीसाठी मनापासून धन्यवाद. लव्ह यू, टीम!”