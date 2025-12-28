Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

असा मालक मिळायला तर नशीबच लागेल! कंपनी विकून मालकाने 540 कर्मचाऱ्यांना वाटले तब्बल 2000 कोटी

मालकच्या उदारतेने संपूर्ण जगाला थक्क केलं! कंपनी विक्रीचा नफा स्वतःकडे नाही, कर्मचाऱ्यांकडे... अमेरिकेतील लुईझियाना येथील ‘फायबरबॉन्ड’ कंपनीच्या सीईओने कंपनी विकून यातील मोठा नफा कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केला.

Updated On: Dec 28, 2025 | 03:33 PM
असा मालक मिळायला तर नशीबच लागेल! कंपनी विकून मालकाने 540 कर्मचाऱ्यांना वाटले तब्बल 2000 कोटी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • कंपनी विक्रीतून मिळालेल्या सुमारे २,००० कोटी रुपयांचा बोनस कर्मचाऱ्यांना वाटण्यात आला.
  • प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वाट्याला सरासरी ३.७ कोटी रुपये, जरी त्यांच्याकडे शेअर्स नव्हते तरीही.
  • या निर्णयामुळे अनेकांनी घरकर्ज फेडले, व्यवसाय सुरू केले आणि भविष्य सुरक्षित केले.
अमेरिकेतील लुईझियाना येथील बातमीने कंपनीचा मालक आणि कर्मचारी यांच्यातील नात्याची एक नवी व्याख्या तयार केली आहे. येथील ‘फायबरबॉन्ड’ या फॅमिली बिझनेसचे सीईओ ग्राहम वॉकर यांनी कंपनी विकल्यानंतर जे पाऊल उचलले, ते पाहून प्रत्येकजण म्हणतोय-“असा मालक सर्वांना मिळो !

वॉकर यांनी कंपनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचा एक मोठा हिस्सा, म्हणजेच सुमारे २,००० कोटी रुपये, आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर केले. जेव्हा कर्मचाऱ्यांना या बोनसची माहिती मिळाली, तेव्हा अनेकांचा आपल्या डोळ्यांवर आणि कानांवर विश्वासच बसला नाही. सरासरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वाट्याला सुमारे ३.७ कोटी रुपये (४ लाख ४३ हजार डॉलर्स) आले आहेत. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांकडे कंपनीची कोणतीही मालकी किंवा शेअर्स नव्हते, तरीही त्यांना केवळ त्यांच्या निष्ठेचे बक्षीस म्हणून ही रक्कम देण्यात आली आहे. फायबरबॉन्डचे हे यश सोपे नव्हते.

H-1B Alert: अमेरिकेकडून H-1B व्हिसा प्रक्रियेत ‘ही’ तपासणी अनिवार्य; तर, कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना प्रवास टाळण्याचा सल्ला

कोणी फेडले कर्ज, तर कोणी खरेदी केले घर

या निर्णयामुळे रातोरात शेकडो कुटुंबांचे नशीब बदलले आहे. कंपनीत १९९५ पासून काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याची कथा अत्यंत भावूक करणारी आहे. जेव्हा त्यांनी नोकरी सुरू केली होती, तेव्हा त्यांचा पगार तासाला फक्त ५ डॉलर्स होता. या बोनसमुळे त्यांनी आपल्या घराचे कर्ज फेडले, याशिवाय स्वतः चे कपड्यांचे बुटीकही सुरू केले. अनेक कर्मचारी जे फक्त महिन्याच्या पगारावर जगत होते, ते आता सुरक्षित भविष्याचे नियोजन करत आहेत. कोणी मुलांची कॉलेज फी भरली, कोणी रिटायरमेंट फंड मजबूत केला, तर कोणी स्वप्नातील कार खरेदी केली. जेव्हा ग्राहम वॉकर यांना विचारले गेले की ‘लोक पैसे खर्च करत आहेत’, तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर मन जिंकणारे होते, तो त्यांचा पैसा आहे, त्यांनी तो कसाही वापरावा.

अमेरिका नव्हे तर ‘या’ अरब देशाने केले हजारो भारतीयांना हद्दपार; MEA च्या आकडेवारीतून धक्कादायक खुलासा

कंपनी विकण्यापूर्वी ठेवली होती खास अट

फायबरबॉन्ड कंपनी अमेरिकेतील दिग्गज कंपनी ‘ईटन’ने खरेदी केली आहे. मात्र, हा सौदा करताना ग्राहम वॉकर यांनी एक स्पष्ट आणि कडक अट ठेवली होती. ज्या लोकांनी कंपनीला शिखरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपले रक्त आटवले, त्यांना या विक्रीच्या रकमेचा फायदा मिळालाच पाहिजे, अशी त्यांची इच्छा होती. वॉकर यांच्या मते, हा निर्णय त्या लोकांसाठी घेतला आहे जे कंपनीच्या कठीण काळातही खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिले, ही संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी दिली जाणार नसून, पुढील ५ वर्षात हप्त्यांच्या स्वरूपात दिली जाईल (अट अशी की त्यांनी कंपनीशी जोडलेले राहावे). जून २०२५ पासून या बोनसचा पहिला हप्ता मिळण्यास सुरुवातही झाली आहे.

Dec 28, 2025

