Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Saudi Arabia Deported Most Indians In Last 5 Years Know The Details

अमेरिका नव्हे तर ‘या’ अरब देशाने केले हजारो भारतीयांना हद्दपार; MEA च्या आकडेवारीतून धक्कादायक खुलासा

Saudi Arabia Deportation : गेल्या पाच वर्षात अमेरिकेपेक्षा अधिक सौदी अरेबियाने भारतीय नागरिकांना हद्दपार केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट झाले आहे. जाणून घ्या आकडेवारी.

Updated On: Dec 28, 2025 | 12:21 PM
Saudi Arabia Deportation

अमेरिका नव्हे तर 'या' अरब देशाने केले हजारो भारतीयांना हद्दपार; MEA च्या आकडेवारीतून धक्कादायक खुलासा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेपेक्षा सौदी अरेबियाने हजारो नागरिकांना केले हद्दपार
  • MEA च्या आकडेवारीतून स्पष्ट
  • जाणून घ्या काय आहेत कारण
Saudi Arabia Deportation News Marathi : रियाध : एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अमेरिका (America) नव्हे, तर सौदी अरेबियाने (Saudi Arabia) गेल्या पाच वर्षात हजारो भारतीय नागरिकांना देशाबाहेर काढले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने राज्य सभेत सादर केलेल्या रिपोर्टमधून धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या अधिकृत आकेडीवारीमुळे अरब देशांमधील भारतीय कामगारांच्या अडचणी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत.

Saudi Vision 2030: सौदी अरेबियात भारतीय कामगारांची चांदी; एक महिन्याची सुट्टी अन् व्हिसा जप्तीवर बंदी, पाहा संपूर्ण यादी

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) ने १८ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यसभेत ही आकडेवारी सादर केली. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,अनेक देश डिटेन्शन संबंधित माहिती शेअर करत नाहीत. परंतु आपत्काली पत्रे (Emergency Certificate) द्वारे हद्दपारीची आकडेवरी समोर आली आहे, ज्यातून सौदी अरेबियाने भारतीय नाकरिकांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे.

पाच वर्षात इतक्या लोकांना करण्यात आले डिपोर्ट

रियाधमधील दूतावासाकडूम मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियान २०२१ ते २०२५ पर्यंत हजारो भारतीयांना डिपोर्ट केले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये एकूण ८,८८७ लोकांना, २०२२ मध्ये १०,२७७ तर २०२३ मध्ये ११,४८६ भारतीयांना डिपोर्ट करण्यात आले आहे. तसेच २०२४ मध्ये ही संख्या ९,२०६ होती, तर यंदा २०२५ मध्ये ७,०१९ लोकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. या आकडेवारीमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. ही संख्या अमेरिका आणि इतर देशांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी म्हटले आहे.

काय आहेत यामागाची कारणे?

अधिकाऱ्यांच्या मते, यामागे अनेक प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये आखादी देशांच्या कठोर इकामा म्हणजेच रेसिडेन्स रमिट नियमांमुळे, सौदीरण धोरणे, श्रम बाजारातील कडक नियंत्रण आणि व्हिसा ओव्हरस्टे यामुळे मोठ्या प्रमाणात डिपोर्टेशन केले जात आहे. व्हिसा कालावधी संपल्यानंतरही वास्तव करणे, वैध वर्कपरिमटशिवाय काम रणे, स्थानिक श्रम कायद्यांचे उल्लंघन यांसारखी कारणे समोर आली आहेत.

अमेरिकेतून कमी डिपोर्टेशन

वरील आकडेवारी पाहता, हे स्पष्ट होते की, सौदी अरेबियाच्या तुलनेत अमेरिकेतून कमी भारतीयांना डिपोर्ट करण्यात आले आहे. भारतीयांची संख्या काही हजारांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये सामूहिक डिटेन्शन झालेले नाही. अनेक भारतीयांकडे वैध कागदपत्रे आहेत. परंतु सौदी अरेबियातील नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले जात आहे. यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाने सौदीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला भारतीयांना दिला आहे.

आधी संरक्षण करार, आता सर्वोच्च सन्मान… पाकिस्तान आणि सौदीमध्ये नेमकं काय शिजतंय? पडद्यामागचा ‘खरा खेळ’ काय?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी अरेबियातून भारतीय नागरिकांचे का केले जात आहे डिपोर्टेशन ?

    Ans: MEA ने दिलेल्या माहितीनुसार, व्हिसा ओव्हरस्टे, वैध परमिटशिवाय काम करणे, इकामा नियमांचे उल्लंघन, तसेच स्थानिक श्रम कायद्यांचे उल्लंघन, सौदीकरण धोरणे यामुळे सौदी अरेबियातून भारतीयांचे मोठ्या प्रमाणात डिपोर्टेशन केले जात आहे.

  • Que: डिपोर्टेशनच्याबाबत भारतीय सरकारेन काय भूमिका घेतली आहे?

    Ans: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये सामूहिक डिटेन्शन केले जात नाही, तसेच भारतीयांकडे वैध कागपत्रे आहेत. परंतु तेथील नियमांचे उल्लंघन होत आहे. ज्याचे काटेकोरपणे पाल करण्याची सुचना भारतीयांना सरकारने दिली आहे.

Web Title: Saudi arabia deported most indians in last 5 years know the details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 12:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
1

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता
2

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO
3

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर
4

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hotel Politics : राजकीय पळवापळवी अन् सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास! हॉटेल पॉलिटिक्सवरुन अमित ठाकरेंनी शिंदे गटाला फटकारलं

Hotel Politics : राजकीय पळवापळवी अन् सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास! हॉटेल पॉलिटिक्सवरुन अमित ठाकरेंनी शिंदे गटाला फटकारलं

Jan 20, 2026 | 12:15 PM
Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

Jan 20, 2026 | 12:12 PM
Maharashtra Weather : हवामान बदलणार! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

Maharashtra Weather : हवामान बदलणार! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

Jan 20, 2026 | 12:05 PM
Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Jan 20, 2026 | 12:04 PM
भाजपला मोठा धक्का; शरद बुट्टे पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश

भाजपला मोठा धक्का; शरद बुट्टे पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश

Jan 20, 2026 | 11:57 AM
Bigg Boss Marathi 6: कॅप्टन्सीच्या खेळात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा; घरच्यांच्या विरोधात एकटी लढली दिव्या

Bigg Boss Marathi 6: कॅप्टन्सीच्या खेळात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा; घरच्यांच्या विरोधात एकटी लढली दिव्या

Jan 20, 2026 | 11:45 AM
Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी

Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी

Jan 20, 2026 | 11:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM