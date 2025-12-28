H-1B Alert: अमेरिकेकडून H-1B व्हिसा प्रक्रियेत ‘ही’ तपासणी अनिवार्य; तर, कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना प्रवास टाळण्याचा सल्ला

H-1B visa Update: भारतातील अमेरिकन दूतावासाने H-1B व्हिसा आणि H-4 व्हिसा अर्जदारांसाठी जगभरात अलर्ट जारी केला आहे. या नव्या प्रोटोकॉल अंतर्गत, अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने सर्व व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सची तपासणी करण्यासाठी त्यांचे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल वाढवले आहेत. अलर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, ही प्रक्रिया H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांचा एक भाग आहे आणि अमेरिकन कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय टॅलेंटची भरती करण्यास मदत करेल. तथापि, दूतावासाच्या दाव्यांच्या विपरीत परिणामामुळे भारतीयांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे; कारण या स्क्रीनिंगमुळे अर्जदारांना अनेक अडचणी येत आहेत. तसेच, खासगी कंपन्या देखील घाबरत आहेत.
अमेरिकन दूतावासाने हा जागतिक इशारा २२ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर केला होता. आणि त्याच अंतर्गत सर्व H-1B व्हिसा आणि H-4 व्हिसा अर्जदारांना लागू होणार आहे. मानक व्हिसा स्क्रीनिंग प्रक्रियेचा भाग म्हणून आता कॉन्सुलर अधिकारी ऑनलाइन उपस्थिती पुनरावलोकने करतील. यामध्ये सोशल मीडिया प्रोफाइल, सार्वजनिक डिजिटल फूटप्रिंट्स आणि अर्जदारांच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी करण्यासाठी ऑनलाइन पुनरावलोकने तपासणे समाविष्ट आहे. अमेरिकन दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास H-1B व्हिसा आणि H-4 नॉन-इमिग्रंट व्हिसा अर्ज स्वीकारत आहेत आणि त्यावर प्रक्रिया करत आहेत. दुतावास शक्य तितक्या लवकर अर्ज करण्याचा आणि या व्हिसासाठी जास्त प्रक्रिया वेळेची तयारी करण्याचा सल्ला देतो.
या प्रोटोकॉलने वाढवली कंपन्यांमधील चिंता
या इशाऱ्यानंतर, ॲपल, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी त्यांच्या व्हिसा कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या व्हिसा कर्मचाऱ्यांना प्रवासाविरुद्ध इशारा देणारे मेमो पाठवले आहेत. ॲपलच्या इमिग्रेशन टीमने तर वैध H-1B व्हिसा स्टॅम्प नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. मायक्रोसॉफ्टने H-1B व्हिसा / H-4 कर्मचाऱ्यांना कळवले आहे की, नवीन सोशल मीडिया स्क्रीनिंग उपायांमुळे व्हिसा अपॉइंटमेंटचे वेळापत्रक बदल आणि स्टॅम्पिंग विलंबित होत आहे. कंपनीने हे वेगाने विकसित होत असलेली परिस्थिती म्हणून वर्णन केले आहे.