Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

IRGC Threatens US : आखातात पुन्हा युद्धाचा भडका! इराणची अमेरिकन तळांवर हल्ल्याची उघड धमकी, होर्मुझ पुन्हा बंद होणार?

IRGC Threatens US : मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. ओमानच्या आखातात इराणी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर IRGC ने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 04:00 PM
Iran Warns of Strikes on American Bases

IRGC Threatens US : आखातात पुन्हा युद्धाचा भडका! इराणची अमेरिकन तळांवर हल्ल्याची उघड धमकी, होर्मुझ पुन्हा बंद होणार? (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार
  • इराणच्या IRGC ची अमेरिकन तळांवर हल्ल्याची धमकी
  • कच्चा तेलाचे दर भडकणार?
IRGC Threatens US News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान :  पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स(IRGC)ने अमेरिकेला उघड इशारा दिला आहे. इराणच्या तेल टँकरवर किंवा व्यापारी जहाजांवर हल्ले झाल्यास अमेरिकेच्या लष्करी तळांना उद्ध्वस्त केले जाईल असे इराणने म्हटले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या आखातात नुकतेच इराणच्या दोन तेल टँकवर भीषण हल्ला झाला होता. यानंतर इराणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

Hormuz Strait: Iran-US संघर्ष विकोपाला! होर्मुझमध्ये ‘पर्शियन गल्फ डॉल्फिन’चा तैनात; जागतिक बाजारपेठेत इंधन दरवाढीचा भडका?

इराणचे जशाच तशे उत्तर

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, IRGC ने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या हितसंबंधावर किंवा उर्जा सुरक्षेवर कोणताही हल्ला सहन केला जाणार नाही. त्यांच्या मालमत्तेला कोणत्याही प्रकारे नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. याला प्रत्युत्तर म्हणून थेट आखातात असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांवर प्रहार केला जाईल असे IRGC ने म्हटले आहे. या धमकीमुळे पुन्हा एकदा तणाव भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

होर्मुझवर इराणची पकड घट्ट

इराणच्या लष्कराचे प्रवक्ते मोहम्मद अक्रामिनिया यांनी इराणी जहाजांवरील हल्ल्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणविरोधी लष्करी मोहिमेत सहभागी असलेल्या आणि  अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधाचे पालन करणाऱ्या देशांसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहिल. कोणत्याही शत्रू देशाने होर्मुझ पार करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागेल असे मोहम्मद अक्रामिनिया यांनी म्हटले आहे. अमेरिका इराणच्या जहाजांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

दोहाजवळ हल्ला

या तणावादरम्यानच कतारची राजधान दोहाच्या किनाऱ्याजवळ एका मालवाहू जहाजावर अज्ञात क्षेपणास्त्र हल्ला झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. युनायटेड किंगडम मॅरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्सने दिलेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यामुळे जहाजावर आग लागली होती. सुदैवाने आग तातडीने विझवण्यात आल्याने कोणतीही जीविताहानी झालेली नाही.

दुसरीकडे एका भारतीय जहाजावरही गोळीबार करण्यात आला आहे. या गोळीबारात एका भारतीय नाविकाचा मृत्यू झाला असून पाच जण गंभीर जखमी आहेत. त्यांना तातडीने दुबई बंदरावर सुरक्षित पोहचवून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

सध्या या वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत एक ड्रिस्ट्रॉयर तैनात केले असून युद्ध आणखी पेटू शकते. या तणावामुळे जागतिक इंधन दरांमध्ये अस्थिरता निर्माण होत आहे. ज्याचा बाजारपेठांवर गंभीर परिणाम होत आहे.

Israel Secret Mission : इराणसाठी धोक्याची घंटा! इस्रायलने सीमेजवळच उभारला मृत्यूचा सापळा, अमेरिकेचाही पाठिंबा?

Web Title: Irgc threatens us bases hormuz strait crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
1

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
2

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
3

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा
4

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

May 17, 2026 | 09:59 AM
Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

May 17, 2026 | 09:50 AM
Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

May 17, 2026 | 09:31 AM
Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

May 17, 2026 | 09:30 AM
CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

May 17, 2026 | 09:18 AM
नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

May 17, 2026 | 09:16 AM
Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

May 17, 2026 | 09:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM