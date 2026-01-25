Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेश पुन्हा रक्ताळला! हिंदू तरुणाला शटर बंद करुन जिवंत जाळले; मृत्यू होईपर्यंत मारेकरी बाहेरच उभा

Bangladesh Minorities Attack : बांगलादेशात पुन्हा एकदा हिंदू अल्पसंख्याक तरुणाला लक्ष करण्यात आले आहे. एका तरुणाला दुकानात शटर बंद करुन जिंवत जाळण्यात आले आहे. या घटनेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 11:53 AM
Bangladesh Violence

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • बांगलादेशात पुन्हा हिंदू तरुणाची हत्या
  • दुकानात झोपलेल्या तरुणाला शटर बंद करुन जिंवत जाळले
  • मृत्यूची खात्री झाल्यानंतर हल्लेखोराने काढला पळ
Bangladesh Violence : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तीव्र तापले आहे. तसेच हिंदू अल्पसंख्याक लोकांना पुन्हा लक्ष केले जात आहे. शुक्रवारी (२३ जानेवारी २०२६) रोजी बांगलादेशात माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. एका २३ वर्षीय हिंदू तरुणाला जिंवत जाळण्यात आले आहे. या घटनेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. पुन्हा एकदा बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशच्या नरसिंदी जिल्ह्यात २३ वर्षीय चंचल भौमिक याची निघृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. शुक्रवारी रात्री एक अज्ञात हल्लेखोराना चंचलच्या दुकानावर हल्ला केला. यावेळी चंचल दुकानात झोपलेला होता. हल्लेखोराने बाहेरून शटर बंद केले जेणेकरुन चंचल बाहेर पडू नये. यानंतर दुकानावर पेट्रोल टाकून पेटवून दिले. धक्कादायक बाब म्हणजे चंचल जीव वाचवण्यासाठी ओरडत राहिला, तो आगीत होरपळत असताना हल्लेखोर बाहेरच उभा होता. चंचलच्या मृत्यूची खात्री केल्यानंतर हल्लेखोराने तिथून पळ काढला. या घटनेने पुन्हा बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूमध्ये कट्टरपंथीयांची दहशत पसरली आहे.

चंचलच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

चंचलच्या मृत्यूने त्याच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. चंचल त्याच्या कुटुंबाचा एकमेव आधार होता. त्याच्या वडिलांचे निधन आधीच झाले असून घराची जबाबादारी त्याच्यावर होती. चंचला एक दिव्यांग मोठा भाऊ आणि एक धाकटा भाऊ आणि त्याची आई असा परिवार आहे. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंचल कष्टाळू आणि शांत स्वभावाचा होता. त्याची कोणाशीही शत्रूत्व नव्हते. तो हिंदू असल्याने कट्टरपंथीयांकडून त्याची हत्या करण्यात आली असल्याचे नागरिकांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी देखील हिंदू तरुणांच्या हत्या

बांगलादेशात हिंदू तरुणाच्या हत्येची ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या अनेक महिन्यांपासून बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवर हिंसाचार होत आहे. ईशनिंदाच्या आरोपाखाली, हिंदूंना जबरदस्तीने अटक केली जात आहे, त्यांना मारहाण करुन त्यांना जिवंत जाळले जात आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये हिंदूवरील अत्याच्याराच्या ५१ घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या. शिवाय काही दिवसांपूर्वीच एका हिंदू तरुणाला गाडीखाली चिरडण्यात आले होते. तर त्यापूर्वी एका हिंदू पत्रकाराची हत्या करण्यात आली होती. याशिवाय डिसेंबर २०२५ मध्ये दिपू चंद्र दास याची ईशनिंदाच्या खोट्या आरोपाखाली कट्टरपंथी जमावाने हत्या केली होती.

राजकीय वातावरण तापले

सध्या बांगलादेशात वाढत्या अगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरणही तापले आहे. कट्टरपंथी जमावांकडून हिंदूंना थेट हल्ल्याच्या धमक्या दिल्या जात आहे. तसेच सार्वजनिक सभांमध्ये गैर-मुस्लिमांना जागा मिळता कामा नये, वोट देणे हराम आहे अशा घोषणाबाजी केल्या जात आहेत. या घटनांमुळे जागतिक स्तरावर मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

Published On: Jan 25, 2026 | 09:24 AM

