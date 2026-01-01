Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bangladesh Violence : बांगलादेशात अल्पसंख्याकांना राहिला नाही वाली; आणखी एका हिंदूची निर्घृण हत्या

Bangladesh Violence : बांगलादेशात कट्टरपंथी जमावाने आणखी एका हिंदू व्यक्तीवर धारधार शस्त्रांनी हल्ला केला आहे. त्याना जखमी अवस्थेत जाळण्यात आले असून देशभारत तीव्र अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

Jan 01, 2026 | 05:58 PM
Bangladesh Violence

Bangladesh Violence : बांगलादेशात अल्पसंख्याकांना राहिला नाही वाली; आणखी एका हिंदूची निर्घृण हत्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • बांगलादेशात अल्पसंख्याकांना राहिला नाही वाली
  • आणखी एका हिंदूची निर्घृण हत्या
  • धारदार शस्त्रांनी वाळ करुन जखमी अवस्थेत जाळले
Bangladesh Violence News in Marathi : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) गेल्या काही काळात हिंदूवरील अत्याचाराच्या घटानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक हिंदू लोकांना सतत लक्ष्य केले जात असून आतापर्यंत तीन हून अधिक हिंदूंना जखमी करुन त्यांना जाळण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच ४२ वर्षीय बजेंद्र बिस्वास, तसेच दिपू दास चंद्र यांची निघृणपणे हत्या करण्यात आली होती. आता आणखी एका हिंदूची हत्या करण्यात आले असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

बांगलादेशातील अत्याचाराची मालिका थांबेना! आणखी एका हिंदूची हत्या; युनूस सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार,नवनी वर्षाच्या पूर्वसंध्येला शरीयतपूर येथे एका खोकन दास नावाच्या हिंदू व्यक्तीची हत्या करण्यात आली आहे. कट्टरपंथी जमावाने त्याच्यावर धारदार शस्त्रांनी वार करत त्याला जिवंत जाळले असल्याचे वृत्त मिळाले आहे. या आणखी एका हिंदूच्या हत्येने जगभरात खळबळ उडाली आहे. सध्या बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

हिंदूच्या हत्येची चौथी घटना

गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशात हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार सुरु आहे. ही हिंदू तरुणाच्या हत्येची चौथी घटना आहे. यापूर्वी २४ डिसेंबर २०२५ रोजी कालीमोह युनियन येथे हुसेनडांगा भागात कट्टरपंथी जमावाने अमृत मंडलची हत्या केली होती. तसेच मैमनसिंग येथे देखील दिपू चंद्र दास यांची १८ डिसेंबर रोजी हत्या करण्यात आली होती. याशिवाय ४२ वर्षीय बजेंद्र बिस्वासची देखील निघृणपणे हत्या करण्यात आली होती.

हिंदूंवरील अत्याचाराचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद

हिंदूंवरील अत्याचाराबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारतासह ब्रिटनमध्ये बांगलादेश हाय कमिशन बाहेर बांगलादेशातील हिंदूवरील अत्याचाराविरोधीत तीव्र आंदोलने करण्यात आली आहे. बांगलादेशातील हिंदूवरील अत्याचाराबाबत कारवाईची तीव्र मागणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केली जात आहे.

निवडणुकांवर होणार परिणाम 

बांगलादेशातील या अस्थिरतेमुळे येत्या १२ फ्रेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर बाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. येत्या काळाता निवडुणाक होणार का नाही? झाल्या तर त्या निष्पक्ष आणि शांततेत पार पडतील का असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. शिवाय या सर्व घडामोडींवर बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) सरकारने मौन पाळले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकार संघटना आणि जगभरातील देशांकडून या हिंसाचाराला तीव्र विरोध केला जात आहे.

दीपू दासच नव्हे, सहा महिन्यांत ५० हून अधिक हिंदू अल्पसंख्याकांवर अत्याचार; बांगलादेशातील धक्कादायक वास्तव उघड

Published On: Jan 01, 2026 | 05:57 PM

