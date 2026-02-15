Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

परराष्ट्र मंत्रालयाने एक प्रेस रिलीज करुन म्हटणे आहे की, “१७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ढाका येथे बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या नवनिर्वाचित सरकारच्या शपथविधी समारंभात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील.” परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, “या महत्त्वाच्या कार्यक्रमात सभापतींचा सहभाग भारत आणि बांगलादेशच्या लोकांमधील खोल आणि मजबूत मैत्रीचे प्रतिबिंबित करतो आणि आपल्या दोन्ही देशांना बांधणाऱ्या लोकशाही मूल्यांप्रती भारताच्या अढळ वचनबद्धतेची पुष्टी करतो. सामायिक इतिहास, संस्कृती आणि परस्पर आदराने बांधलेले शेजारी म्हणून, भारत तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशात निवडून आलेल्या सरकारच्या आगमनाचे स्वागत करतो, ज्यांच्या दृष्टिकोनाला आणि मूल्यांना प्रचंड सार्वजनिक पाठिंबा मिळाला आहे.”
अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रोफेसर मुहम्मद युनूस यांनी नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी १३ देशांच्या सरकार प्रमुखांना आमंत्रित केले आहे. आतापर्यंत, आमंत्रित देशांच्या यादीत चीन, सौदी अरेबिया, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि भूतान यांचा समावेश आहे.
शेजारच्या देशात जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या उठावानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध बिघडले. शेख हसीना भारतात पळून गेली आणि ढाका वारंवार नवी दिल्लीला तिचे प्रत्यार्पण करण्याची विनंती करत होता. अल्पसंख्याकांच्या, विशेषतः हिंदूंच्या अलिकडच्या हत्यांमुळे भारत-बांगलादेश संबंध आणखी ताणले गेले आहेत. तारिक रहमान यांचे प्रमुख सल्लागार हुमायून कबीर यांनी सांगितले की सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करेल. तथापि, त्यांनी यावर भर दिला की ही जबाबदारी नवी दिल्लीची आहे.
बांगलादेशातील १३ व्या संसदीय निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान झाले, ज्यामध्ये बीएनपीने ३०० पैकी २०० हून अधिक जागा जिंकल्या. दोन दशकांहून अधिक काळानंतर हा पक्ष सत्तेत परतला, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हसीनाच्या अवामी लीगचे वर्चस्व होते. बांगलादेश निवडणूक आयोगाच्या मते, बीएनपीने २०९ जागा जिंकल्या, तर जमात-ए-इस्लामीने ६८ जागा जिंकल्या. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने निवडणूक लढवण्यास बंदी घातलेल्या अवामी लीगने ५९.४४ टक्के मतदानाची नोंद केली.
