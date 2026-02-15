Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Om Birla To Represent India At Tariq Rehmans Swearing In Ceremony

Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने १३ देशांच्या सरकारांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 05:58 PM
Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व (Photo Credit- X)

Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व
  • परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती
  • १३ देशांच्या सरकार प्रमुखांना आमंत्रित
Swearing-in Ceremony of Tarique Rahman: बांगलादेशातील १३ व्या राष्ट्रीय संसदीय निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत आणि १७ फेब्रुवारी रोजी नवीन मंत्रिमंडळ शपथ घेणार आहे. शपथविधी समारंभाची तयारी सुरू आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने १३ देशांच्या सरकारांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने माहिती दिली आहे की पंतप्रधान मोदींच्या जागी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला या कार्यक्रमात भारताचे प्रतिनिधित्व करतील.

परराष्ट्र मंत्रालयाकडून एक प्रेस रिलीज

परराष्ट्र मंत्रालयाने एक प्रेस रिलीज करुन म्हटणे आहे की, “१७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ढाका येथे बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या नवनिर्वाचित सरकारच्या शपथविधी समारंभात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील.” परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, “या महत्त्वाच्या कार्यक्रमात सभापतींचा सहभाग भारत आणि बांगलादेशच्या लोकांमधील खोल आणि मजबूत मैत्रीचे प्रतिबिंबित करतो आणि आपल्या दोन्ही देशांना बांधणाऱ्या लोकशाही मूल्यांप्रती भारताच्या अढळ वचनबद्धतेची पुष्टी करतो. सामायिक इतिहास, संस्कृती आणि परस्पर आदराने बांधलेले शेजारी म्हणून, भारत तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशात निवडून आलेल्या सरकारच्या आगमनाचे स्वागत करतो, ज्यांच्या दृष्टिकोनाला आणि मूल्यांना प्रचंड सार्वजनिक पाठिंबा मिळाला आहे.”

बांगलादेशात नव्या पर्वाची सुरुवात! Tarique Rahman च्या शपथविधी सोहळ्याला भारत, पाकसह १३ देशांना आमंत्रण

१३ देशांच्या सरकार प्रमुखांना आमंत्रित

अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रोफेसर मुहम्मद युनूस यांनी नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी १३ देशांच्या सरकार प्रमुखांना आमंत्रित केले आहे. आतापर्यंत, आमंत्रित देशांच्या यादीत चीन, सौदी अरेबिया, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि भूतान यांचा समावेश आहे.

भारताशी संबंध सुधारणार

शेजारच्या देशात जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या उठावानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध बिघडले. शेख हसीना भारतात पळून गेली आणि ढाका वारंवार नवी दिल्लीला तिचे प्रत्यार्पण करण्याची विनंती करत होता. अल्पसंख्याकांच्या, विशेषतः हिंदूंच्या अलिकडच्या हत्यांमुळे भारत-बांगलादेश संबंध आणखी ताणले गेले आहेत. तारिक रहमान यांचे प्रमुख सल्लागार हुमायून कबीर यांनी सांगितले की सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करेल. तथापि, त्यांनी यावर भर दिला की ही जबाबदारी नवी दिल्लीची आहे.

बीएनपीला मिळाले बहुमत 

बांगलादेशातील १३ व्या संसदीय निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान झाले, ज्यामध्ये बीएनपीने ३०० पैकी २०० हून अधिक जागा जिंकल्या. दोन दशकांहून अधिक काळानंतर हा पक्ष सत्तेत परतला, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हसीनाच्या अवामी लीगचे वर्चस्व होते. बांगलादेश निवडणूक आयोगाच्या मते, बीएनपीने २०९ जागा जिंकल्या, तर जमात-ए-इस्लामीने ६८ जागा जिंकल्या. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने निवडणूक लढवण्यास बंदी घातलेल्या अवामी लीगने ५९.४४ टक्के मतदानाची नोंद केली.

Tarique Rahman चं सरकार बनणार तरी कसं, शपथग्रहण प्रमुखच गायब; गुप्तचर अहवालातून खळबळजनक खुलासा

Web Title: Om birla to represent india at tariq rehmans swearing in ceremony

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 05:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बांगलादेशात नव्या पर्वाची सुरुवात! Tarique Rahman च्या शपथविधी सोहळ्याला भारत, पाकसह १३ देशांना आमंत्रण
1

बांगलादेशात नव्या पर्वाची सुरुवात! Tarique Rahman च्या शपथविधी सोहळ्याला भारत, पाकसह १३ देशांना आमंत्रण

भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?
2

भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?

बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ
3

बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ

बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा
4

बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

Feb 15, 2026 | 05:58 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
महाशिवरात्रीला हरिचंद्रगडावर दुर्घटना; दगड कोसळून भाविकाचा दुर्दैवी मृत्यू

महाशिवरात्रीला हरिचंद्रगडावर दुर्घटना; दगड कोसळून भाविकाचा दुर्दैवी मृत्यू

Feb 15, 2026 | 05:40 PM
Karjat News : देशसेवेसाठी महत्वाचं पाऊल; नेरळमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलं जातंय कमांडो प्रात्यक्षिक

Karjat News : देशसेवेसाठी महत्वाचं पाऊल; नेरळमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलं जातंय कमांडो प्रात्यक्षिक

Feb 15, 2026 | 05:40 PM
IND vs AUS Women : भारतीय महिला संघाची विजयी सुरूवात! DLS पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाला 21 धावांनी केले पराभूत

IND vs AUS Women : भारतीय महिला संघाची विजयी सुरूवात! DLS पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाला 21 धावांनी केले पराभूत

Feb 15, 2026 | 05:32 PM
Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

Feb 15, 2026 | 05:17 PM
Amit Shah कडाडले! राहुल गांधींना शेतकरी मुद्द्यावरून विचारला १० वर्षांचा हिशोब; आकडेवारीनिशी केलं चॅलेंज

Amit Shah कडाडले! राहुल गांधींना शेतकरी मुद्द्यावरून विचारला १० वर्षांचा हिशोब; आकडेवारीनिशी केलं चॅलेंज

Feb 15, 2026 | 05:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM