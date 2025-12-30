Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेशातील अत्याचाराची मालिका थांबेना! आणखी एका हिंदूची हत्या; युनूस सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Bangladesh Hindu Killing: बांगलादेशातील मैमनसिंग येथील एका कापड कारखान्यात ४२ वर्षीय हिंदू व्यक्ती बजेंद्र बिस्वास यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. दिपू दास यांच्यानंतर ही तिसरी मोठी घटना आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 06:34 PM
बांगलादेशातील अत्याचाराची मालिका थांबेना! आणखी एका हिंदूची हत्या (Photo Credit - X)

Bangladesh News In Marathi: बांगलादेशातील मैमनसिंग येथून पुन्हा एकदा धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका कापड कारखान्यात झालेल्या हिंसक संघर्षात ४२ वर्षीय बजेंद्र बिस्वास यांची सार्वजनिक ठिकाणी हत्या करण्यात आली. वृत्तानुसार, कारखान्याच्या परिसरात गर्दीसमोर एक भयंकर हाणामारी झाली, त्यादरम्यान नोमान मियाँ नावाच्या २२ वर्षीय तरुणाने बजेंद्र बिस्वास यांच्यावर बंदूक रोखली आणि गोळीबार केला. बजेंद्र जागीच मरण पावला. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी नोमान मियाँ याला अटक केली.

बजेंद्र बिस्वास कोण होता?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मृत बजेंद्र बिस्वास हा गावाचे रक्षण करणाऱ्या निमलष्करी गटाचा (ग्रामरक्षक दल) भाग होता. त्याच्या सार्वजनिक हत्येमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हिंदूंवर हल्ले सुरूच आहेत

बांगलादेशात अल्पसंख्याकांना, विशेषतः हिंदूंना लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी, दीपू चंद्र दास यांना मैमनसिंगमधील एका कारखान्यातून जमावाने रस्त्यावर ओढून नेले आणि मारहाण केली. या लज्जास्पद घटनेत, दीपूचा मृतदेह झाडाला बांधून एका चौकाचौकात जाळण्यात आला. दीपूच्या पाठोपाठ, अमृत मंडलचीही गर्दीने गर्दीने मारहाण करून हत्या केली.

युनूस सरकारवर गंभीर प्रश्न

या हत्याकांडांनंतर, मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या कार्यपद्धती आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमृत मंडलच्या हत्येच्या प्रकरणात, त्याला जातीय हिंसाचार म्हणून ओळखण्याऐवजी, सरकारने पीडितेला “खंडणीखोर गुन्हेगार” म्हणून घोषित करून हात धुतले. सरकारने दावा केला की जमावाने त्याला मारले कारण तो लोकांना त्रास देत होता.

हे देखील वाचा: बांगलादेशच्या उलट्या बोंबा! भारतातील अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांवर चिंता व्यक्त, देशातील हिंदू हत्यांवर मात्र मौन

आता, बजेंद्र बिस्वासच्या हत्येनंतर, जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा युनूस सरकारच्या पुढील पावलांवर केंद्रित झाले आहे. यावेळी सरकार सबबी सांगणार का, की पीडितांना न्याय मिळेल? मैमनसिंगमधील या घटनेने तेथील अल्पसंख्याकांसाठी भयानक परिस्थिती आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बिघाड स्पष्टपणे दाखवून दिला आहे. जगभरातील अनेक नेत्यांनी या घटनांवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

Published On: Dec 30, 2025 | 06:34 PM

