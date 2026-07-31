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Big Breaking :आता पाकिस्तान मध्ये हि कॉक्रोच जनता पार्टी , शाहबाज आणि मुनीर चे टेन्शन वाढले ?

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:13 PM IST
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सारांश

Big Breaking : भारतात उगम पावलेली 'कॉक्रोच चळवळ' आता पाकिस्तानात पोहोचली आहे. या देशात सोशल मीडियावर 'कॉक्रोच पार्टी पाकिस्तान' नावाचा एक नवीन गट उदयास आला आहे. हा गट स्वतःला महागाई, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीविरोधी युवा संघटना म्हणून संबोधतो. मात्र, ही संघटना कॅनडातून कार्यरत आहे.

फोटो सोजन्य AI

फोटो सोजन्य AI

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विस्तार
  • कॉक्रोच पार्टी पाकिस्तान फॉलोअर्स किती ?
  • घोषणापत्र काय आहे ?
  • कॉक्रोच पार्टी पाकिस्तानची वचनं काय आहेत ?
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Big Breaking :इस्लामाबाद: भारतापाठोपाठ आता पाकिस्तानातही ‘कॉकरोच पार्टी’चा जन्म झाला आहे. सोशल मीडियावर ‘कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान‘ नावाचा एक नवीन गट उदयास आला आहे. हा गट भ्रष्टाचार, सुशासनाचा अभाव आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या आर्थिक आव्हानांविरोधात आवाज उठवत आहे. यामुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांचा तणाव वाढू शकतो. आर्थिक आणि राजकीय स्थिरता, उत्तम शिक्षण, देशातील ऊर्जा संकट सोडवणे आणि पाण्याची टंचाई दूर करणे हा आपला अजेंडा असल्याचे या गटाचे म्हणणे आहे. यापूर्वी भारतात, कॉकरोच जनता पक्षाच्या विरोधामुळे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता आणि सरकार पेपरफुटीबाबत कठोर कायदे करणार आहे.

कॉक्रोच पार्टी पाकिस्तान फॉलोअर्स किती ?

कॉकरोच पार्टी पाकिस्तानचे इंस्टाग्रामवर १,१२,००० पेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत. ही चळवळ “पाकिस्तान हा येथील लोकांचा आहे, भ्रष्ट माफियांचा नाही” हे घोषवाक्य वापरते. हा गट स्वतःला एकता आणि बदलासाठीची तरुणांनी चालवलेली मोहीम म्हणून संबोधतो. इंस्टाग्रामवरील माहितीनुसार, हे खाते मे महिन्यात तयार करण्यात आले होते आणि ते कॅनडामधून चालवले जाते. या महिन्याच्या सुरुवातीला या गटाला व्हेरिफाईड करण्यात आले. कॉकरोच पार्टी पाकिस्तानने सलमान तारार यांना आपला अध्यक्ष म्हणून सूचीबद्ध केले आहे.

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घोषणापत्र काय आहे ?

कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान आपल्या तथाकथित संघटनेतील विविध पदांसाठी अर्ज मागवत आहे. यामुळे असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, हा पक्ष लवकरच जनतेसमोर आपली ऑनलाइन उपस्थिती वाढवण्याची तयारी करत आहे. असे मानले जाते की, या नावाने काही महिन्यांत पाकिस्तानात किंवा परदेशात एक संघटनात्मक रचना स्थापन केली जाऊ शकते. आपल्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यात, या गटाने म्हटले आहे की ते सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांचे, विशेषतः तरुणांचे प्रतिनिधित्व करतात, जे भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि विशेषाधिकारांवर आधारित व्यवस्थेमुळे निराश झाले आहेत.

कॉक्रोच पार्टी पाकिस्तानची वचनं काय आहेत ?

या पक्षाने पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकशाही सुधारणांना प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, शिक्षण, प्रशासन सुधारणे आणि पाकिस्तानचे ऊर्जा संकट सोडवणे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तथापि, सोशल मीडियावर त्याची वाढती लोकप्रियता असूनही, चळवळीला प्रत्यक्षात किती सार्वजनिक पाठिंबा मिळतो, तिची संघटनात्मक ताकद आणि ती ऑनलाइन सहभागाला प्रभावी राजकीय शक्तीमध्ये रूपांतरित करण्यास सक्षम असेल का याविषयी प्रश्न कायम आहेत.

 

 

Web Title: Big breaking now the cockroach janata party has emerged in pakistan too adding to the tension for shehbaz and munir

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:13 PM

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