Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,

आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला, आठवले यांनी अभिजीत दीपके यांचा उल्लेख करत म्हटले, “अमेरिकेतून गुपचूप भारतात आलेली व्यक्ती म्हणजे अभिजीत दीपके.” त्यांनी सभागृहाला सांगितले की अभिजीत दीपके हे आपल्याच समाजाचे असून ते एक सच्चे आंबेडकरवादी तरुण आहेत. आठवले यांनी अभिमानाने सांगितले की दीपके यांनी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी एका महत्त्वाच्या चळवळीचे नेतृत्व केले होते आणि ते स्वतः अशाच चळवळींचे एक उत्पादन आहेत.
पाहा व्हिडिओ
Ramdas Athawale – “America Se Aaya Chupke Chupke
Uska Naam Abhijeet dipke” 😂😂 pic.twitter.com/N3wzhLSvyO — News Algebra (@NewsAlgebraIND) July 31, 2026
अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील २५ दिवसांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत आठवले म्हणाले की, हे आंदोलन बऱ्याच काळापासून अत्यंत शांततापूर्ण होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत विद्यार्थी थांबले होते, तोपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, परंतु जेव्हा विद्यार्थ्यांनी बॅरिकेड्स तोडून संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. तथापि, त्यांनी विद्यार्थी नेत्याची बाजू घेत म्हटले, “मी लाठीचार्जचे समर्थन करत नाही आणि याची निश्चितपणे चौकशी झाली पाहिजे.”
Raghav Chaddha: ‘विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे…’, नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन; सांगितले ‘हे’ मोठे कारण
विरोधी पक्षांवर निशाणा साधत ते म्हणाले की, मोदी सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दल खूप गंभीर आहे. आठवले यांच्या मते, मोदी सरकारने NEET साठी हे विधेयक आणले आहे. त्यांनी दावा केला की, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ऐकल्या आहेत आणि म्हणूनच विद्यार्थी आता आनंदी आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्तुती करत आहेत.
आठवले यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत विरोधी पक्षांनाही सोडले नाही. ते म्हणाले की, विरोधी पक्ष कितीही आरोप करोत, सरकार तितक्याच ताकदीने त्यांना परतवून लावत राहील. लाठीचार्जचा सामना केल्यानंतर आपण स्वतः या परिस्थितीत पोहोचलो होतो, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले की, त्यांच्या कार्यकाळात मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव देण्यासाठी १७ वर्षांचा संघर्ष करावा लागला.
आपल्या भाषणाच्या शेवटी, आठवले यांनी आपली राजकीय ताकद दाखवत म्हटले की, त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार कदाचित स्थापन झाले नसते. त्यांनी आत्मविश्वासाने घोषित केले की, २०२९ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होतील आणि ते स्वतः त्या मंत्रिमंडळाचा भाग असतील. अखेरीस, त्यांनी ‘जय भीम, जय भारत’ या घोषणेसह आपल्या भाषणाचा समारोप केला, ज्यामुळे सभागृहात पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली.
‘थोडीशीही लाज उरली असेल तर अमित शाहांचा राजीनामा घ्या’; मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोदींवर हल्लाबोल