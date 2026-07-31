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Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,

Updated On: Jul 31, 2026 | 06:44 PM IST
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सारांश

Ramdas Athawale Speech Rajya Sabha: संसदेत नीट पेपरफुटीवरील चर्चेदरम्यान, रामदास आठवले यांनी विद्यार्थी नेते अभिजीत दीपके यांच्यासाठी एक कविता सादर केली. आठवले यांची अनोखी शैली आणि त्यांच्या भाषणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांविषयी जाणून घ्या.

Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! (photo Credit - X)

Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! (photo Credit - X)

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विस्तार
  • Ramdas Athawale is Back!
  • अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता!
  • म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,
Ramdas Athawale on Abhijeet Dipke: जेव्हा जेव्हा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात उभे राहतात, तेव्हा केवळ गंभीर चर्चाच सुरू होत नाही, तर त्यांची अनोखी शैली आणि यमकबद्ध कविता सभागृहाचे वातावरणही बदलून टाकतात. नुकतेच, नीट पेपरफुटीवरील चर्चेदरम्यान, आठवले यांनी विद्यार्थी नेते अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) यांच्या चळवळी आणि संघर्षावर आपल्या खास शैलीत एक कविता सादर केली, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,

आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला, आठवले यांनी अभिजीत दीपके यांचा उल्लेख करत म्हटले, “अमेरिकेतून गुपचूप भारतात आलेली व्यक्ती म्हणजे अभिजीत दीपके.” त्यांनी सभागृहाला सांगितले की अभिजीत दीपके हे आपल्याच समाजाचे असून ते एक सच्चे आंबेडकरवादी तरुण आहेत. आठवले यांनी अभिमानाने सांगितले की दीपके यांनी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी एका महत्त्वाच्या चळवळीचे नेतृत्व केले होते आणि ते स्वतः अशाच चळवळींचे एक उत्पादन आहेत.

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आंदोलन, लाठीचार्ज आणि सरकारची भूमिका

अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील २५ दिवसांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत आठवले म्हणाले की, हे आंदोलन बऱ्याच काळापासून अत्यंत शांततापूर्ण होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत विद्यार्थी थांबले होते, तोपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, परंतु जेव्हा विद्यार्थ्यांनी बॅरिकेड्स तोडून संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. तथापि, त्यांनी विद्यार्थी नेत्याची बाजू घेत म्हटले, “मी लाठीचार्जचे समर्थन करत नाही आणि याची निश्चितपणे चौकशी झाली पाहिजे.”

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विरोधी पक्षांवर निशाणा साधत ते म्हणाले की, मोदी सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दल खूप गंभीर आहे. आठवले यांच्या मते, मोदी सरकारने NEET साठी हे विधेयक आणले आहे. त्यांनी दावा केला की, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ऐकल्या आहेत आणि म्हणूनच विद्यार्थी आता आनंदी आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्तुती करत आहेत.

विरोधी पक्षांना आव्हान आणि २०२९ साठीचे भाकीत

आठवले यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत विरोधी पक्षांनाही सोडले नाही. ते म्हणाले की, विरोधी पक्ष कितीही आरोप करोत, सरकार तितक्याच ताकदीने त्यांना परतवून लावत राहील. लाठीचार्जचा सामना केल्यानंतर आपण स्वतः या परिस्थितीत पोहोचलो होतो, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले की, त्यांच्या कार्यकाळात मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव देण्यासाठी १७ वर्षांचा संघर्ष करावा लागला.

आपल्या भाषणाच्या शेवटी, आठवले यांनी आपली राजकीय ताकद दाखवत म्हटले की, त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार कदाचित स्थापन झाले नसते. त्यांनी आत्मविश्वासाने घोषित केले की, २०२९ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होतील आणि ते स्वतः त्या मंत्रिमंडळाचा भाग असतील. अखेरीस, त्यांनी ‘जय भीम, जय भारत’ या घोषणेसह आपल्या भाषणाचा समारोप केला, ज्यामुळे सभागृहात पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली.

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Web Title: Ramdas athawale is back he recited a special poem in parliament for abhijit dipke

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Published On: Jul 31, 2026 | 06:44 PM

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