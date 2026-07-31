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Breaking News :अडून बसले ट्रम्प , दुश्मन तुर्कीला देणार F -३५ जेट ,इस्रायल स्वतःच बनवणार लढाऊ विमान..

Updated On: Jul 31, 2026 | 07:18 PM IST
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सारांश

Breaking News : अमेरिकेत वारंवार इस्रायलला दिल्या जाणाऱ्या सैन्य मदतीला आणि शस्त्र पुरवण्यावर विरोध होत असतो . याविरुद्ध सिनेट मध्ये एक बिल मांडून त्यावर मतदान केले गेले . नंतर ते बिल पडले . अमेरिकेत वाढता इस्रायलला विरोध पाहता . बिल पडले हि आश्चर्याची बाब असल्याचे हि काही जाणकार सांगत असल्याचे कळते .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • अमेरिकेवर आता इस्रायलचा भरवसा नाही .
  • ट्रम्प यांची दुहेरी भूमिका
  • इस्रायल स्वतःच बनवणार लढाऊ विमाने
Breaking News ,तेल अवीव : इस्रायल आता स्वतःच आपल्याला लागणारी लढाऊ विमाने बनवण्याचा विचार करत आहे . कारण अमेरिकेवर असणारी शस्त्रांची निर्भरता त्यांना कमी करायची आहे . येत्या काही वर्षात स्टील्थ लढाऊ विमाने देशात बनवू असा निर्धार इस्रायल ने केला आहे . याबद्दलची माहिती इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी दिली असल्याचे बोलले जाते .त्याच बरोबर मागील महिन्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात नेतन्याहू म्हणाले कि भारताच्या आत्मनिर्भर भारत कडून प्रोत्साहित होऊन आम्ही हे पाऊल उचलत आहोत .

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इस्रायलच्या एका अधिकाऱ्याने वाशिंग्टन मध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले कि , जर इतर देश इस्रायलला शस्त्र पुरवठा बंद करणार असतील तर इस्रायल स्वतःच ती बनवायला सुरवात करेल . स्टील्थ फायटर एअर क्राफ्ट सोबतच इस्रायल कॉम्बॅट एअर क्राफ्ट सुद्धा बनवणार असल्याचे हि बोलले जात आहे . हि बातमी अश्या वेळेस बाहेर येत आहे . जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प हे इस्रायलसाठी दुश्मन असणाऱ्या तुर्कीला F – ३५ हे लढाऊ विमान देण्यावर अडले आहेत .इस्रायल ने ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर तीव्र खेद व्यक्त केला आहे . जर तुर्कीला F – ३५ हे लढाऊ विमान मिळत असतील तर इस्रायल साठी हा मोठा धोका मानला जात आहे . कारण तुर्की आणि इस्रायलचे संबंध हे तणावाचे राहिले असून . अमेरिकेच्या वागण्यावर आता इस्रायल आत्मनिर्भर बनण्याचा विचार करत आहे .

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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अमेरिकेतून इस्रायलला दिली जाणारी संरक्षण मदत थांबवण्याची सातत्याने मागणी होत आहे. गेल्या महिन्यात, अमेरिकेच्या सिनेटने इस्रायलला दिले जाणारे शस्त्रास्त्र पॅकेज थांबवण्याच्या बाजूने मतदानही केले होते. तथापि, ते विधेयक फेटाळले गेले. मात्र, त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे विधान हे इस्रायली हवाई दल आणि संरक्षण उद्योगातील माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मतांशी मिळतेजुळते आहे, ज्यांनी वारंवार आत्मनिर्भरतेचा पुरस्कार केला आहे.डी अँड टी सोबतच्या अलीकडील एका पॉडकास्टमध्ये, संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण, संशोधन आणि विकास संचालनालयाच्या (MAFAT) एकीकरण विभागाचे प्रमुख कर्नल यिशाई कोहेन यांनी, इस्रायल अशा विमानांचा पाठपुरावा करत आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास नकार दिला. ते म्हणाले, “मला वाटते की हे आपल्याला इराणविरुद्धच्या पुढील युद्धातील अनपेक्षित हल्ल्याच्या प्रश्नाकडे परत घेऊन जाते.

 

Web Title: Breaking news trump stands firm f 35 jets to be supplied to adversary turkey while israel to build its own fighter jet

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Published On: Jul 31, 2026 | 07:18 PM

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