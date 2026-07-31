Commonwealth Games 2026: भारताचे २ मेडल्स झाले पक्के! प्रिती पवार आणि अंकुश पांघलने Boxing मध्ये मिळवली जागा

FINAL BOUND! 🥊🇮🇳
Preeti Pawar delivers a flawless 5-0 win to storm into the Women’s 54kg Boxing Final at Glasgow 2026. One step away from gold! 🥇🔥 pic.twitter.com/dyuhjSUibC — Indian Tech AI (@IndiantechAI) July 31, 2026
भिवानीची रहिवासी असलेल्या प्रीती पवारने आपल्या अचूक ठोक्यांनी आणि उत्कृष्ट प्रतिहल्ल्यांनी कॅथरीन म्वापेवर सतत दबाव कायम ठेवला. आता तिचा सामना कॅनडाच्या स्कार्लेट डेलगाडोशी होईल, जिने दुसऱ्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडच्या लॉरेन मॅकीला ४-१ ने पराभूत केले. संपूर्ण सामन्यात कॅथरीन म्वापेला एकही चांगला ठोसा मारण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, तर प्रीतीच्या अचूक ठोक्यांना प्रत्युत्तर मिळाले नाही. झांबियन बॉक्सरला पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये तीन वेळा ‘अॅट काउंट’चा सामना करावा लागला, ज्यामुळे प्रीती पवारचे एकतर्फी वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले.
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Golden Chance! 🥊 Ankush Panghal outclasses his opponent with a dominant 5-0 victory to book his place in the Men’s 80kg Final, moving one step closer to Commonwealth Games gold. 🔥 Watch Ankush fight for gold on 1 August at 5:45 PM, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/lCoQceK0nJ — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
अंकुश पांघलने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत कॅनडाच्या जोशुआ ओफोरीला ५-० अशा निर्णयाने पराभूत केले. सर्व पंचांनी अंकुशच्या बाजूने निकाल दिला. कॅनेडियन खेळाडूवरील या विजयामुळे, तो आज किमान रौप्य पदक मिळवणारा दुसरा भारतीय बॉक्सर ठरला. अंकुशच्या आक्रमक हल्ल्यांपुढे कॅनेडियन बॉक्सर हतबल दिसत होता आणि वारंवार स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत होता. अंकुशने आपला संयम राखला आणि अचूक ठोसे मारून सामना जिंकला व भारतासाठी आणखी एक पदक मिळवले. आता त्याचे लक्ष अंतिम फेरीत सुवर्णपदक जिंकण्यावर असेल.
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अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर प्रीती काय म्हणाली?
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रीती विजयानंतर म्हणाली, “मी केलेली तयारी रिंगमध्ये उतरवू शकले याचा मला खूप आनंद आहे. आता माझे संपूर्ण लक्ष सुवर्णपदक जिंकण्यावर आहे आणि मी माझे सर्वोत्तम देईन.” ती पुढे म्हणाली, “मी कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्याला हलक्यात घेत नाही. मी माझ्या प्रशिक्षकासोबत प्रत्येक लढतीची कसून तयारी करते आणि त्या योजनांनुसार बॉक्सिंग रिंगमध्ये माझ्या खेळावर काम करू शकत असल्याचा मला आनंद आहे.”