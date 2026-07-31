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Commonwealth Games 2026: भारताचे २ मेडल्स झाले पक्के! प्रिती पवार आणि अंकुश पांघलने Boxing मध्ये मिळवली जागा

Updated On: Jul 31, 2026 | 07:58 PM IST
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सारांश

Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल खेळ २०२६ च्या ५४ किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत, २२ वर्षीय भारतीय बॉक्सर प्रीती पवार आणि अंकुश पांघलने जागा मिळवली असून २ मेडल्स पक्के झाले आहेत

Commonwealth Games 2026 मध्ये भारताला मिळाले अजून २ मेडल्स (फोटो सौजन्य - X.com)

Commonwealth Games 2026 मध्ये भारताला मिळाले अजून २ मेडल्स (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ मध्ये भारताचे अधिक २ मेडल्स पक्के 
  • बॉक्सिंगमध्ये प्रिती पवार आणि अंकुश पांघलने मिळवली जागा 
  • उपांत्य फेरीत प्रितीने जिंकले पदक
कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ चा नववा दिवस आतापर्यंत भारतीय खेळाडूंसाठी दमदार ठरला आहे. भारतीय बॉक्सर प्रीती पवार (५४ किलो) हिने झांबियाच्या कॅथरीन म्वापेला ५-० ने पराभूत करून शानदार कामगिरी केली आणि २०२६ राष्ट्रकुल खेळांच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. Commonwealth Games 2026 मध्ये २२ वर्षीय आशियाई खेळांतील कांस्यपदक विजेत्या प्रीतीने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत लढतीवर वर्चस्व गाजवले. दरम्यान, पुरुषांच्या ८० किलो गटाच्या उपांत्य फेरीत अंकुश पांघलने कॅनडाच्या जोशुआ ओफोरीला ५-० ने पराभूत करून पदक मिळवले.

प्रीती पवारसमोर कॅथरीन म्वापे हतबल दिसली

भिवानीची रहिवासी असलेल्या प्रीती पवारने आपल्या अचूक ठोक्यांनी आणि उत्कृष्ट प्रतिहल्ल्यांनी कॅथरीन म्वापेवर सतत दबाव कायम ठेवला. आता तिचा सामना कॅनडाच्या स्कार्लेट डेलगाडोशी होईल, जिने दुसऱ्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडच्या लॉरेन मॅकीला ४-१ ने पराभूत केले. संपूर्ण सामन्यात कॅथरीन म्वापेला एकही चांगला ठोसा मारण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, तर प्रीतीच्या अचूक ठोक्यांना प्रत्युत्तर मिळाले नाही. झांबियन बॉक्सरला पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये तीन वेळा ‘अ‍ॅट काउंट’चा सामना करावा लागला, ज्यामुळे प्रीती पवारचे एकतर्फी वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले.

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अंकुश पांघलने उपांत्य फेरीत जोशुआ ओफोरीलाही पराभूत केले

अंकुश पांघलने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत कॅनडाच्या जोशुआ ओफोरीला ५-० अशा निर्णयाने पराभूत केले. सर्व पंचांनी अंकुशच्या बाजूने निकाल दिला. कॅनेडियन खेळाडूवरील या विजयामुळे, तो आज किमान रौप्य पदक मिळवणारा दुसरा भारतीय बॉक्सर ठरला. अंकुशच्या आक्रमक हल्ल्यांपुढे कॅनेडियन बॉक्सर हतबल दिसत होता आणि वारंवार स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत होता. अंकुशने आपला संयम राखला आणि अचूक ठोसे मारून सामना जिंकला व भारतासाठी आणखी एक पदक मिळवले. आता त्याचे लक्ष अंतिम फेरीत सुवर्णपदक जिंकण्यावर असेल.

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अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर प्रीती काय म्हणाली?

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रीती विजयानंतर म्हणाली, “मी केलेली तयारी रिंगमध्ये उतरवू शकले याचा मला खूप आनंद आहे. आता माझे संपूर्ण लक्ष सुवर्णपदक जिंकण्यावर आहे आणि मी माझे सर्वोत्तम देईन.” ती पुढे म्हणाली, “मी कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्याला हलक्यात घेत नाही. मी माझ्या प्रशिक्षकासोबत प्रत्येक लढतीची कसून तयारी करते आणि त्या योजनांनुसार बॉक्सिंग रिंगमध्ये माझ्या खेळावर काम करू शकत असल्याचा मला आनंद आहे.”

Web Title: Commonwealth games 2026 2 more medals confirmed for india preeti pawar ankush panghal secured spots in the boxing

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Published On: Jul 31, 2026 | 07:58 PM

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