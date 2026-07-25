डेरा इस्माईल खान, पाकिस्तान: वायव्य पाकिस्तान मध्ये इस्लामी अतिरेक्यांनी स्फोटकांनी भरलेले वाहन पाकिस्तानी सुरक्षा तपासणी नाक्यावर धडकवले. या हल्ल्यात १२ सैनिकांसह एकूण १५ जण ठार झाले, तर प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत १२ अतिरेकी मारले गेले, अशी माहिती लष्कराने शुक्रवारी दिली.
अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळील ‘टँक’ जिल्ह्यात हा हल्ला झाला. हा भाग दीर्घकाळापासून इस्लामी अतिरेक्यांचा बालेकिल्ला राहिला आहे. लष्कर आणि पोलीस यांच्या संयुक्त देखरेखीखाली असलेल्या या तपासणी नाक्यावर गुरुवारी आणि शुक्रवारी यांच्या दरम्यानच्या रात्री हा हल्ला करण्यात आला. गेल्या काही महिन्यांत वायव्य पाकिस्तानात दहशतवादात तीव्र वाढ झाली आहे. चौकीची सुरक्षा भेदण्यात अयशस्वी ठरल्यानंतर दहशतवाद्यांनी स्फोटकांनी भरलेले वाहन चौकीच्या बाहेरील भिंतीवर आदळवले, असे लष्कराने म्हटले आहे.
एका निवेदनानुसार, ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (TTP) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानिक तालिबानी बंडखोरांनी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून, यात चार आत्मघाती हल्लेखोर सहभागी होते असे म्हटले आहे.
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पाकिस्तानमधील सरकार उलथून टाकून त्याजागी स्वतःची कठोर इस्लामी शासनव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने तालिबान २००७ पासून पाकिस्तानी सत्तेविरुद्ध लढा देत आहे. पाकिस्तानमधील हल्ल्यांचे नियोजन करण्यासाठी आणि प्रशिक्षणासाठी बंडखोर अफगाणिस्तानमधील सुरक्षित ठिकाणांचा वापर करतात, असा दावा इस्लामाबादने केला आहे . मात्र काबूलने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. अफगाणिस्तानचे म्हणणे आहे की, ही बंडखोरी ही पाकिस्तानची अंतर्गत समस्या आहे.
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परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, किर्गिस्तानमधील चोलपोन-अता येथे आयोजित ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ (SCO) च्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेदरम्यान, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी त्यांचे इराणी समकक्ष सय्यद अब्बास अराघची यांची भेट घेतली आणि हे मत व्यक्त केले. यापूर्वी अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविरामासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानने, गेल्या महिन्यात दोन्ही देशांमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या ‘इस्लामाबाद सामंजस्य करारा’ला (MoU) निष्फळ ठरण्यापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. हा करार १४ कलमी तात्पुरता शांतता करार असून, त्याचा उद्देश इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध संपवणे हा आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही मंत्र्यांनी पाकिस्तान आणि इराण यांच्यातील घनिष्ठ व दीर्घकालीन संबंधांचा पुनरुच्चार केला आणि बदलत्या प्रादेशिक परिस्थितीचा आढावा घेतला.
पाकिस्तानचे उपपंतप्रधानही असलेले दार यांनी अलीकडील प्रादेशिक तणावाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि शाश्वत शांतता व स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व बाजूंनी संवाद, संयम, तणाव कमी करणे आणि सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित केले, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.