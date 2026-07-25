Netfix Weekend Plan: या विकेंडला काय पाहायचं? Netflix वरचे हे नवे चित्रपट आणि मालिका अजिबात मिस करू नका

सर्वप्रथम बोलायचं झालं तर ‘लॉक अप 2’ या रिअॅलिटी शोची जोरदार चर्चा सुरू आहे. शोमध्ये स्पर्धकांमधील वाद, टास्क, मैत्री आणि अनपेक्षित घडामोडी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत. प्रत्येक भागानंतर नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत असल्याने हा शो सोशल मीडियावरही ट्रेंड होत आहे. सूत्रसंचालनातही वेगळा अंदाज पाहायला मिळत असल्याने प्रेक्षकांचा उत्साह कायम आहे.
प्रेमकथा आवडणाऱ्यांसाठी ‘मुसाफिर कॅफे’ हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. दोन व्यक्तींच्या नात्यात काळानुसार होणारे बदल, वेगळं होणं आणि पुन्हा एकमेकांकडे परतण्याचा भावनिक प्रवास या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. साधी पण मनाला भिडणारी कथा आणि कलाकारांचा सहज अभिनय हा चित्रपट खास बनवतो.
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क्राईम आणि विनोद यांचं भन्नाट मिश्रण पाहायचं असेल, तर ‘कॉन सिटी’ नक्की पाहायला हरकत नाही. एका कुटुंबाभोवती फिरणारी ही कथा सुरुवातीला साधी वाटते, पण पुढे अनेक रहस्यांचा उलगडा होत जातो. अपहरण, जुने संबंध आणि अनपेक्षित वळणांमुळे चित्रपट शेवटपर्यंत उत्सुकता टिकवून ठेवतो.
अॅक्शन आणि सस्पेन्स आवडणाऱ्यांसाठी ‘एलिट फोर्स’ ही वेब सिरीज उत्तम पर्याय आहे. एका विशेष पोलीस पथकाभोवती फिरणाऱ्या या कथेत धोकादायक मिशन, भावनिक नातेसंबंध आणि थरारक घटना पाहायला मिळतात. प्रत्येक भागानंतर पुढे काय होणार याची उत्सुकता वाढत जाते.
कोरियन ड्रामाचे चाहते असाल तर ‘स्पूकी इन लव्ह’ तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये असायलाच हवी. रोमँटिक कथा आणि अलौकिक घटनांचा सुंदर मेळ या मालिकेत पाहायला मिळतो. भुतांशी संबंधित रहस्ये, हलकाफुलका विनोद आणि हळूहळू फुलणारं प्रेम यामुळे ही मालिका वेगळी वाटते.
हॉलिवूडमधील हलकाफुलका मनोरंजन शोधत असाल, तर ’72 हॉर्स’ हा अॅक्शन-कॉमेडी चित्रपट पाहू शकता. एका साध्या माणसाच्या आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या विचित्र घटनांमुळे सुरू होणारा गोंधळ आणि त्यातून निर्माण होणारे विनोदी प्रसंग प्रेक्षकांना खळखळून हसवतात. त्यात अॅक्शनचाही तडका असल्याने चित्रपट अधिक मनोरंजक बनतो.
थाई सिनेमांची आवड असेल तर ‘द डेब्ट कलेक्टर’ नक्की पाहा. एका कर्जवसुली करणाऱ्या व्यक्तीचं आयुष्य, त्याचा भूतकाळ आणि संकटातून बाहेर पडण्याचा संघर्ष या चित्रपटात दाखवला आहे. अॅक्शनसोबत भावनिक बाजूही प्रभावीपणे मांडण्यात आली आहे.
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या आठवड्यात नेटफ्लिक्सने वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रेक्षकांसाठी भरपूर पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. थरार, प्रेम, विनोद किंवा रहस्य अशा कोणत्याही प्रकारचा कंटेंट तुम्हाला आवडत असेल, तरी तुमच्यासाठी काहीतरी नवीन नक्की आहे. त्यामुळे या वीकेंडला मोबाईल किंवा टीव्हीसमोर बसून मनोरंजनाचा भरपूर आनंद घेण्याची ही उत्तम संधी आहे.