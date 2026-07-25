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Dharmendra Pradhan Resignation : चिन्मय मांडलेकरांनी Gen Z ला केला सलाम! प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर केली विशेष पोस्ट

Updated On: Jul 25, 2026 | 06:32 PM IST
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सारांश

NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून Gen Z तरुणाईच्या आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. आंदोलनाला यश मिळाल्याने देशभरातील विद्यार्थ्यांसह मनोरंजन विश्वातील कलाकारांनीही मोठा जल्लोष केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • चिन्मय मांडलेकरने याविषयी पोस्टही शेअर केली आहे.
  • चिन्मयने या पोस्च्या या माध्यमातून आंदोलनात सहभागी प्रत्येक व्यक्तीला सलाम केलं आहे.
  • केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा!’
दिल्लीच्या रस्त्यावर पेटलेल्या आगीचे पडसाद संपूर्ण देशभरात पाहायला मिळाले. मोठ्या संख्येने Gen Z नावाचे वादळ आपल्या न्याय हक्कांसाठी सत्तेच्या विरोधात उभी राहिलीही आणि सत्तेला गुडघ्यावर आणलेही! NEET Peparleak या मुद्द्यामुळे या वादळाला सुरुवात झाली, आंदोलनामागे एकच उद्देश होताकेंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा!’ अखेर, धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह कलाकारमंडळीही जल्लोषात असल्याचे दिसत आहे. चिन्मय मांडलेकरने याविषयी पोस्टही शेअर केली आहे.

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काय म्हणाला अभिनेता चिन्मय मांडलेकर?

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची बातमी येताच चिन्मय मांडलेकरांनी पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, “या पिढीला सलाम! ज्या कुणी या देशाला जागविण्याचे काम केले आहे, त्या प्रत्येकाला सलाम!” चिन्मयने या पोस्च्या या माध्यमातून आंदोलनात सहभागी प्रत्येक व्यक्तीला सलाम केलं आहे.

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या आधीही केली होती पोस्ट!

चिन्मयने कालच विद्यार्थ्यांना पाठिंबा म्हणून पोस्ट करत सांगितले होते की, “मी काही कॉकरोच (झुरळ) नाही. मी एक अभिमानस्पद भारतीय आहे. मला वांगचुकबद्दल फारसं ठाऊक नाही. जो विनोदी कलाकार श्रीरामांचे नाव मध्ये आणतो, त्याच्या विनोदांवर मी हसत नाही. आणि तुकडे-तुकडे गँगच्या कोणत्याही घटकाला माझा पाठिंबा तर अजिबातच नाही. ऑन-ड्यूटी पोलिसाला मारहाण करणे हे कधीही स्वीकारार्ह नाही. पण निःशस्त्र विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे अत्यंत संतापजनक आहे! त्यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे चीड आणणारे आहे! आणि हाच आवाज उठवल्यामुळे जर तुम्ही मला ‘अनफॉलो’ करणार असाल, तर माझ्या मित्रा, “देव तुझं भलं करो.” भारत माता की जय! जय हिंद.”

Web Title: Chinmay mandlekar salute gen z after dharmendra pradhan resignation

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Published On: Jul 25, 2026 | 06:32 PM

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