Dharmendra Pradhan Resignation : चिन्मय मांडलेकरांनी Gen Z ला केला सलाम! प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर केली विशेष पोस्ट

“My Dear Cockroach….” म्हणत प्रकाश राज यांनी पोस्ट टाकत cjpचे केले अभिनंदन
काय म्हणाला अभिनेता चिन्मय मांडलेकर?
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची बातमी येताच चिन्मय मांडलेकरांनी पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, “या पिढीला सलाम! ज्या कुणी या देशाला जागविण्याचे काम केले आहे, त्या प्रत्येकाला सलाम!” चिन्मयने या पोस्टच्या या माध्यमातून आंदोलनात सहभागी प्रत्येक व्यक्तीला सलाम केलं आहे.
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या आधीही केली होती पोस्ट!
चिन्मयने कालच विद्यार्थ्यांना पाठिंबा म्हणून पोस्ट करत सांगितले होते की, “मी काही कॉकरोच (झुरळ) नाही. मी एक अभिमानस्पद भारतीय आहे. मला वांगचुकबद्दल फारसं ठाऊक नाही. जो विनोदी कलाकार श्रीरामांचे नाव मध्ये आणतो, त्याच्या विनोदांवर मी हसत नाही. आणि तुकडे-तुकडे गँगच्या कोणत्याही घटकाला माझा पाठिंबा तर अजिबातच नाही. ऑन-ड्यूटी पोलिसाला मारहाण करणे हे कधीही स्वीकारार्ह नाही. पण निःशस्त्र विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे अत्यंत संतापजनक आहे! त्यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे चीड आणणारे आहे! आणि हाच आवाज उठवल्यामुळे जर तुम्ही मला ‘अनफॉलो’ करणार असाल, तर माझ्या मित्रा, “देव तुझं भलं करो.” भारत माता की जय! जय हिंद.”