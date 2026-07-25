Dharmendra Pradhan तब्बल किती कोटींचे मालक? राजीनाम्यानंतर आता Networth चर्चेत, जाणून घ्या बँकांमध्ये किती शिल्लक?

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निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, धर्मेंद्र प्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबाची एकूण घोषित मालमत्ता अंदाजे ₹६.९२ कोटी इतकी सांगण्यात आली आहे. यामध्ये जंगम आणि स्थावर मालमत्ता दोन्हीचा समावेश आहे. त्यांच्यावर काही देणीदेखील आहेत.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या वैयक्तिक नावावर अंदाजे २ कोटी रुपयांची मालमत्ता नोंदणीकृत असल्याचं सांगितलं आहे. यामध्ये बँक ठेवी, गुंतवणूक, वाहने, दागिने आणि इतर जंगम मालमत्तेचा समावेश आहे. त्यांच्या मालकीची जमीन आणि इतर मालमत्तांसह स्थावर मालमत्ता देखील आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या पत्नी, मृदुला ठाकूर, यांच्या नावावरही कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता नोंदणीकृत आहे. निवडणूक कागदपत्रांनुसार, कुटुंबाच्या एकूण मालमत्तेमध्ये त्यांचा वाटा लक्षणीय आहे. त्यांचे उत्पन्नही धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात धर्मेंद्र प्रधान यांचे उत्पन्न अंदाजे १२.७४ लाख रुपये होते, तर त्यांच्या पत्नीचे उत्पन्न अंदाजे ४९ लाख रुपये होते.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, कुटुंबाच्या बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ठेवी आहेत. त्यांची म्युच्युअल फंड, विमा योजना आणि इतर वित्तीय साधनांमध्येही गुंतवणूक आहे. कुटुंबाकडे सोन्याचे दागिने आणि इतर मौल्यवान मालमत्ता देखील आहेत, ज्या त्यांच्या एकूण संपत्तीचा भाग आहेत. याशिवाय, धर्मेंद्र प्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे जमीन आणि इतर स्थावर मालमत्ता देखील आहेत. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या मालमत्तांचा तपशील दिला आहे, ज्यांचे मूल्य कोट्यवधी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. मालमत्तेसोबतच, धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांच्या देयता देखील उघड केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात लाखो रुपयांच्या देयतांची यादी आहे.
ओडिशातील तालचेर येथे जन्मलेले धर्मेंद्र प्रधान हे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मानले जातात. त्यांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, पोलाद, कौशल्य विकास आणि शिक्षण यांसारखी महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळली आहेत. सरन्यायाधीश आंदोलन आणि शिक्षण व्यवस्थेभोवतीच्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अलीकडेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
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