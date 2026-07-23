Pakistan Crisis: अमेरिकेनंतर आता कॅनडाकडे पाकिस्तानची मदत याचना; 47 दशलक्ष डॉलर्सच्या मदतीसोबतच रचला भारतविरोधी कट

जागतिक पातळीवर पाकिस्तानची (Pakistan News) बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि तिथले राजकीय संकट पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे. गेल्या दोन दशकांत पहिल्यांदाच कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी पाकिस्तानचा दौरा केला. या दौऱ्या दरम्यान शाहबाज शरीफ सरकारच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानने आपली गंभीर आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती मांडत आंतरराष्ट्रीय मदतीची मागणी केली. या दौऱ्याच्या शेवटी कॅनडाने पाकिस्तानला सुरक्षा आणि विविध विकास प्रकल्पांसाठी ४७ दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे ४५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) नवीन आर्थिक मदत देण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या आणि अंतर्गत संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानची अवस्था सध्या अत्यंत बिकट झाली आहे. एकेकाळी अमेरिकेकडे वारंवार आर्थिक मदतीसाठी हात पसरवणारा पाकिस्तान आता पाश्चात्य देशांमधून मदत निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कॅनडाच्या भारतीय वंशाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांच्या इस्लामाबाद दौऱ्यादरम्यान जाहीर झालेली ही मदत पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला थोडासा दिलासा देणारी मानली जात असली, तरी यामुळे पाकिस्तानचे परकीय अनुदानांवर असलेले पूर्ण अवलंबित्व पुन्हा उघड झाले आहे.
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गेल्या जवळजवळ २० वर्षांत पहिल्यांदाच कॅनडाच्या कोणत्याही परराष्ट्र मंत्र्यांनी पाकिस्तानला दिलेली ही पहिलीच भेट ठरली. या बैठकीदरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, उपपंतप्रधान इशहाक दार आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांनी कॅनडाच्या प्रतिनिधींसोबत विस्तृत चर्चा केली. पाकिस्तान सध्या एकाच वेळी अनेक संकटांना तोंड देत आहे—ज्यामध्ये बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा मधील लष्करी बंडखोरी, वाढता दहशतवाद आणि रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था यांचा समावेश आहे. या गंभीर परिस्थितीत स्वतःची पकड मजबूत ठेवण्यासाठी पाकिस्तानने कॅनडाकडून मदत मिळवण्यात यश मिळवले आहे.
कॅनडाने जाहीर केलेल्या ४७ दशलक्ष डॉलर्सच्या या पॅकेजपैकी ४५ दशलक्ष डॉलर्स हे हवामान बदल, पूरग्रस्तांचे शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत, तर उर्वरित रक्कम सीमा सुरक्षा, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि इंटरपोलच्या सहकार्यासाठी वापरली जाईल, असा दावा कॅनडा सरकारने केला आहे.
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कॅनडाकडून मिळालेल्या या आर्थिक औदार्याचा फायदा घेत पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आपला भारतविरोधी अजेंडा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडण्याचा प्रयत्न केला. इस्लामाबादमधील उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी भारताने सिंधू पाणी करार (Indus Waters Treaty) स्थगित केल्याबद्दल कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसमोर खंत आणि आक्षेप नोंदवला. भारताने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे सावध झालेल्या पाकिस्तानने या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी मिळवण्यासाठी याचना केली आहे.
याव्यतिरिक्त, कॅनेडियन परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानी नेतृत्वाने पुन्हा एकदा काश्मीरचा विषय उकरून काढला. या दौऱ्या दरम्यान अनिता आनंद यांनी पाकिस्तानी लष्करी नेतृत्वाशीही चर्चा केल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे पाकिस्तान आपल्या नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरत आहे आणि जगभरातून कर्जासाठी मागणी करत आहे, तर दुसरीकडे भारतविरोधी प्रचार करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहे, हे या दौऱ्यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.