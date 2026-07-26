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Russia-Ukraine युद्धात उत्तर कोरियाची थेट एंट्री! पुतिन 30000 परदेशी सैनिकांना रणांगणात उतरवण्याच्या तयारीत; झेलेन्स्कींचा दावा

Updated On: Jul 26, 2026 | 05:10 PM IST
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सारांश

Zelensky Putin Mobilization: झेलेन्स्की यांनी गुप्तचर अहवालांचा हवाला देत दावा केला की, रशियन सैन्याचे मोठे नुकसान होत आहे. पुतिन आता नवीन सैन्य जमवाजमव आणि उत्तर कोरियन सैन्यासह हल्ल्याची तयारी करत आहेत.

zelensky claims russia deploying 30000 north korean troops voronezh

रशियाच्या सैन्यात मोठी जीवितहानी; पुतिन उत्तर कोरियातून बोलावणार ३०,००० अतिरिक्त सैनिक, झेलेन्स्कींचा सर्वात मोठा खुलासा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ३०,००० उत्तर कोरियन सैनिकांची नवीन तैनात
  • लष्करी भरतीत अपयश अन् अतोनात नुकसान
  • युक्रेनवर क्षेपणास्त्रांचा मारा

रशिया आणि युक्रेन (Russia and Ukraine war) दरम्यान सुरू असलेले विनाशकारी युद्ध आता एका नव्या आणि अत्यंत धोकादायक आंतरराष्ट्रीय वळणावर पोहोचले आहे. युद्धभूमीवर रशियन सैन्याचे होणारे अफाट नुकसान आणि देशांतर्गत सैन्य भरतीला मिळणारा थंड प्रतिसाद यामुळे चिंताग्रस्त झालेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आता उत्तर कोरियाच्या मदतीने नवा डाव खेळत आहेत. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी ताज्या गुप्तचर अहवालांचा हवाला देत दावा केला आहे की, रशिया आपल्या लष्करी तुकड्या बळकट करण्यासाठी उत्तर कोरियातून आणखी ३०,००० अतिरिक्त सैनिकांना युद्धात उतरवण्याची मोठी योजना आखत आहे.

शनिवारी रात्री देशाला संबोधित करताना राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी या संदर्भात सविस्तर आकडेवारी आणि धक्कादायक खुलासे सादर केले. झेलेन्स्की यांच्या मते, रशियाच्या वोरोनेझ (Voronezh) या नैर्ऋत्येकडील सीमावर्ती भागात जून महिन्यापासूनच उत्तर कोरियन सैनिकांचे स्वागत करण्यासाठी आणि त्यांच्या मुक्कामाची सोय करण्यासाठी प्रशासकीय तयारी वेगाने सुरू आहे. उत्तर कोरियाचे हे सैनिक केवळ रणांगणात लढणार नाहीत, तर उत्तर कोरिया रशियाला अतिरिक्त बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र लाँचर्स देखील पुरवत आहे. हा केवळ युक्रेनसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण आशियाई आणि जागतिक शांततेसाठी अत्यंत गंभीर धोका असल्याचे झेलेन्स्की यांनी अधोरेखित केले आहे.

रशियन सैन्याची भरती कमी अन् जीवितहानी जास्त!

युक्रेनियन गुप्तचर यंत्रणांनी गोळा केलेल्या माहितीनुसार, रशियन सैन्यातील जीवितहानीचा आकडा नव्या भरतीच्या दरापेक्षा खूप जास्त झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी स्पष्ट केले की, चालू वर्ष २०२६ मध्ये रशियाने आतापर्यंत आपल्या सैन्यात २,२१,००० नवीन सैनिकांची भरती केली होती. मात्र, याच कालावधीत रशियाचे तब्बल २,२५,५०० सैनिक एकतर मारले गेले किंवा गंभीर जखमी झाले आहेत. यापैकी सुमारे १,३१,००० सैनिकांचा मृत्यू झाला असून ९३,००० हून अधिक सैनिक अपंग किंवा गंभीर जखमी झाले आहेत.

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रशियन आघाडीवर असलेल्या वैद्यकीय सुविधांची दयनीय अवस्था आणि औषधांचा तुटवडा यामुळे जखमी झालेल्या सैनिकांचा मृत्यूदर आणखी वाढत चालला आहे. या भयानक परिस्थितीमुळे रशियन नागरिकांमध्ये सैन्यात भरती होण्याबाबत प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. संरक्षण मंत्रालयाला पहिल्या तिमाहीत निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा सुमारे ३०,००० सैनिकांची कमतरता भासली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात जिथे ९०,००० सैनिकांची भरती झाली होती, तिथे यावर्षी हा आकडा अवघ्या ७०,५०० वर घसरला आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी पुतिन यांना उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोन्ग उन यांच्याशी करार करून परदेशी सैनिकांची मदत घ्यावी लागत आहे.

हिवाळ्यात लष्करी सक्तीची दुसरी मोठी लाट?

युक्रेनच्या सुरक्षा तज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, रशिया आगामी सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्याच्या सुमारास देशात मोठ्या प्रमाणावर लष्करी सक्तीची (Mass Mobilization) नवीन लाट आणू शकतो. रशिया आपल्या देशांतर्गत अपयशाला झाकण्यासाठी उत्तर कोरियासारख्या मित्रराष्ट्रांकडून सैन्य आणि शस्त्रास्त्रे मागवत आहे. रशियन सैन्य उत्तर कोरियाच्या सैनिकांना प्रत्यक्ष युद्धभूमीचा अनुभव देत आहे आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देत आहे. यामुळे उत्तर कोरियाची लष्करी ताकद वाढून संपूर्ण आशिया-प्रशांत प्रदेशातील सुरक्षेचा प्रश्न बिकट होणार आहे.

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कीववर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला अन् स्लोव्हियान्स्कमध्ये बॉम्बवर्षाव

एकीकडे मुत्सद्दी आणि लष्करी तणाव वाढत असताना, दुसरीकडे रशियाने युक्रेनच्या नागरी भागांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा तीव्र केला आहे. शनिवारी मध्यरात्री रशियन सैन्याने कीव (Kyiv) शहराला लक्ष्य करत शक्तिशाली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. या हल्ल्यात एका १८ मजली निवासी इमारतीचे अतोनात नुकसान झाले. यापूर्वी कीवमधील एका प्रदर्शनाला लक्ष्य करून झालेल्या हल्ल्यात १० जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

तसेच, स्लोव्हियान्स्क (Sloviansk) शहरात रशियन हवाई दलाने टाकलेल्या ग्लाइड बॉम्बमुळे (Glide Bombs) ५ नागरिकांचा जागीच मृत्यू झाला असून १५ हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. आगामी ४८ तासांत रशिया युक्रेनच्या पायाभूत सुविधांवर आणखी भीषण आणि मोठे हवाई हल्ले करू शकतो, असा इशारा देत झेलेन्स्की यांनी आपल्या सैन्याला आणि संरक्षण यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवले आहे.

Web Title: Zelensky claims russia deploying 30000 north korean troops voronezh

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Published On: Jul 26, 2026 | 05:10 PM

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