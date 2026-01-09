Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Cebu Landfill: निसर्गाचा कोप की मानवी चूक? फिलीपिन्समध्ये कचऱ्याचा डोंगर कोसळला; 27 हून अधिक कामगार ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले

Cebu Landfill Disaster: फिलीपिन्समधील सेबू येथे कचऱ्याचा ढिगारा कोसळल्याने एका कामगाराचा मृत्यू झाला आहे आणि २७ जण बेपत्ता आहेत. या ठिकाणी बचावकार्य सुरू आहे, बेपत्ता झालेल्यांची संख्या ३८ पर्यंत वाढण्याची भीती आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 09:51 AM
cebu city landfill collapse philippines workers missing binaliw landslide 2026

फिलीपिन्समधील सेबू सिटीमध्ये भूगर्भीय बांधकाम कोसळले: ढिगाऱ्याखाली गाडल्याने एकाचा मृत्यू, २७ हून अधिक कामगार बेपत्ता ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  फिलीपिन्समधील सेबू सिटीत कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एका महिला कामगाराचा मृत्यू झाला असून २७ हून अधिक जण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहेत.
  • मुसळधार पाऊस आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची अस्थिरता यामुळे ढिगारा उपसण्यात मोठी अडचण येत असून मृतांचा आकडा ३८ पर्यंत वाढण्याची भीती महापौरांनी व्यक्त केली आहे.
  •  कचरा वर्गीकरण केंद्राच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत सेबू सिटी सरकारने दिले आहेत.

Cebu City landfill collapse 2026 : मध्य फिलीपिन्समधील सेबू सिटीमध्ये शुक्रवारी काळीज पिळवटून टाकणारी एक घटना घडली. बिनालीव (Binaliw) गावातील एका कचरा व्यवस्थापन केंद्रावर कचऱ्याचा अवाढव्य ढीग अचानक कोसळला. या भूगर्भीय कोसळण्यामुळे (Landslide) तिथे काम करत असलेले डझनभर कामगार आणि संपूर्ण गोदाम ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहे. या दुर्घटनेत एका महिला कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, अद्यापही २७ ते ३८ लोक बेपत्ता असल्याने संपूर्ण शहरात शोककळा पसरली आहे.

नेमकी घटना काय घडली?

मिळालेल्या माहितीनुसार, बिनालीव येथील कचरा वर्गीकरण केंद्रावर शुक्रवारी नेहमीप्रमाणे काम सुरू होते. कामगार तळाशी असलेल्या गोदामात कचरा वेगळा करण्याचे काम करत होते. दरम्यान, परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कचऱ्याची एक प्रचंड मोठी भिंत कमकुवत झाली आणि ती थेट गोदामावर कोसळली. हा ढीग इतका मोठा होता की, काही क्षणात संपूर्ण इमारत जमीनदोस्त झाली आणि आतील कामगारांना बाहेर पडण्याची साधी संधीही मिळाली नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Politics: अमेरिका तिसऱ्या महायुद्धासाठी सज्ज! 500% कर अन् 7 देशांची उडाली झोप, Trumpने रशियासह भारताचेही वाढवले टेन्शन

बचावकार्य आणि मृत्यूचे तांडव

स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ढिगाऱ्यातून आठ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. मात्र, ढिगाऱ्यातून काढलेल्या एका महिलेचा रुग्णालयात नेत असतानाच मृत्यू झाला. प्रादेशिक पोलीस संचालक रॉडरिक मारनन यांनी सांगितले की, बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्यासाठी रात्रभर शोधमोहीम सुरू आहे. मात्र, सेबू सिटीचे महापौर नेस्टर आर्किव्हल यांच्या मते बेपत्ता असलेल्यांची संख्या ३८ च्या आसपास असू शकते, ज्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.

credit : social media and Twitter

बचाव पथकांसमोर आव्हाने

दुर्घटनेच्या ठिकाणी ढिगारा उपसण्यासाठी अवजड यंत्रसामग्री आणि डझनभर बचाव कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आले आहे. परंतु, पावसाने जमीन निसरडी झाली असून कचऱ्यातून निघणाऱ्या विषारी वायूंमुळे आणि दुर्गंधीमुळे बचाव पथकांना काम करणे कठीण होत आहे. हा ढिगारा इतका अस्थिर आहे की, तो पुन्हा कोसळण्याची भीती असल्यामुळे बचावकार्य अत्यंत सावधगिरीने करावे लागत आहे. पोलीस आता या ढिगाऱ्याखाली जवळची निवासी घरेही दबली गेली आहेत का, याचा तपास करत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ब्रिटनच्या आकाशात ‘मृत्यूचे दूत’! विमानतळावर उतरली डझनभर सशस्त्र अमेरिकन विमाने; कोणता देश रडारवर?

प्रशासनाचे उत्तर आणि सुरक्षा प्रश्न

या भीषण दुर्घटनेनंतर महापौरांनी आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे. “बाधित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल आणि या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असे आश्वासन महापौरांनी दिले आहे. कचरा व्यवस्थापन केंद्रात सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन झाले होते का आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठवण्याची परवानगी कोणी दिली, याची चौकशी आता केली जाणार आहे.

Published On: Jan 09, 2026 | 09:51 AM

