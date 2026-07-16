China Floods : चीनमध्ये धरण कोसळल्याने प्रचंड विध्वंस, 39 जणांचा मृत्यू, 9 जण बेपत्ता; अनेक प्रांतांमध्ये सतर्कतेचा इशारा

निसर्गाच्या प्रकोपासमोर मानवाने निर्माण केलेली मोठी तंत्रज्ञान प्रणाली कशी कोलमडून पडते, याचा धक्कादायक प्रत्यय सध्या चीनमध्ये (China) पाहायला मिळत आहे. चीनच्या वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने आता अत्यंत विनाशकारी रूप धारण केले आहे. विशेषतः चीनच्या दक्षिणेकडील ग्वांग्शी (Guangxi) आणि ईशान्येकडील जिलिन (Jilin) प्रांतात मुसळधार पाऊस, चक्रीवादळ आणि पूर परिस्थितीमुळे प्रचंड हाहाकार माजला आहे. पुराच्या पाण्यात आणि धरण फुटीच्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये आतापर्यंत तब्बल ३९ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला असून, ९ हून अधिक जण अजूनही बेपत्ता आहेत. बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर शोधमोहीम राबवली जात आहे.
या संपूर्ण नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सर्वात मोठा धक्का ग्वांग्शी प्रांताची प्रादेशिक राजधानी असलेल्या ‘नानिंग’ (Nanning) शहराला बसला आहे. नानिंगमधील एक विशाल धरण पाण्याच्या प्रचंड दाबामुळे अचानक फुटल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. धरण फुटल्यामुळे लाखो गॅलन पाणी अत्यंत वेगाने आजूबाजूच्या निवासी भागांमध्ये शिरले. पाण्याच्या या प्रलयंकारी प्रवाहात अनेक घरे, वाहने आणि स्थानिक नागरिक वाहून गेले. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मरण पावलेल्यांपैकी बहुतांश लोक हे धरण फुटल्यानंतर आलेल्या पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात वाहून गेल्याने दगावले आहेत. मदत आणि बचाव पथके स्थानिक नागरिकांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत, परंतु सतत पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे या बचाव कार्यात मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत.
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चीनचा ईशान्य भाग म्हणजेच जिलिन प्रांतही या भीषण आपत्तीमधून वाचू शकलेला नाही. या भागात धडकलेल्या भयानक ‘बावी’ (Bavi) चक्रीवादळाने संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत केले आहे. या चक्रीवादळामुळे जिलिनमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस सुरू आहे. परिस्थिती झपाट्याने बिघडत चालल्याने चिनी प्रशासनाने कमालीची तत्परता दाखवत आपत्कालीन पूर प्रतिसाद पातळी (Emergency Flood Response) ४ वरून थेट ३ वर वाढवली आहे. या प्रांतातील प्रमुख जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या ‘सोंगहुआ’ (Songhua) नदीला या वर्षातील सर्वात भीषण पूर आला आहे. सोंगहुआ नदीचे पाणी पात्राबाहेर पडून आजूबाजूच्या मैदानी भागात पसरल्यामुळे किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लाखो लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
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credit – social media and Instagram @phoenixtv_news
जलसंपदा आणि हवामान विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, जिलिनमधील नद्यांनी आतापर्यंतचे सर्व जुने रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत. हुइफा नदीची प्रमुख उपनदी असलेल्या ‘मेइहे’ (Meihe) नदीची पाणी पातळी इतिहासकालीन सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. संपूर्ण हुइफा नदी ही धोक्याच्या निशाणीच्या खूप वरून वाहत असून, यामुळे डोंगराळ भागातील शहरांमध्ये अचानक येणारा पूर (Flash Floods) आणि मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन (Landslides) होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने इशारा दिला आहे की, या भागातील अनेक लहान आणि मध्यम आकाराची धरणे आता पाण्याच्या ओव्हरफ्लोमुळे धोक्याच्या छायेत आहेत.
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चीनमधील हा विनाशाचा पूर केवळ दक्षिण किंवा ईशान्य भागापुरता मर्यादित राहील असे दिसत नाही. चीनच्या जलसंपदा मंत्रालयाने आता देशाच्या वायव्य भागासाठी देखील धोक्याचा गंभीर इशारा (Red Alert) जारी केला आहे. विशेषतः मध्य आणि दक्षिण शांक्सी (Shanxi) आणि शानक्सी प्रांतात येत्या काही दिवसांत अतिवृष्टी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या अतिवृष्टीमुळे चीनची सर्वात प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक नदी ‘पिवळी नदी’ (Yellow River) तसेच तिच्या वेईहे, फेनहे आणि किनहे या उपनद्यांना मोठा पूर येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जलसंपदा मंत्रालयाने शांक्सी आणि शानक्सीमधील स्थानिक प्रशासनाला अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. नद्यांवरील लहान मोठी जलाशय आणि गाळ धरणांची (Silt Dams) सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी चोवीस तास देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. डोंगराळ भागातील ओढे आणि लहान नद्यांच्या काठावर राहणाऱ्या रहिवाशांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे, जेणेकरून जीवितहानी पूर्णपणे टाळता येईल.