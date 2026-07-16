IND vs ENG: शुभमन गिलच्या फिटनेसने वाढवली चिंता; संघात होणार मोठे बदल? पाहा पिच रिपोर्ट अन् संभाव्य Playing 11 एका क्लिकवर

IND vs ENG: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडेची वेळ बदलली; सामना नेमका किती वाजता सुरू होणार?
कार्डिफमधील सोफिया गार्डन्सची खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही फायदेशीर मानली जाते. सामना जसजसा पुढे जातो, तसतशी ती साधारणपणे धीम्या गतीच्या गोलंदाजांना आणि फिरकी गोलंदाजांना अनुकूल ठरते. पण फलंदाजांनाही धावा करण्याची चांगली संधी मिळते. हा दिवस-रात्र सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १:०० वाजता आणि भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ५:३० वाजता सुरू होणार असल्याने, दिवसभरात बदलणाऱ्या हवामानाचा खेळपट्टीवर लक्षणीय परिणाम होईल.
कार्डिफ येथे दिवसभरात पावसाचा कोणताही अंदाज नाही. सामन्यादरम्यान तापमान २४°C ते २८°C च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे आणि खेळ संपेपर्यंत ते सुमारे २२°C पर्यंत खाली येईल. हलके वारे वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला काही प्रमाणात मदत करू शकतात, परंतु एकूणच परिस्थिती फलंदाजांच्या बाजूने राहण्याची शक्यता आहे.
बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात बारताने इंग्लंडचा ६ विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यात गिलने ८० धावा केल्या, पण हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे त्याला मैदान सोडावे लागले. त्यामुळे तो लवकर बरे होण्याची अपेक्षा आहे.भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) गिलच्या तंदुरुस्तीबाबत कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. त्यामुळे, गिल दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात खेळेल की नाही हे सामनादरम्यानच स्पष्ट होईल.
भारतीय संघाचे दोन दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे पहिल्या सामन्यात स्वस्तात बाद झाले. त्यामुले दुसऱ्या सामन्यात त्यांच्याकडून मोट्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. तसेच, गेल्या सामन्यात अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल आणि वॉश्गिंटन सुंदर यांनी दमदार कामगिरी करत संघाला विजय मिळवून देण्यास मदत केले.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर ब्रार/अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लंड: जेकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.
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