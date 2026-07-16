‘Fauzi Release Date: ‘अज्ञातपर्व’ संपले! प्रभासच्या ‘फौजी’च्या रिलीज डेटची घोषणा, बॉक्स ऑफिसवर चार बड्या स्टार्समध्ये होणार टक्कर

पॅन-इंडिया सुपरस्टार प्रभासच्या बहुप्रतिक्षित ‘फौजी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अखेर जाहीर झाली आहे. मैत्री मुव्ही मेकर्सने नव्या दमदार पोस्टरसह चित्रपट ३ डिसेंबर २०२६ रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा केली आहे. पोस्टरमध्ये प्रभास रणांगणावर रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत, हातात बंदूक घेऊन दिसत असून त्याचा रौद्र अवतार चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
निर्मात्यांनी पोस्टर शेअर करताना “अज्ञाताचा अंत… बंडाची सुरुवात” असे कॅप्शन देत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. पोस्टरमध्ये प्रभास मृतदेहांनी भरलेल्या रणांगणात एका खडकावर बसलेला दिसतो. हनु राघवपुडी दिग्दर्शित या पीरियड अॅक्शन ड्रामाची ही झलक सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आली आहे.
पोस्टरवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी प्रभासच्या दमदार लूकचे कौतुक केले, तर काहींनी पोस्टरची तुलना संदीप रेड्डी वांगा यांच्या चित्रपटांच्या शैलीशी केली. मात्र, काही नेटकऱ्यांनी पोस्टरची गुणवत्ता कमी असल्याचे म्हणत ते एआय-निर्मित (AI-generated) असल्याचा अंदाजही व्यक्त केला आहे.
View this post on Instagram
Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’ मधील भूमिकेसाठी करण सोनावणेने गिरवले मालवणीचे धडे; प्रेक्षकांना दिसणार नवा अंदाज
यापूर्वी प्रभासच्या वाढदिवसानिमित्त ‘फौजी’चा फर्स्ट लूक पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आला होता. त्यावेळी निर्मात्यांनी हा चित्रपट भारतीय इतिहासातील एका अज्ञात पण शूर सैनिकाची कथा असल्याचे सांगितले होते. १९४५ च्या पार्श्वभूमीवर आधारित या चित्रपटात प्रभास ब्रिटिश लष्करी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. दिग्दर्शक हनु राघवपुडी यांनीही ही कथा खास प्रभासला डोळ्यासमोर ठेवून लिहिल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, ‘फौजी’च्या प्रदर्शनामुळे डिसेंबरमध्ये बॉक्स ऑफिसवर मोठा संघर्ष रंगणार आहे. ३ डिसेंबरला प्रभासचा ‘फौजी’ प्रदर्शित होत असून, त्यानंतर ४ डिसेंबरला आलिया भट्टचा ‘चामुंडा’, अजय देवगणचा ‘रेंजर’ आणि अक्षय कुमार-विद्या बालन यांचा अद्याप नाव जाहीर न झालेला चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे वर्षाअखेरीस बॉक्स ऑफिसवर मोठ्या स्टार्समध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे.
‘सीता के पति…’; जंतर-मंतरवरील कुणाल कामराच्या वक्तव्यावरून नवा वाद, अभिजित दीपकेवरही नेटकऱ्यांचा निशाणा