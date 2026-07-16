गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Fauji Release Date Prabhas Intense Look From Fauji Unveiled Release Date Announced With New Poster Set For A Mega Box Office Clash

‘Fauzi Release Date: ‘अज्ञातपर्व’ संपले! प्रभासच्या ‘फौजी’च्या रिलीज डेटची घोषणा, बॉक्स ऑफिसवर चार बड्या स्टार्समध्ये होणार टक्कर

Updated On: Jul 16, 2026 | 02:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

प्रभासच्या बहुप्रतिक्षित 'फौजी' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अखेर जाहीर झाली असून पोस्टरमध्ये प्रभास रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत, हातात बंदूक घेऊन दिसत असून त्याचा रौद्र अवतार चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पॅन-इंडिया सुपरस्टार प्रभासच्या बहुप्रतिक्षित ‘फौजी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अखेर जाहीर झाली आहे. मैत्री मुव्ही मेकर्सने नव्या दमदार पोस्टरसह चित्रपट ३ डिसेंबर २०२६ रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा केली आहे. पोस्टरमध्ये प्रभास रणांगणावर रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत, हातात बंदूक घेऊन दिसत असून त्याचा रौद्र अवतार चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

निर्मात्यांनी पोस्टर शेअर करताना “अज्ञाताचा अंत… बंडाची सुरुवात” असे कॅप्शन देत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. पोस्टरमध्ये प्रभास मृतदेहांनी भरलेल्या रणांगणात एका खडकावर बसलेला दिसतो. हनु राघवपुडी दिग्दर्शित या पीरियड अॅक्शन ड्रामाची ही झलक सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आली आहे.

पोस्टरवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी प्रभासच्या दमदार लूकचे कौतुक केले, तर काहींनी पोस्टरची तुलना संदीप रेड्डी वांगा यांच्या चित्रपटांच्या शैलीशी केली. मात्र, काही नेटकऱ्यांनी पोस्टरची गुणवत्ता कमी असल्याचे म्हणत ते एआय-निर्मित (AI-generated) असल्याचा अंदाजही व्यक्त केला आहे.

 

View this post on Instagram

 


Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’ मधील भूमिकेसाठी करण सोनावणेने गिरवले मालवणीचे धडे; प्रेक्षकांना दिसणार नवा अंदाज

यापूर्वी प्रभासच्या वाढदिवसानिमित्त ‘फौजी’चा फर्स्ट लूक पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आला होता. त्यावेळी निर्मात्यांनी हा चित्रपट भारतीय इतिहासातील एका अज्ञात पण शूर सैनिकाची कथा असल्याचे सांगितले होते. १९४५ च्या पार्श्वभूमीवर आधारित या चित्रपटात प्रभास ब्रिटिश लष्करी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. दिग्दर्शक हनु राघवपुडी यांनीही ही कथा खास प्रभासला डोळ्यासमोर ठेवून लिहिल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, ‘फौजी’च्या प्रदर्शनामुळे डिसेंबरमध्ये बॉक्स ऑफिसवर मोठा संघर्ष रंगणार आहे. ३ डिसेंबरला प्रभासचा ‘फौजी’ प्रदर्शित होत असून, त्यानंतर ४ डिसेंबरला आलिया भट्टचा ‘चामुंडा’, अजय देवगणचा ‘रेंजर’ आणि अक्षय कुमार-विद्या बालन यांचा अद्याप नाव जाहीर न झालेला चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे वर्षाअखेरीस बॉक्स ऑफिसवर मोठ्या स्टार्समध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे.

‘सीता के पति…’; जंतर-मंतरवरील कुणाल कामराच्या वक्तव्यावरून नवा वाद, अभिजित दीपकेवरही नेटकऱ्यांचा निशाणा

Web Title: Fauji release date prabhas intense look from fauji unveiled release date announced with new poster set for a mega box office clash

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दत्तभक्तीचा सुरेल सोहळा! १२ वर्षांनंतर पं. अजित कडकडे यांचं पुनरागमन; ‘श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ भक्तिगीत प्रदर्शित
1

दत्तभक्तीचा सुरेल सोहळा! १२ वर्षांनंतर पं. अजित कडकडे यांचं पुनरागमन; ‘श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ भक्तिगीत प्रदर्शित

‘सासूबाईंनी आणि तिने माझी..’, जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत, नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस
2

‘सासूबाईंनी आणि तिने माझी..’, जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत, नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस

२५ वर्षांनंतर रंगभूमीवर नवाजुद्दीन सिद्दीकींची घरवापसी; ‘नकाब’साठी मुलगी शोरासोबत शिकागोला रवाना
3

२५ वर्षांनंतर रंगभूमीवर नवाजुद्दीन सिद्दीकींची घरवापसी; ‘नकाब’साठी मुलगी शोरासोबत शिकागोला रवाना

‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीचे थाटात पार पडलं डोहाळेजेवण, लग्नानंतर २ वर्षांनी ‘ही’ मराठी अभिनेत्री होणार आई
4

‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीचे थाटात पार पडलं डोहाळेजेवण, लग्नानंतर २ वर्षांनी ‘ही’ मराठी अभिनेत्री होणार आई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Fauzi Release Date: ‘अज्ञातपर्व’ संपले! प्रभासच्या ‘फौजी’च्या रिलीज डेटची घोषणा, बॉक्स ऑफिसवर चार बड्या स्टार्समध्ये होणार टक्कर

‘Fauzi Release Date: ‘अज्ञातपर्व’ संपले! प्रभासच्या ‘फौजी’च्या रिलीज डेटची घोषणा, बॉक्स ऑफिसवर चार बड्या स्टार्समध्ये होणार टक्कर

Jul 16, 2026 | 02:20 PM
Pune Metro line 3: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो कधी सुरू होणार? उद्घाटनाचा पुन्हा नवा मुहूर्त

Pune Metro line 3: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो कधी सुरू होणार? उद्घाटनाचा पुन्हा नवा मुहूर्त

Jul 16, 2026 | 02:16 PM
घरात पोल डान्स करणं चांगलंच पडलं महाग! खांब कोसळला अन् भिंतीतून आला पाण्याचा पूर; Video Viral

घरात पोल डान्स करणं चांगलंच पडलं महाग! खांब कोसळला अन् भिंतीतून आला पाण्याचा पूर; Video Viral

Jul 16, 2026 | 02:15 PM
UGC NET 2026: यूजीसी नेट उत्तरतालिकेला विलंब का होतोय? हरकती नोंदवण्याबाबत एनटीएचे नियम काय? वाचा सविस्तर

UGC NET 2026: यूजीसी नेट उत्तरतालिकेला विलंब का होतोय? हरकती नोंदवण्याबाबत एनटीएचे नियम काय? वाचा सविस्तर

Jul 16, 2026 | 02:11 PM
BSNL Low Budget Plan : Jio-Airtel ला BSNLचा मोठा झटका! फक्त 107 मध्ये मिळणार कॉलिंगसोबत डेटा देखील फ्री

BSNL Low Budget Plan : Jio-Airtel ला BSNLचा मोठा झटका! फक्त 107 मध्ये मिळणार कॉलिंगसोबत डेटा देखील फ्री

Jul 16, 2026 | 02:02 PM
दिंड्यांना 2 कोटी 80 लाखांचे अनुदान मंजूर, थेट खात्यात वाटप सुरू; प्रत्येक दिंडीला मिळणार तब्बल…

दिंड्यांना 2 कोटी 80 लाखांचे अनुदान मंजूर, थेट खात्यात वाटप सुरू; प्रत्येक दिंडीला मिळणार तब्बल…

Jul 16, 2026 | 01:58 PM
लज्जास्पद! भर वर्गात शिक्षिकेसोबत रोमान्स गुरुजींना पडला महागात; संशय आल्याने पत्नीने गुपचुप व्हिडिओ रेकॉर्ड केला अन्…

लज्जास्पद! भर वर्गात शिक्षिकेसोबत रोमान्स गुरुजींना पडला महागात; संशय आल्याने पत्नीने गुपचुप व्हिडिओ रेकॉर्ड केला अन्…

Jul 16, 2026 | 01:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा