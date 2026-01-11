Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

युद्धभूमीवर ड्रॅगनचा नवा धमाका! मैदानात उतरवले  ‘हे’ घातक शस्त्र, जाणून घ्या किती शक्तीशाली?

China Microwave Weapon System : चीनने युद्धभूमीवर शस्त्र स्पर्धांमध्ये अमेरिकेला मागे टाकले आहे. चीनने एक नवे घातक शस्त्र तयार केले आहे. हे शस्त्र मायक्रोव्हेव सिस्टीमवर कार्य करते. यामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:20 PM
China Microwave Weapon System

  • चीनने युद्धभूमीत उतरवले घातक शस्त्रे
  • अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाला देऊ शकते टक्कर?
  • जाणून घ्या किती आहे ताकद?
China Military Technology : काळानुसार जागतिक युद्धाचे स्वरुप बदलत चालले आहे. पूर्वी जमिनीवर लढाया लढल्या जायच्या, पण सध्या अत्याधुनिक काळात अवकाशात युद्धभूमी तयार झाले आहे. प्रत्येक देश अशे हवाई शस्त्रक, संरक्षण प्रणाली तयार करत आहेत ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विध्वंस घडू शकतो. पारंपारिक संरक्षण प्रणालींमध्ये अत्याधुनिकता निर्माण केली जात आहे. दोन्हींचे मिश्रणामुळे अत्यंत घातक शस्त्रे तयार होत आहे. यामध्ये सर्वात आघाडीवर महासत्ता अमेरिका आहे. परंतु आता चीनही याला टक्कर देऊ लागला आहे.

भारतासाठी इशारा? राफेलविरोधात चीनने मैदानात उतरवले J-16 ; जाणून घ्या किती घातक?

चीनची वाढती लष्करी ताकद

गेल्या काही काळात चीनने आपल्या लष्करी ताकदीत मोठी वाढ केली आहे. अनेक धोकादायक शस्त्रे विकसित करत आहे. याच वेळी चीनने आणखी एक नवे शस्त्रे मैदानात उतरवले आहे. द स्टारने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनने हरिकेन-३००० नावाचे मायक्रोवेव्ह वेपन मैदानात उतरवले आहे. हे शस्त्र ८० हजार व्होल्टपर्यंत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्लस निर्माण करु शकते. चीनने हे शस्त्र २०२४ मध्ये लष्करी परेडमध्ये ट्रक-माउंटेड हरिकेन-३००० प्रदर्शित केले होते. नोरिंकोचे तज्ज्ञ यू जियानझेनने हे डिझाइन केले असून यामध्ये हलक्या आणि लहान मानवरहित हवाई आणि ड्रोन्सला पाडम्याची क्षमता आहे. जागतिक बाजारपेठेत ही सर्वात घातक प्रणाली मानली जात आहे.

अमेरिकेचे तंत्रज्ञानही होईल फेल

तज्ज्ञांनी दावा केला आहे की, चीनची ही हरिकेन-३००० प्रणाली एकट्याने लेझर शस्त्रे आणि तोफखान्यांच्या ताकदीएवढ्याने हल्ला करु शकते. यामध्ये एकाच वेळी हजारो ड्रोन्सला धोबीपछाड करण्याची क्षमता आहे. जे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाला फेल करु शकते असे तज्ज्ञांनी  म्हटले आहे.

हरिकेन-३००० ची वैशिष्ट्ये

  • द स्टारने दिलेल्या अहावालानुसार, हरिकेन लक्ष्याला शोधून अचूकपणे हल्ला करु शकते. यामध्ये ट्रॅकिं आणि लढाऊ ऑटोमेशनची क्षमता आहे.
  • चीनची ही प्रणाली हलत्या आणि गुप्त ठिकाणी लपलेल्या लक्ष्याचा सहज मागोवा घेऊ शकते.
  • या प्रणालीच्या रडारवर एखादे लक्ष्य लॉक झाल्या तर त्याच्या अँटना पॅनेलमधून मायक्रोवेव्ह उसर्जित करुन ते निष्क्रिय करु शकते.
    यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रोन क्षणात जळून खाक होतील.
  • तसचे यामध्ये डिफेन्स, सीमा आणि सागरी सुरक्षा, तसेच शहरी सुरक्षेचीही क्षमता आहे.
  • चीनचा दावा आहे की, हे शस्त्र अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानासाठी अधिक शक्तीशाली आणि प्राणघातक आहे.
सध्या चीनच्या या नव्या शस्त्रामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. चीनच्या वाढत्या लष्करी ताकदीमुळे भारतासह अनेक देश चिंतेत आहे. काही आठड्यांपूर्वी चीनने पॅसिफिक महागारात अंडरवॉटर ड्रोन सबमरिनची टेस्टिंग केली होती. यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती.

पॅसिफिक महासागरात चीनची मोठी खेळी! ड्रॅगनच्या अंडरवॉटर ड्रोन टेस्टिंगमुळे भारताची चिंता वाढली, हिंद महासागरात खळबळ

Published On: Jan 11, 2026 | 08:20 PM

