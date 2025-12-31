Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारत जगातील चौथी अर्थव्यवस्था ठरताच चीनला झोंबली मिरची; 16 वर्षे अजूनही मागे असल्याचा दावा, जपानवरही हल्ला

India World Forth Largest Economy : भारत जपानला मागे टाकत जगातील सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था बनला आहे. मात्र भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनताच चीनला काटे बोचले आहेत.

Updated On: Dec 31, 2025 | 12:51 PM
India China Relations

भारत जगातील चौथी अर्थव्यवस्था ठरताच चीनला झोंबली मिरची; 16 वर्षे अजूनही मागे असल्याचा दावा, जपानवरही हल्ला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारत बनला चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
  • चीनला झोंबली मिर्ची, आमच्या पेक्षा 16 वर्षे मागत म्हणत मारला टोमणा
  • जपानलाही वाईट अर्थव्यवस्था म्हणत साधला निशाणा
India China Realtions : बीजिंग/नवी दिल्ली : भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत उंची गाठत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचा मान पटकवला आहे. भारताने जपानला मागे टाकत 4180 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स जीडीपीचा उच्चांक गाठला आहे. परंतु यामुळे चीनच्या (China) नाकाला मिर्ची झोंबली आहे. चीनने भारताच्या चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनताच टोला लगावला आहे, तसेच जपानवरही निशाणा साधला आहे.

भारताचा चीनला दणका! स्वस्त स्टील आयातींवर लादले भारीभरकम टॅरिफ ; 3 वर्षे भरावा लागणार कर

भारताला तीव्र शब्दात टोला

चीनच्या सरकारी वृत्तसंस्था ग्लोबल टाइम्सचे माजी संपादक हू शिजिन यांनी भारताचे जगातील सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यस्था बनल्याबद्दल अभिनंदन करत टोमणा मारला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्टकरत म्हटले आहे की, भारत चौथी सर्वात मोठा जागतिक अर्थव्यवस्था बनणे ही केवळ वेळेची बाब आहे.

भारत आजही चीनपेक्षा 16 ते 15 वर्षे मागे असल्याचे शिजिन यांनी म्हटले आहे. तसेच भारताला दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी अमेरिका किंवा चीनला मागे टाकवे लागेल असेही त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय भारताने जपानला मागे टाकून चीनला पुन्हा एकदा मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची संधी दिली असल्याचे हू शिजिन यांनी म्हटले.

जपानला चीनचा टोमणा

2010 मध्ये चीन जपानला मागे टाकून दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला होता. परंतु यावेळी जपान पाचव्या क्रमांकावर असून हू शिजिन यांनी टोमणा  मारला आहे. त्यांनी जपानला सर्वात वाईट स्थितीतील देश म्हणत गेल्या काही वर्षात तो पहिल्या क्रमांकावरुन खाली घसरत थेट पाचव्या क्रमांकावर आला  असल्याचे म्हटले आहे. जपानच्या उद्योगांबाबत सकारात्म, चांगल्या बातम्या आजकाल कमीच ऐकायला मिळतात असे म्हणत हू शिजिन यांनी टोला लगावला आहे.

सोशल मीडियावर छिडले युद्ध

दरम्यान हू शिजिन यांच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल केले जात आहे. लोकांनी त्यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अनेकांनी चीनवर टीका करत, येत्या काही वर्षात चीन देखील मागे पडण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे.  चीनला देखील जपानासारख्या संकटाचा सामना करावा लागेल असे म्हटले आहे.

India-China Relations: संबंधात सुधारणा करण्यासाठी भारताचे मोठे पाऊल; चीनी नागरिकांसाठी टूरिस्ट व्हिसा पुन्हा सुरू

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत 2025 मध्ये जगातील कितवी अर्थव्यवस्था बनला आहे.

    Ans: भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत उंची गाठत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.

  • Que: भारताच्या यशावर चीनने काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: चीनने भारत चौथी जागतिक अर्थव्यवस्था बनणे केवळ एक बाब असून तो अजूनही चीनपेक्षा 16-15 वर्षांनी मागे असल्याचे चीनने म्हटले आहे.

  • Que: भारताच्या यशावर कोणी टोमणा मारला?

    Ans: भारताच्या यशावर चीनच्या सरकारी वृत्तसंस्था ग्लोबल टाइम्सचे माजी संपादक हू शिजिन यांनी टोमणा मारला आहे.

Published On: Dec 31, 2025 | 12:51 PM

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुढे बघा
