Chinese Weapons : ड्रॅगनचा बनावट माल उघड? कंबोडियातील दुर्घटनेनंतर चिनी शस्त्रांच्या गुणवत्तेवर जगभरातून टीका

Chinese rocket launcher explosion Cambodia 2025 : कंबोडिया (Cambodia) आणि थायलंडच्या (Thailand) सीमेवर गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला आता एक भीषण आणि धक्कादायक वळण मिळाले आहे. कंबोडियन सैन्य थायलंडवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असतानाच, त्यांच्या ताफ्यातील चिनी बनावटीच्या MLRS टाइप ९०B (Type 90B) रॉकेट सिस्टीमचा भीषण स्फोट झाला. या दुर्घटनेत ८ कंबोडियन सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चिनी शस्त्रांच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये कंबोडिया-थायलंड सीमेवरील तणाव वाढलेला असताना कंबोडियन सैन्याने थायलंडच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी चिनी बनावटीच्या रॉकेट लाँचरचा वापर केला जात होता. प्रत्यक्षदर्शी आणि व्हायरल व्हिडिओनुसार, सैनिक जेव्हा रॉकेट डागण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा ते लाँचरमधून बाहेर पडण्याऐवजी पाईपलाईनमध्येच अडकले आणि तिथेच त्यांचा स्फोट झाला. या स्फोटाची तीव्रता इतकी मोठी होती की, संपूर्ण लष्करी ट्रक आगीच्या ज्वाळांनी वेढला गेला आणि जवळ उभे असलेले आठ सैनिक जागीच ठार झाले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-US Ties: ‘Nobel’मुळे पडला भारत-अमेरिका मैत्रीत मिठाचा खडा; PM मोदींच्या एका भूमिकेमुळे ट्रम्पने भारताकडे फिरवली पाठ
चिनी शस्त्रे युद्धभूमीवर निकामी ठरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. संरक्षण तज्ञांच्या मते, चीन आपली शस्त्रे स्वस्त दरात विकतो, मात्र त्यांच्या गुणवत्तेत मोठ्या त्रुटी असतात. यापूर्वी पाकिस्तानने वापरलेली चिनी ड्रोन आणि मे २०२५ मधील भारत-चीन संघर्षातही चिनी उपकरणांच्या मर्यादा समोर आल्या होत्या. टाइप ९०बी रॉकेट सिस्टीममध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड होण्याच्या तक्रारी असूनही कंबोडियाने त्यांचा वापर सुरू ठेवला होता, ज्याची किंमत आता त्यांना ८ जवानांच्या बलिदानाने मोजावी लागली आहे.
A Chinese MLRS system being used in the ongoing Cambodian Thai war has exploded and killed 8 Cambodian soldiers. Chinese equipment not only failed during the 4-day India-Pakistan war in May 2025 but failed in the ongoing Thailand-Cambodia war too. pic.twitter.com/ksDuVD2xVc — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) December 25, 2025
credit : social media and Twitter
कंबोडिया आणि थायलंडमधील हा वाद मुख्यत्वे सीमेवरील जमिनी आणि ‘प्रीह विहार’ (Preah Vihear) सारख्या प्राचीन हिंदू मंदिरांच्या मालकी हक्कावरून आहे. २०२५ मध्ये हा वाद पुन्हा पेटला असून दोन्ही बाजूंनी रॉकेट, तोफा आणि विमानांचा वापर केला जात आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोनदा युद्धबंदीचा प्रयत्न केला, परंतु प्रत्येक वेळी काही तासांतच शस्त्रसंधी मोडीत निघाली. या युद्धामुळे आतापर्यंत दोन्ही बाजूंचे अनेक नागरिक आणि सैनिक मारले गेले असून लाखो लोक बेघर झाले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3 : युद्ध अटळ! सलग दुसऱ्या दिवशीही चिनी युद्धनौका अन् ‘Spy balloons’ने तैवानमध्ये खळबळ; मिळाले गूढ संकेत
या दुर्घटनेमुळे कंबोडियन सैन्यात आता चिनी शस्त्रांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण आहे. आग्नेय आशियातील अनेक देश जे चिनी शस्त्रांवर अवलंबून आहेत, ते आता रशिया किंवा पाश्चात्य देशांच्या शस्त्रास्त्रांकडे वळण्याची शक्यता आहे. युद्धभूमीवर शत्रूच्या हल्ल्यापेक्षा स्वतःच्याच शस्त्राने सैनिक मारले जाणे, हा कोणत्याही देशाच्या लष्करासाठी मोठा धक्का मानला जातो.
Ans: चिनी बनावटीच्या टाइप ९०बी (Type 90B) १२२ मिमी मल्टीपल रॉकेट लाँचर सिस्टीमचा स्फोट झाला.
Ans: या भीषण स्फोटात कंबोडियन लष्कराचे ८ सैनिक ठार झाले आहेत.
Ans: दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरील जमिनी आणि प्राचीन मंदिरांच्या मालकी हक्कावरून दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू आहे.