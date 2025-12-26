Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chinese Weapons : ड्रॅगनचा बनावट माल उघड? कंबोडियातील दुर्घटनेनंतर चिनी शस्त्रांच्या गुणवत्तेवर जगभरातून टीका

Cambodia Thailand Conflict : कंबोडिया-थायलंड सीमेवर चिनी टाइप 90B रॉकेट लाँचरचा स्फोट होऊन आठ कंबोडियन सैनिक ठार झाले. या घटनेमुळे चिनी शस्त्रांच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 09:30 AM
Chinese rocket launcher explosion incident 8 Cambodian soldiers reported casualties

Chinese Weapons: चिनी रॉकेट लाँचर स्फोटात ८ कंबोडियन सैनिकांचा मृत्यू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • कंबोडिया-थायलंड सीमेवर चिनी बनावटीच्या ‘टाइप ९०बी’ रॉकेट लाँचरचा अचानक स्फोट होऊन ८ कंबोडियन सैनिकांचा जागीच मृत्यू झाला.
  • युद्धभूमीवर रॉकेट डागतानाच लाँचरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने चिनी लष्करी उपकरणांच्या गुणवत्तेवर जगभरातून टीका होत आहे.
  •  जमिनीच्या वादातून सुरू असलेल्या या संघर्षात आतापर्यंत ५ लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले असून दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

Chinese rocket launcher explosion Cambodia 2025 : कंबोडिया (Cambodia) आणि थायलंडच्या (Thailand) सीमेवर गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला आता एक भीषण आणि धक्कादायक वळण मिळाले आहे. कंबोडियन सैन्य थायलंडवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असतानाच, त्यांच्या ताफ्यातील चिनी बनावटीच्या MLRS टाइप ९०B (Type 90B) रॉकेट सिस्टीमचा भीषण स्फोट झाला. या दुर्घटनेत ८ कंबोडियन सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चिनी शस्त्रांच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

नेमकी घटना काय घडली?

डिसेंबर २०२५ मध्ये कंबोडिया-थायलंड सीमेवरील तणाव वाढलेला असताना कंबोडियन सैन्याने थायलंडच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी चिनी बनावटीच्या रॉकेट लाँचरचा वापर केला जात होता. प्रत्यक्षदर्शी आणि व्हायरल व्हिडिओनुसार, सैनिक जेव्हा रॉकेट डागण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा ते लाँचरमधून बाहेर पडण्याऐवजी पाईपलाईनमध्येच अडकले आणि तिथेच त्यांचा स्फोट झाला. या स्फोटाची तीव्रता इतकी मोठी होती की, संपूर्ण लष्करी ट्रक आगीच्या ज्वाळांनी वेढला गेला आणि जवळ उभे असलेले आठ सैनिक जागीच ठार झाले.

चिनी शस्त्रांची ‘निकृष्ट’ गुणवत्ता पुन्हा चर्चेत

चिनी शस्त्रे युद्धभूमीवर निकामी ठरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. संरक्षण तज्ञांच्या मते, चीन आपली शस्त्रे स्वस्त दरात विकतो, मात्र त्यांच्या गुणवत्तेत मोठ्या त्रुटी असतात. यापूर्वी पाकिस्तानने वापरलेली चिनी ड्रोन आणि मे २०२५ मधील भारत-चीन संघर्षातही चिनी उपकरणांच्या मर्यादा समोर आल्या होत्या. टाइप ९०बी रॉकेट सिस्टीममध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड होण्याच्या तक्रारी असूनही कंबोडियाने त्यांचा वापर सुरू ठेवला होता, ज्याची किंमत आता त्यांना ८ जवानांच्या बलिदानाने मोजावी लागली आहे.

credit : social media and Twitter

कंबोडिया-थायलंड वादाची पार्श्वभूमी

कंबोडिया आणि थायलंडमधील हा वाद मुख्यत्वे सीमेवरील जमिनी आणि ‘प्रीह विहार’ (Preah Vihear) सारख्या प्राचीन हिंदू मंदिरांच्या मालकी हक्कावरून आहे. २०२५ मध्ये हा वाद पुन्हा पेटला असून दोन्ही बाजूंनी रॉकेट, तोफा आणि विमानांचा वापर केला जात आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोनदा युद्धबंदीचा प्रयत्न केला, परंतु प्रत्येक वेळी काही तासांतच शस्त्रसंधी मोडीत निघाली. या युद्धामुळे आतापर्यंत दोन्ही बाजूंचे अनेक नागरिक आणि सैनिक मारले गेले असून लाखो लोक बेघर झाले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय परिणाम

या दुर्घटनेमुळे कंबोडियन सैन्यात आता चिनी शस्त्रांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण आहे. आग्नेय आशियातील अनेक देश जे चिनी शस्त्रांवर अवलंबून आहेत, ते आता रशिया किंवा पाश्चात्य देशांच्या शस्त्रास्त्रांकडे वळण्याची शक्यता आहे. युद्धभूमीवर शत्रूच्या हल्ल्यापेक्षा स्वतःच्याच शस्त्राने सैनिक मारले जाणे, हा कोणत्याही देशाच्या लष्करासाठी मोठा धक्का मानला जातो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कंबोडियामध्ये कोणत्या चिनी शस्त्राचा स्फोट झाला?

    Ans: चिनी बनावटीच्या टाइप ९०बी (Type 90B) १२२ मिमी मल्टीपल रॉकेट लाँचर सिस्टीमचा स्फोट झाला.

  • Que: या दुर्घटनेत किती सैनिकांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या भीषण स्फोटात कंबोडियन लष्कराचे ८ सैनिक ठार झाले आहेत.

  • Que: कंबोडिया आणि थायलंडमध्ये वादाचे मुख्य कारण काय आहे?

    Ans: दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरील जमिनी आणि प्राचीन मंदिरांच्या मालकी हक्कावरून दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू आहे.

