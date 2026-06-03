Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Cia Odni Intelligence Rift Iran Reports Blocked Tulsi Gabbard Investigation 2026

CIA vs ODNI: अमेरिकेत अंतर्गत कलह! सीआयएने इराणची गुप्त माहिती रोखली; सर्वोच्च गुप्तचर संस्थांमध्ये ‘या’ मोठ्या कारणामुळेच जुंपली

Updated On: Jun 03, 2026 | 01:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

सूत्रांनी सांगितले की, इराणशी संबंधित अनेक गुप्तचर मूल्यांकनांमध्ये सीआयए आता नियमितपणे सहभागी होत नाही. अमेरिका फेब्रुवारीपासून इराणसोबत लष्करी संघर्षात गुंतलेली आहे आणि दोन्ही संस्थांमधील समन्वय कमी होत असल्याचे दिसते.

cia odni intelligence rift iran reports blocked tulsi gabbard investigation 2026

अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांमध्ये आपापसात वाद; सीआयएने इराणविषयी माहिती देणे थांबवले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महाकाय संस्थांमध्ये अंतर्गत युद्ध
  • तुळसी गबार्ड यांच्या भूमिकेमुळे वाद
  • गंभीर चौकशी सुरू

CIA and ODNI Tension 2026 : जागतिक स्तरावर इतर देशांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवणाऱ्या आणि महासत्ता अमेरिकेचे कवच मानल्या जाणाऱ्या गुप्तचर संस्थांमध्येच आता अंतर्गत युद्ध सुरू झाले आहे. अमेरिकेची केंद्रीय गुप्तचर संस्था ‘सीआयए’ (CIA) आणि ‘ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नॅशनल इंटेलिजन्स’ (ODNI) यांच्यातील तणाव अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, इराणसोबत सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षाच्या काळातही सीआयएने ओडीएनआयला नियमित आणि अत्यंत महत्त्वाची गुप्तचर माहिती पुरवणे बंद केले आहे. माहितीची देवाणघेवाण आणि अंतर्गत अधिकारांच्या लढाईमुळे या दोन्ही संस्था आता एकमेकांपासून पूर्णपणे स्वतंत्र आणि विलग होऊन काम करत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

वाद नेमका कधी आणि कसा सुरू झाला?

रॉयटर्स आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तानुसार, या वादाची ठिणगी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पडली, जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनात तुळसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) यांनी राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक (DNI) म्हणून पदभार स्वीकारला. गबार्ड यांनी पदभार घेताच, राष्ट्राध्यक्षांना दररोज दिल्या जाणाऱ्या अत्यंत गोपनीय ‘प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ’ (PDB) वर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले. आतापर्यंत हा अहवाल तयार करण्यात आणि त्यातील माहितीचे विश्लेषण करण्यात सीआयएचा वरचष्मा असायचा. सीआयएचा हाच अधिकार गबार्ड यांनी मर्यादित केल्यामुळे दोन्ही संस्थांमधील संबंध कमालीचे बिघडले. दरम्यान, पतीच्या कर्करोगाच्या उपचारासाठी तुळसी गबार्ड यांनी नुकताच, म्हणजेच २२ मे २०२६ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, परंतु त्यांनी मागे सोडलेला हा वाद आता अधिकच पेटला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Critical Minerals: खनिज युद्धाची ठिणगी! चीनच्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ वर्चस्वावर अमेरिकेचा संताप; नव्या जागतिक आघाड्यांची घोषणा

‘डायरेक्टर्स इनिशिएटिव्हज ग्रुप’ आणि सीआयएचा संघर्ष

पदभार स्वीकारल्यानंतर तुळसी गबार्ड यांनी ‘डायरेक्टर्स इनिशिएटिव्हज ग्रुप’ नावाच्या एका विशेष आणि स्वतंत्र तपास गटाची स्थापना केली होती. गुप्तचर संस्थांमध्ये होणारा कथित राजकीय पक्षपात रोखणे आणि जुन्या प्रकरणांचा तपास करणे हा या गटाचा मुख्य उद्देश होता. या गटाने माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्या हत्येची कागदपत्रे सार्वजनिक करणे, अमेरिकेतील मतदान यंत्रांची सुरक्षा तपासणे आणि थेट कोविड-१९ च्या (Covid-19) उगमाची चौकशी करणे यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर काम सुरू केले. मात्र, अनेक माजी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी असा आरोप केला की, या गटाचा वापर ट्रम्प यांच्या राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जात होता. या गटातील सदस्यांचा असा दावा होता की, सीआयएने त्यांना तपासासाठी आवश्यक असलेली गुप्त माहिती आणि अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.

credit – social media and Twitter

अधिकारी बडतर्फ आणि सुरक्षा मंजुरी रद्द!

हा वाद केवळ अंतर्गत मतभेदांपुरता मर्यादित राहिला नाही. मे २०२५ मध्ये तुळसी गबार्ड यांनी नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिलचे (NIC) नेतृत्व करणाऱ्या दोन अत्यंत वरिष्ठ सीआयए अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी पदावरून हटवले. त्यानंतर ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेत ३७ आजी आणि माजी गुप्तचर अधिकाऱ्यांची ‘सुरक्षा मंजुरी’ (Security Clearance) थेट रद्द केली. याच काळात परदेशात तैनात असलेल्या एका अत्यंत गुप्त सीआयए अधिकाऱ्याची खरी ओळखही उघड झाली, ज्यामुळे अमेरिकेच्या परकीय मोहिमांना मोठा धक्का बसला. या अधिकाऱ्यांनी राजकीय फायद्यासाठी देशाची गुप्त माहिती बाहेर फोडली (Leak) असल्याचा आरोप गबार्ड यांनी केला होता, परंतु त्याचा कोणताही ठोस पुरावा सार्वजनिक करण्यात आला नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Biological Computing : सायन्स फिक्शन चित्रपट आता वास्तवात; मानवी मेंदूच्या जिवंत पेशींवर चालणार जगातील डेटा सेंटर्स

कोविड-१९ च्या तपासावरून उडाली खळबळ; चौकशीचे आदेश

गेल्या महिन्यात या वादाने थेट अमेरिकेच्या सिनेट समितीचे दार ठोठावले. ‘डायरेक्टर्स इनिशिएटिव्हज ग्रुप’शी जोडल्या गेलेल्या एका सीआयए अधिकाऱ्याने सिनेट समितीसमोर साक्ष देताना खळबळजनक खुलासा केला. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सीआयएच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने त्यांना कोविड-१९ च्या उगमाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची आणि गुप्त माहिती मिळवण्यापासून जाणीवपूर्वक रोखले होते. हा आरोप समोर आल्यानंतर अमेरिकेच्या गुप्तचर समुदायाच्या महानिरीक्षक कार्यालयाने (Office of the Inspector General) या संपूर्ण प्रकरणाची अधिकृत आणि उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली आहे. महासत्तेच्या दोन सर्वोच्च संस्थांमधील या यादवीमुळे जागतिक स्तरावर अमेरिकेची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, इराण युद्धाच्या ऐन भडक्यात हा वाद अमेरिकेला महागात पडू शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सीआयए (CIA) आणि ओडीएनआय (ODNI) मध्ये वाद का सुरू आहे?

    Ans: माहितीची देवाणघेवाण, अधिकार क्षेत्र आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या दैनंदिन गुप्तचर अहवालावरील (PDB) नियंत्रणावरून या दोन्ही सर्वोच्च अमेरिकन संस्थांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.

  • Que: तुळसी गबार्ड यांनी राजीनामा का दिला?

    Ans: अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक (DNI) तुळसी गबार्ड यांनी कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या आपल्या पतीची काळजी घेण्यासाठी २२ मे २०२६ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

  • Que: महानिरीक्षकांकडून कोणत्या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे?

    Ans: सीआयएने कोविड-१९ च्या उगमाशी संबंधित अत्यंत गुप्त माहिती आपल्याच तपास गटापासून लपवली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर बेकायदेशीर कारवाई केली, या आरोपांची चौकशी सुरू आहे.

Web Title: Cia odni intelligence rift iran reports blocked tulsi gabbard investigation 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 01:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Critical Minerals: खनिज युद्धाची ठिणगी! चीनच्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ वर्चस्वावर अमेरिकेचा संताप; नव्या जागतिक आघाड्यांची घोषणा
1

Critical Minerals: खनिज युद्धाची ठिणगी! चीनच्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ वर्चस्वावर अमेरिकेचा संताप; नव्या जागतिक आघाड्यांची घोषणा

MEA India : दुबई ते कतार अन् आता सौदी! आखाती देशांचा बादशहा; भारताच्या ‘या’ IFS अधिकाऱ्याचा मोठा विक्रम
2

MEA India : दुबई ते कतार अन् आता सौदी! आखाती देशांचा बादशहा; भारताच्या ‘या’ IFS अधिकाऱ्याचा मोठा विक्रम

Trump Tariff Plan : चाललंय काय? भारताविरुद्ध अमेरिकेचा कट? एका बाजूला चर्चा तर दुसऱ्या बाजुला टॅरिफ लादण्याची तयारी
3

Trump Tariff Plan : चाललंय काय? भारताविरुद्ध अमेरिकेचा कट? एका बाजूला चर्चा तर दुसऱ्या बाजुला टॅरिफ लादण्याची तयारी

Venezuela India Relations : व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर; ‘या’ महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर होणार चर्चा
4

Venezuela India Relations : व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर; ‘या’ महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर होणार चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CIA vs ODNI: अमेरिकेत अंतर्गत कलह! सीआयएने इराणची गुप्त माहिती रोखली; सर्वोच्च गुप्तचर संस्थांमध्ये ‘या’ मोठ्या कारणामुळेच जुंपली

CIA vs ODNI: अमेरिकेत अंतर्गत कलह! सीआयएने इराणची गुप्त माहिती रोखली; सर्वोच्च गुप्तचर संस्थांमध्ये ‘या’ मोठ्या कारणामुळेच जुंपली

Jun 03, 2026 | 01:54 PM
संपूर्ण नवरा समाज घाबरलेला आहे…! खासदार पतीची व्यथा, पत्नीने छातीवर बसून केली धुलाई, पाहूण पुरुष समाज घाबरला; Video Viral

संपूर्ण नवरा समाज घाबरलेला आहे…! खासदार पतीची व्यथा, पत्नीने छातीवर बसून केली धुलाई, पाहूण पुरुष समाज घाबरला; Video Viral

Jun 03, 2026 | 01:49 PM
वातावरणातील बदलांमुळे त्वचा रखरखीत झाली आहे? मग चमचाभर दह्यात मिक्स करून लावा ‘हे’ पदार्थ, त्वचा होईल फ्रेश आणि मुलायम

वातावरणातील बदलांमुळे त्वचा रखरखीत झाली आहे? मग चमचाभर दह्यात मिक्स करून लावा ‘हे’ पदार्थ, त्वचा होईल फ्रेश आणि मुलायम

Jun 03, 2026 | 01:43 PM
आई आणि लिव्ह-इन पार्टनर झाले हैवान; 18 महिन्यांच्या बाळाच्या बरगड्या मोडल्या, शरीरावर 51 जखमांचे निशाण, पोस्टमॉर्टममधून खुलासा

आई आणि लिव्ह-इन पार्टनर झाले हैवान; 18 महिन्यांच्या बाळाच्या बरगड्या मोडल्या, शरीरावर 51 जखमांचे निशाण, पोस्टमॉर्टममधून खुलासा

Jun 03, 2026 | 01:41 PM
राहूड घाटात बर्निंग एसटी बसचा थरार; काही क्षणातच बस जळून खाक, बसमधील 52 प्रवासी…

राहूड घाटात बर्निंग एसटी बसचा थरार; काही क्षणातच बस जळून खाक, बसमधील 52 प्रवासी…

Jun 03, 2026 | 01:35 PM
काय सांगताय… RBI ने गपचूप 1.14 लाख कोटींचं सोनं विकून टाकलं? सरकारकडून आलं स्पष्टीकरण, नेमकं सत्य काय?

काय सांगताय… RBI ने गपचूप 1.14 लाख कोटींचं सोनं विकून टाकलं? सरकारकडून आलं स्पष्टीकरण, नेमकं सत्य काय?

Jun 03, 2026 | 01:35 PM
Anushka Sharma Video: अनुष्का शर्माच्या वॉलपेपरवर कोणाचा फोटो? विराट कोहली किंवा मुलं नाही; तर ‘या’ व्यक्तीच्या फोटोने वेधलं लक्ष

Anushka Sharma Video: अनुष्का शर्माच्या वॉलपेपरवर कोणाचा फोटो? विराट कोहली किंवा मुलं नाही; तर ‘या’ व्यक्तीच्या फोटोने वेधलं लक्ष

Jun 03, 2026 | 01:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM