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हर आदमी करोडपती! फुटबॉल विश्वचषकात ब्राझीलला हरवणारा Norway पैशांच्या बाबतीतही ‘किंग’, नेमकी कमाई होते कुठून?

Updated On: Jul 06, 2026 | 02:03 PM IST
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सारांश

फुटबॉल विश्वचषकात ब्राझीलसारख्या बलाढ्य संघाला धूळ चारणाऱ्या नॉर्वे (Norway) या छोट्या पण दणकट देशाची सध्या क्रीडा जगतात प्रचंड चर्चा आहे. पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की, अवघ्या ५५ लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशातील प्रत्येक नागरिक हा कागदावर 'करोडपती' आहे? नॉर्वेचे राहणीमान, तिथली अर्थव्यवस्था आणि त्यांची अफाट कमाई नेमकी कुठून ह

(फोटो सौजन्य - Chatgpt)

(फोटो सौजन्य - Chatgpt)

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विस्तार
  • हर आदमी करोडपती!
  • ब्राझीलला हरवणारा Norway पैशांच्या बाबतीतही ‘किंग’
  • नेमकी कमाई होते कुठून?
फुटबॉल विश्वचषकात एक मोठा उलथापालथ झाली आहे. नॉर्वे या लहान युरोपीय देशाने, उप-उपांत्यपूर्व फेरीत पाच वेळच्या चॅम्पियन ब्राझीलला पराभूत करून खळबळ उडवून दिली आहे. नॉर्वेजियन संघ फुटबॉल विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रथमच प्रवेश केला आहे. केवळ ५६ लाख लोकसंख्या असलेला प्रत्येक नागरिक करोडपती आहे. त्यामुळे नॉर्वे हा जगातील सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांपैकी एक मानला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? नॉर्वे आपले उत्पन्न कुठून मिळवतो?

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नॉर्वे हा स्कँडिनेव्हियन देशांपैकी एक आहे. नॉर्वे व्यतिरिक्त, या देशात स्वीडन आणि डेन्मार्क यांचा समावेश आहे. नॉर्वेचे एकूण क्षेत्रफळ ३८५,२०७ चौरस किलोमीटर आहे. मुख्य भूभागाचे क्षेत्रफळ ३२३,८०२ चौरस किलोमीटर आहे, तर बेटांचे क्षेत्रफळ ६१,४२५ चौरस किलोमीटर आहे. नॉर्वेची अर्थव्यवस्था एक अत्यंत समृद्ध आणि मिश्र कल्याणकारी अर्थव्यवस्था मानली जाते. त्याचा GDP सुमारे ५०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. त्याचे दरडोई जीडीपी १,०५,८७७ डॉलर्स आहे, जे भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे १,०१,०२,८३० रुपये आहे.

नॉर्वेचे उत्पन्न कुठून येते?

नॉर्वेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत उत्तर समुद्रातील तेल आणि वायू आहे. नॉर्वे हा युरोपमधील तेल आणि नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राचा वाटा ४०% पेक्षा जास्त आहे. नॉर्वेची बहुतेक निर्यात युनायटेड किंगडम, जर्मनी आणि नेदरलँड्सला होते. नॉर्वे हा जगातील नैसर्गिक वायूचा तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. हा देश दररोज अंदाजे २० लाख बॅरल उत्पादन करतो. नॉर्वे हा जगातील कच्च्या तेलाचा १२वा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे.

देशांच्या अर्थव्यवस्थांना धोका

पण तेल आणि वायूवरील अत्याधिक अवलंबित्व नॉर्वेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक संरचनात्मक धोका निर्माण करते. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे तेल आणि वायूवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना धोका निर्माण होतो. परिणामी, ते आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये विविधता आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. नॉर्वेदेखील आपले भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नवोन्मेष, उत्पादकता आणि हरित उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे.

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Web Title: Why norway is so rich every citizen millionaire brazil football marathi news

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Published On: Jul 06, 2026 | 02:03 PM

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