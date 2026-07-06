हर आदमी करोडपती! फुटबॉल विश्वचषकात ब्राझीलला हरवणारा Norway पैशांच्या बाबतीतही ‘किंग’, नेमकी कमाई होते कुठून?

Credit Score News: EMI फक्त 1 दिवस उशिरा भरलाय? तरीही CIBIL Score खराब होणार? काय सांगतात नियम?
नॉर्वे हा स्कँडिनेव्हियन देशांपैकी एक आहे. नॉर्वे व्यतिरिक्त, या देशात स्वीडन आणि डेन्मार्क यांचा समावेश आहे. नॉर्वेचे एकूण क्षेत्रफळ ३८५,२०७ चौरस किलोमीटर आहे. मुख्य भूभागाचे क्षेत्रफळ ३२३,८०२ चौरस किलोमीटर आहे, तर बेटांचे क्षेत्रफळ ६१,४२५ चौरस किलोमीटर आहे. नॉर्वेची अर्थव्यवस्था एक अत्यंत समृद्ध आणि मिश्र कल्याणकारी अर्थव्यवस्था मानली जाते. त्याचा GDP सुमारे ५०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. त्याचे दरडोई जीडीपी १,०५,८७७ डॉलर्स आहे, जे भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे १,०१,०२,८३० रुपये आहे.
नॉर्वेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत उत्तर समुद्रातील तेल आणि वायू आहे. नॉर्वे हा युरोपमधील तेल आणि नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राचा वाटा ४०% पेक्षा जास्त आहे. नॉर्वेची बहुतेक निर्यात युनायटेड किंगडम, जर्मनी आणि नेदरलँड्सला होते. नॉर्वे हा जगातील नैसर्गिक वायूचा तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. हा देश दररोज अंदाजे २० लाख बॅरल उत्पादन करतो. नॉर्वे हा जगातील कच्च्या तेलाचा १२वा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे.
पण तेल आणि वायूवरील अत्याधिक अवलंबित्व नॉर्वेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक संरचनात्मक धोका निर्माण करते. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे तेल आणि वायूवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना धोका निर्माण होतो. परिणामी, ते आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये विविधता आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. नॉर्वेदेखील आपले भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नवोन्मेष, उत्पादकता आणि हरित उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे.
Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव