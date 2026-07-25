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Jana Nayagan : Vijay Thalapathy च्या शेवटच्या सिनेमाचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन! सिनेमा करतोय राडा

Updated On: Jul 25, 2026 | 08:33 PM IST
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सारांश

सुपरस्टार थलपती विजयचा 'जन नायगन' हा चित्रपट २३ जुलै रोजी प्रदर्शित झाला असून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटाने पहिल्या दिवशी ४२ कोटी तर दुसऱ्या दिवशी २१ कोटी रुपयांची कमाई करत देशांतर्गत उत्तम पकड निर्माण केली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • दुसऱ्या दिवशीही कमाईचा हा धडाका कायम आहे.
  • दुसऱ्या दिवशी देशांतर्गत २१ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे.
  • चित्रपटगृहांमध्ये चाहत्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.
दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीचा सुपरस्टार थलपती विजयचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘जन नायगन’ (Jana Nayagan) बॉक्स ऑफिसवर तुफान कामगिरी करत आहे. सुमारे ७ महिन्यांच्या उत्सुकतेनंतर २३ जुलै रोजी चित्रपटगृहांत धडकलेल्या या पॉलिटिकल अ‍ॅक्शन-थ्रिलर चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. फारसे प्रमोशन न करताही केवळ विजयच्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे या सिनेमाने पहिल्याच दिवशी धमाकेदार सुरुवात केली होती, आणि आता दुसऱ्या दिवशीही कमाईचा हा धडाका कायम आहे.

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दुसऱ्या दिवशी किती झाली कमाई?

गुरुवारी मिळालेल्या तुफान प्रतिसादानंतर शुक्रवारी (दुसऱ्या दिवशी) कमाईचा वेग काहीसा शांत झाला असला, तरीही चित्रपटाने मोठी कमाई केली आहे. पहिल्या दिवशी भारतीय बॉक्स ऑफिसवर ४२ कोटींहून अधिकचा गल्ला जमवणाऱ्या या चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशी देशांतर्गत २१ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे.

परदेशातही डंका; जगभरात १०० कोटींचा टप्पा पार!

केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही (Overseas) ‘जन नायगन’ची जादू पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या दिवशी परदेशी बाजारातून चित्रपटाने १० कोटी रुपये कमावले. यासह दोन दिवसांत परदेशातील एकूण कमाई ३७.५० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

सध्या भारतात चित्रपटाचे नेट कलेक्शन ६३.८५ कोटी तर ग्रॉस कलेक्शन ७५ कोटी रुपये झाले आहे. भारत आणि परदेशातील कमाई मिळवून ‘जन नायगन’ने अवघ्या दोन दिवसांत जगभरात तब्बल ११२.५० कोटी रुपयांचे रेकॉर्डब्रेक कलेक्शन केले आहे.

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चित्रपटाची कथा काय आहे?

‘जन नायगन’ ही एक हाय-व्होल्टेज राजकीय अ‍ॅक्शन-थ्रिलर ड्रामा आहे. यात विजयने ‘वेट्री कोंडन’ नावाच्या माजी प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली आहे. तुरुंगातून शिक्षा भोगून बाहेर आल्यानंतर तो आपल्या दिवंगत मित्राच्या मुलीचे रक्षण करतो. याच दरम्यान तो आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्रांचे तस्कर आणि भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध लढा देतो. थलपती विजयचा हा अभिनय क्षेत्रातील शेवटचा चित्रपट मानला जात असल्याने, चित्रपटगृहांमध्ये चाहत्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.

Web Title: Box office collection of vijay thalapathys final movie second day

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Published On: Jul 25, 2026 | 08:33 PM

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