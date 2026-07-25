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Health Tips : पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचे असू शकते लक्षण

Updated On: Jul 25, 2026 | 11:39 AM IST
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सारांश

Feet Swell : पायांमध्ये वारंवार सूज येत आहे का? ही सूज काहीकाळात बरी होते पण दिर्घकाळ सूज ठिक होत नसल्यास तुम्ही वेळीच वैद्यकीय सल्ला घेण्याची गरज आहे. पायांना येणारी सूज ही काही गंभीर आजारांचे लक्षण देखील असू शकते.

Health Tips : पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करू नका; 'या' गंभीर आजारांचे असू शकते लक्षण

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पायांमध्ये वारंवार होणारी सूज ही शरीराकडून मिळणारा महत्त्वाचा इशारा असू शकते.
  • साध्या कारणांपासून ते गंभीर आरोग्य समस्यांपर्यंत अनेक गोष्टींशी या त्रासाचा संबंध असू शकतो.
  • सूज दीर्घकाळ टिकत असेल किंवा इतर त्रासही जाणवत असतील, तर वेळीच वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
दिवसभर उभं राहून किंवा जास्त वेळ एकाच ठिकाणी काम केल्याने पायांना सूज येऊ लागते. ही समस्या काही काळानंतर आपोआप बरी होते परंतु ही सूज तर पुन्हा पुन्हा येत असेल आणि दीर्घकाळानंतरही जर समस्या दूर होत नसेल तर याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. काही सामान्य कारणे, जसे की अतिरिक्त मीठ सेवन, एकाच जागी बराच वेळ बसणे किंवा उभे राहणे आणि गर्भधारणा याुमुळे पायांना सूज येऊ लागते.

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जर पायातील सूज दिर्घकाळ राहत असेल आणि यामुळे वेदना, लालसरपणा आणि श्वास घेण्यात जर त्रास होत असेल तर हे एका गंभीर आजाराचे कारण ठरु शकते. अशात फक्त घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता वेळ पडल्यास डाॅक्टरांचाही सल्ला घ्यावा. वेळेवर वैद्यकीय उपचार घेतल्यास तुम्ही आजाराला वाढण्याआधीच त्यापासून स्वत:ला सुरक्षित करु शकता. चला पायांमध्ये वारंवार सूज येणे नक्की कोणत्या समस्यांचे संकेत असते ते जाणून घेऊया.

MedlinePlus च्या मते, पायांमध्ये वारंवार सूज येणे अनेक आजारांचे लक्षण असू शकते ज्यात हृदयविकाराचा समावेश होतो. या आजारात हृदय शरीरात योग्य प्रकारे रक्त पंप करू शकत नाही, ज्यामुळे पायांमध्ये आणि घोट्यांमध्ये पाणी साठू लागते. याबरोबरच पायांमधील सूज ही किडनीच्या आजाराचेही लक्षण असू शकते. जेव्हा शरारातून पाणी आणि मीठ योग्यरित्या बाहेर पडत नाही तेव्हा किडनीचा त्रास सतावू लागतो. यकृताच्या आजारात, प्रथिनांची कमतरता आणि शरीरातील द्रवांचे असंतुलन होते, ज्यामुळे पायांमध्ये सूज जाणवू लागते. यासोबतच नसांसंबधित समस्या जसे की, वेनस इनसफिशिएंसी हा एक असा आजार आहे ज्यात रक्त योग्यरित्या हृदयापर्यंत पोहचत नाही, ज्यामुळे पायांमध्ये सूज येते आणि वेदना होऊ लागतात. शिवाय रक्ताची गाठ शरीरात असल्यास त्यामुळेही तुम्हाला पायांमध्ये सूज येण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागू शकते. तुमच्या पायांत बऱ्यात काळापासून सूज असेल आणि अनेक उपाय करुनही तर ही सूज कमी होत नसेल तर तुम्ही रुग्णालयात जाऊन वैद्यकीय तपासणी करु शकता. याद्वारे तुम्हाला पायांच्या सूजेमागचे खरे कारण स्पष्ट होईल.

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पायांची सूज कमी करण्यासाठी काय करावे?

जर पायांमध्ये हलकी सूज असेल तर तिला दूर करण्यासाठी दोन उशींवर आपले पाय ठेवून बेडवर आरामात लेटा. जास्त वेळ उभं राहिल्याने किंवा जास्त वेळ एकाच जागी बसून राहिल्याने कधीकधी पायांना किरकोळ सूज येते. वारंवार समस्या होत असल्यास आहारात मीठाचे प्रमाण कमी करा. दुसरीकडे जर पायांमध्ये तुम्हाला तीव्र सूज असेल, वेदना होत असतील आणि पाय लाल पडले असतील तर त्यावर तत्काळ डाॅक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Health tips reasons behind swollen feet when to see a doctor

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Published On: Jul 25, 2026 | 11:39 AM

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