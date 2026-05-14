Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा

Indian Ship attacked in Hormuz : भारतीय जहाजावर होर्मुझमध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यात आला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. सरकारने शत्रूला हल्ल्यावरुन कडक इशारा दिला आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 04:28 PM
Hormuz Conflict : 'खपवून घेणार नाही' होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला
  • जहाज आग लागली अन्…
  • सरकारचा शत्रूला कडक इशारा
Indian Merchant Ship Attacked in Hormuz : नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणाव आता टोकाला पोहचला आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्ग होर्मुझ (Hormuz) मध्ये जहाजांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. नुकतेच एका भारतीय जहाजावर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात मोठी खळबळ उडाली असून भारत सरकारने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

नेमकी काय घटना ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, १३ मे २०२६ एका भारतीय मालवाहू जहाजावर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला झाला आहे.  गुजरातच्या द्वारका येथील मालकीचे MSV हाजी अली हे जहाज सोमालियातील बेरबेरा बंदराहून शारजाहच्या दिशेने रवाना झाले होते. यावेळी जहाज ओमानच्या किनारपट्टीजवळ असताना अचानक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव होऊ लागला. १३ मेच्या पहाटे ३.३० च्या सुमारास होर्मुझ सामुद्रधुनीत  हा भीषण हल्ला केला.

या हल्ल्यानंतर काही क्षणातच जहाजाला मोठी आग लागली आणि जहाजा समुद्रात बुडाले. या जहाजावर एकूण १४ क्रू मेंबर्स होते. सुदैवाने सर्व क्रू मेंबर्स सुरक्षित आहे. संकटाची चाहूल लागताच या नाविकांनी प्रसंगावधान सांगत  समुद्रात उडी मारली. त्यांनी तातडीने लाईफ जॅकेट्स घातले आणि लाईफ बोटीच्या मदतीने बाहेर पडले.  यावेळी ओमानच्या कोस्ट गार्डने देखील तत्परता दाखवत १४ भारतीय नाविकांना सुखरुप बाहेर काढले.

भारताची आक्रमक भूमिका

दरम्यान या हल्ल्यावर भारताने संताप व्यक्त केला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात कडक शब्दात संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल (Randhir Jaiswal) यांनी म्हटले आहे की,  व्यापारी जहाजांवर अशा प्रकारे हल्ले करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. भारताने अशा प्रकारचे हल्ले आणि भारतीय नाविकांचे जीव धोक्यात आणण्याचे कृत्य सहन केले जाणार नाही अशी सक्त ताकीद दिली.

जागतिक परिणाम

सध्या या घटनेवर भारतीय तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दिवसेंदिवस होर्मुझमधून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला धोका निर्माण होत आहे. ज्याचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.  मध्यपूर्वेतील वाढत्या अस्थिरतेमुळे जागतिक स्तराव तेल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी इंधन दरात वाढ होत आहे. जगावर मोठे उर्जा संकट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

