  Ttrump Assassination Attempt Suspect Pleads Not Guilty In White House Shooting

Trump Assassination Attempt : ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी नवा ट्विस्ट; आरोपीने नाकारला गुन्हा, आता पुढे काय?

Trump Assassination Attempt Update : ट्रम्प यांच्यावरील हल्ला प्रकरणाला एक नवे वळण मिळाले आहे. आरोपीने न्यायालयात गुन्हा नाकारला आहे. यामुळे अमेरिकेत मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 09:30 AM
Trump Assassination Attempt Suspect Pleads Not Guilty in White House Shooting

Trump Assassination Attempt : ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी नवा ट्विस्ट; आरोपीने नाकारला गुन्हा, आता काय करणार ट्रम्प?

  • ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणात नवा ट्विस्ट
  • आरोपीचे न्यायालयात धक्कादायक विधान
  • आता काय करणार ट्रम्प सरकार
Trump Assassination Attempt Case News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यावर २५ एप्रिल २०२६ च्या रात्री एका डिनर पार्टीदरम्यान हल्ल्याची घटना घडली होती. हिल्टन हॉटेलमध्ये कोल थॉमस ॲलन नावाच्या ३९ वर्षीय तरुणाने गोळीबार केला होता.  सुदैवाने, सुरक्षा दलांच्या तातडीच्या कारवाईमुळे ट्रम्प बचावले. सध्या या प्रकरणावर न्यायालयात खटला सुरु असून ओरीपने स्वत:ला निर्दोष घोषित केले आहे. यामुळे या हाय-प्रोफाइल प्रकरणाला एक वेगळे वळण मिळाले आहे.

नेमकी काय घटना आहे?

गेल्या महिन्यात २५ एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन येथील हिल्टन हॉटेलमध्ये व्हाईट हाऊस करस्पॉंडंट्स डिनरचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस, मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि अनेक नामवंत व्यक्त उपस्थित होते. दरम्यान कॅलिफोर्नियाच्या टॉरेंस येथील एका रहिवाश्याने अचानक पार्टीत घुसखोरीचा प्रयत्न केला.

यावेळी त्याला सुरक्षा दलांनी रोखले. मात्र आरोपीने थेट सीक्रेट सर्व्हिस एजंटवर गोळी झाडली. सुदैवाने सुरक्षा एजंटने बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे मोठा अनर्थ टळला. यानंतर सुरक्षा दलांनी तातडीची कारवाई करत आरोपी एलनला जमिनीवर पाडले आणि अटक केली.

आरोपीने नाकारला गुन्हा

दरम्यान सोमवारी (११ मे) ३१ वर्षीय आरोपी कोल थॉमस एलन याला वॉशिंग्टन डी.सी येथील फेडरल कोर्टात हजर करण्यात आले होते. त्याच्यावर ट्रम्प यांच्या हत्येचा प्रयत्न आणि सीक्रेट सर्व्हिस एजंटवर गोळीबाराच्या आरोपाखाली खटला सुरु होता. मात्र आरोपी ॲलनने न्यायालयात आपण निर्दोष असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे ट्रम्प सरकारमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

कोण आहे ॲलन?

मिळालेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान सुरक्षा यंत्रणांना ॲलनबद्दल मिळालेली माहिती चक्रावून टाकणारी होती. ॲलनने यापूर्वी कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा केलेला नव्हता, तर तो एक अत्यंत हुशार आणि उच्चशिक्षित तरुण आहे.

  • ॲलनने कॅलटेकमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे आणि कॅलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटीतचून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये शिक्षण पूर्ण केले आहे.
  • याशिवाय त्याने नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीमध्येही फेलो रिसर्चर म्हणून काम केले आहे.
  • तसेच तो रोबोटिक्स टीमचा सदस्य आणि व्हिडिओ गेम डेव्हलपर आहे.
  • त्याला लॉस एजंलिसमध्ये टीचर ऑफ दर मंथचा पुरस्कारही मिळाला आहे.

आता पुढे काय?

ॲलनवर हत्येचा प्रयत्न आणि हिंसक गुन्ह्यांसाठी शस्त्रास्त्रांचा वापर यांसारखे गंभीर आरोप ठोठवण्यात आले आहेत. गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. सध्या त्याला सुसाइड वॉच वर ठेवण्यात आले आहे. सध्या ट्रम्प सरकार यावर काय भूमिका घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: May 12, 2026 | 09:28 AM

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

May 17, 2026 | 09:05 AM
बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

May 17, 2026 | 09:05 AM
मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM
Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

May 17, 2026 | 08:33 AM
World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय 'हा' सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

May 17, 2026 | 08:30 AM
माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

May 17, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

May 17, 2026 | 08:30 AM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM