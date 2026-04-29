Royal Visit: ‘माझ्या आईच किंग चार्ल्सवर प्रेम…’, व्हाईट हाऊसच्या साऊथ लॉनवर आठवणींची मधुर गुंफण; ट्रम्प यांची मिश्किल टोलेबाजी

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिटनचे राजे चार्ल्स तिसरे यांच्या व्हाईट हाऊस भेटीवर एक विनोदी टिप्पणी केली. त्यांनी गंमतीने उल्लेख केला की, त्यांच्या दिवंगत आई, मेरी ॲन मॅकलॉड, यांना तरुण राजे चार्ल्स 'आवडत' होते.

Updated On: Apr 29, 2026 | 10:43 AM
एक भेट, हजारो आठवणी! ट्रम्प-चार्ल्स भेटीत राजकारणापेक्षा 'आईच्या प्रेमाची' चर्चा जास्त; वाचा नेमकं प्रकरण काय? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • आईचे गुपित उघड
  • कौटुंबिक आठवणींना उजाळा
  • द्विपक्षीय दौरा

Trump mother Mary MacLeod King Charles : जागतिक राजकारणातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांपैकी एक असलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) हे त्यांच्या फटकळ आणि विनोदी शैलीसाठी ओळखले जातात. नुकतेच ब्रिटनचे राजे किंग चार्ल्स तिसरे आणि राणी कॅमिला चार दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये दाखल झाले. व्हाईट हाऊसच्या साऊथ लॉनवर त्यांच्या स्वागतासाठी एका भव्य समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या गंभीर राजनैतिक वातावरणात ट्रम्प यांनी आपल्या दिवंगत आईच्या एका ‘गुपिताचा’ खुलासा केला आणि संपूर्ण वातावरणात हास्यकल्लोळ उडाला.

“डोनाल्ड, बघ तो चार्ल्स किती सुंदर दिसतोय!”

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या आईच्या, मेरी ॲन मॅकलॉड ट्रम्प यांच्या आठवणींना उजाळा देताना सांगितले की, त्यांना ब्रिटिश राजघराणे प्रचंड प्रिय होते. “माझी आई दूरदर्शनवर राजघराण्यातील प्रत्येक कार्यक्रम तासनतास पाहत असे. जेव्हा कधी राणी एलिझाबेथ किंवा तरुण चार्ल्स टीव्हीवर दिसायचे, तेव्हा ती मला हाक मारून म्हणायची, ‘डोनाल्ड, बघ, छोटा चार्ल्स किती गोंडस दिसतोय!'” ट्रम्प पुढे गंमतीने म्हणाले की, त्यांच्या आईचे किंग चार्ल्सवर अक्षरशः प्रेम होते. ट्रम्प यांच्या या मिश्किल टिप्पणीवर समोर बसलेले किंग चार्ल्स स्वतःला हसण्यापासून रोखू शकले नाहीत.

स्कॉटिश मुळे आणि राजघराण्याचा आदर

ट्रम्प यांनी केवळ विनोदच केला नाही, तर आपल्या कुटुंबाचे ब्रिटनशी असलेले जुने नातेही अधोरेखित केले. त्यांच्या आईचा जन्म स्कॉटलंडमधील ‘आउटर हेब्रिड्स’ येथे झाला होता आणि त्या वयाच्या १९ व्या वर्षी नशिबाची साथ शोधत अमेरिकेत आल्या होत्या. ट्रम्प यांनी सांगितले की, स्कॉटलंडमध्ये जन्मल्यामुळे त्यांच्या आईच्या रक्तातच ब्रिटिश राजघराण्याबद्दल आदर होता. विशेषतः राणी एलिझाबेथ यांच्याबद्दल त्यांना खूप ओढ होती. ही केवळ दोन देशांची भेट नसून ती एका कुटुंबाची आपल्या मुळांकडे पाहण्याची दृष्टी होती.

मेलानियासोबतचा तो विनोद अन् हास्यकल्लोळ

समारंभादरम्यान ट्रम्प यांनी आपल्या आई-वडिलांच्या ६३ वर्षांच्या दीर्घ वैवाहिक जीवनाचाही उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांच्याकडे वळून गंमतीने म्हटले, “माझे आई-वडील ६३ वर्षे एकत्र होते, मला नाही वाटत की मी तो विक्रम कधी गाठू शकेन!” ट्रम्प यांच्या या प्रांजळ आणि विनोदी विधानावर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. राजनैतिक भेटींमध्ये सहसा पाहायला न मिळणारा मोकळेपणा ट्रम्प यांच्या भाषणामुळे या सोहळ्यात दिसून आला.

किंग चार्ल्स यांचा महत्त्वपूर्ण दौरा

राणी एलिझाबेथ यांच्या निधनानंतर किंग चार्ल्स यांचा हा पहिलाच मोठा अमेरिका दौरा आहे. या दौऱ्यात ते केवळ ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार नाहीत, तर अमेरिकन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनालाही संबोधित करणार आहेत. दुसरीकडे, राणी कॅमिला आणि मेलानिया ट्रम्प शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून दोन्ही देशांतील शैक्षणिक सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी किंग चार्ल्स यांच्याबद्दल काय विधान केले?

    Ans: ट्रम्प यांनी गंमतीने सांगितले की, त्यांच्या दिवंगत आईला किंग चार्ल्स तरुण असताना खूप आवडायचे आणि त्या त्यांना 'गोंडस' म्हणायच्या.

  • Que: ट्रम्प यांच्या आईचे मूळ गाव कोठे होते?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आईचा जन्म स्कॉटलंडमधील स्टॉर्नोवे (आउटर हेब्रिड्स) येथे झाला होता.

  • Que: किंग चार्ल्स अमेरिका दौऱ्यात कोणाची भेट घेणार आहेत?

    Ans: किंग चार्ल्स राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतील आणि अमेरिकन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील.

Published On: Apr 29, 2026 | 10:43 AM

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! 'या' महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली 'ही' अट
UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, 'Epstein Files'च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer
IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

