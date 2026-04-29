Royal Visit: ‘माझ्या आईच किंग चार्ल्सवर प्रेम…’, व्हाईट हाऊसच्या साऊथ लॉनवर आठवणींची मधुर गुंफण; ट्रम्प यांची मिश्किल टोलेबाजी

Trump mother Mary MacLeod King Charles : जागतिक राजकारणातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांपैकी एक असलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) हे त्यांच्या फटकळ आणि विनोदी शैलीसाठी ओळखले जातात. नुकतेच ब्रिटनचे राजे किंग चार्ल्स तिसरे आणि राणी कॅमिला चार दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये दाखल झाले. व्हाईट हाऊसच्या साऊथ लॉनवर त्यांच्या स्वागतासाठी एका भव्य समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या गंभीर राजनैतिक वातावरणात ट्रम्प यांनी आपल्या दिवंगत आईच्या एका ‘गुपिताचा’ खुलासा केला आणि संपूर्ण वातावरणात हास्यकल्लोळ उडाला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या आईच्या, मेरी ॲन मॅकलॉड ट्रम्प यांच्या आठवणींना उजाळा देताना सांगितले की, त्यांना ब्रिटिश राजघराणे प्रचंड प्रिय होते. “माझी आई दूरदर्शनवर राजघराण्यातील प्रत्येक कार्यक्रम तासनतास पाहत असे. जेव्हा कधी राणी एलिझाबेथ किंवा तरुण चार्ल्स टीव्हीवर दिसायचे, तेव्हा ती मला हाक मारून म्हणायची, ‘डोनाल्ड, बघ, छोटा चार्ल्स किती गोंडस दिसतोय!'” ट्रम्प पुढे गंमतीने म्हणाले की, त्यांच्या आईचे किंग चार्ल्सवर अक्षरशः प्रेम होते. ट्रम्प यांच्या या मिश्किल टिप्पणीवर समोर बसलेले किंग चार्ल्स स्वतःला हसण्यापासून रोखू शकले नाहीत.
ट्रम्प यांनी केवळ विनोदच केला नाही, तर आपल्या कुटुंबाचे ब्रिटनशी असलेले जुने नातेही अधोरेखित केले. त्यांच्या आईचा जन्म स्कॉटलंडमधील ‘आउटर हेब्रिड्स’ येथे झाला होता आणि त्या वयाच्या १९ व्या वर्षी नशिबाची साथ शोधत अमेरिकेत आल्या होत्या. ट्रम्प यांनी सांगितले की, स्कॉटलंडमध्ये जन्मल्यामुळे त्यांच्या आईच्या रक्तातच ब्रिटिश राजघराण्याबद्दल आदर होता. विशेषतः राणी एलिझाबेथ यांच्याबद्दल त्यांना खूप ओढ होती. ही केवळ दोन देशांची भेट नसून ती एका कुटुंबाची आपल्या मुळांकडे पाहण्याची दृष्टी होती.
ROYAL CRUSH: Trump’s Mom Loved King Charles?! President Trump just dropped a hilarious “family secret,” joking that his late mother, Mary Anne, had a massive crush on King Charles III. pic.twitter.com/eKlpQWeSJh — Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) April 29, 2026
credit – social media and Twitter
समारंभादरम्यान ट्रम्प यांनी आपल्या आई-वडिलांच्या ६३ वर्षांच्या दीर्घ वैवाहिक जीवनाचाही उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांच्याकडे वळून गंमतीने म्हटले, “माझे आई-वडील ६३ वर्षे एकत्र होते, मला नाही वाटत की मी तो विक्रम कधी गाठू शकेन!” ट्रम्प यांच्या या प्रांजळ आणि विनोदी विधानावर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. राजनैतिक भेटींमध्ये सहसा पाहायला न मिळणारा मोकळेपणा ट्रम्प यांच्या भाषणामुळे या सोहळ्यात दिसून आला.
राणी एलिझाबेथ यांच्या निधनानंतर किंग चार्ल्स यांचा हा पहिलाच मोठा अमेरिका दौरा आहे. या दौऱ्यात ते केवळ ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार नाहीत, तर अमेरिकन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनालाही संबोधित करणार आहेत. दुसरीकडे, राणी कॅमिला आणि मेलानिया ट्रम्प शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून दोन्ही देशांतील शैक्षणिक सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
Ans: ट्रम्प यांनी गंमतीने सांगितले की, त्यांच्या दिवंगत आईला किंग चार्ल्स तरुण असताना खूप आवडायचे आणि त्या त्यांना 'गोंडस' म्हणायच्या.
Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आईचा जन्म स्कॉटलंडमधील स्टॉर्नोवे (आउटर हेब्रिड्स) येथे झाला होता.
Ans: किंग चार्ल्स राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतील आणि अमेरिकन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील.