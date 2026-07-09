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‘सातबारा कोरा करा’; रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाबाहेर शेतकऱ्यांचे आंदोलन, झाडावर चढून कार्यकर्त्यांचा अनोखा विरोध

Updated On: Jul 09, 2026 | 01:08 PM IST
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सारांश

सरसकट शेतकरी कर्जमाफी आणि 'सातबारा कोरा करा' या मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवन परिसरात आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान काही कार्यकर्ते झाडावर चढले, तर परिसरात कापूस फेकून सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. पोलिसांनी रविकांत तुपकरांसह आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

'सातबारा कोरा करा'; रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाबाहेर शेतकऱ्यांचे आक्रमक आंदोलन, झाडावर चढून कार्यकर्त्यांचा अनोखा विरोध

'सातबारा कोरा करा'; रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाबाहेर शेतकऱ्यांचे आक्रमक आंदोलन, झाडावर चढून कार्यकर्त्यांचा अनोखा विरोध

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विस्तार
  • विधानभवनाबाहेर रविकांत तुपकरांचे आंदोलन
  • झाडावर चढून कार्यकर्त्यांचा अनोखा विरोध
  • पोलिसांनी घेतले ताब्यात
Farmer Loan Waiver Protest : महाराष्ट्र विधानभवन परिसरात आज (9 जुलै 2026) शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी झाडांवर चढत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. या प्रकारामुळे विधानभवन परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून आंदोलकांना खाली उतरवण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांची मोठी कसरत करावी लागली.

झाडावर चढून अनोखे आंदोलन

क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंत्रालय आणि विधानभवन परिसरात झाडांवर चढून आंदोलन सुरू केले. काही आंदोलकांनी हातात फासाची दोरी घेतल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली. झाडांवरून खाली उतरण्यास आंदोलकांनी सुरुवातीला नकार दिल्याने प्रशासनाची धावपळ उडाली. अखेर पोलिसांनी समजूत काढून त्यांना सुरक्षितपणे खाली उतरवले.

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‘सरसकट कर्जमाफी करा, सातबारा कोरा करा’ची मागणी

या आंदोलनामागील प्रमुख मागणी म्हणजे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी आणि ‘सातबारा कोरा करा’ ही होती. आंदोलकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

विधानभवन परिसरात कापूस फेकून निषेध

आंदोलन अधिक तीव्र करत कार्यकर्त्यांनी विधानभवन परिसरात कापूस फेकून सरकारच्या कृषी धोरणांविरोधात निषेध नोंदवला. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव, कर्जमाफी आणि आर्थिक दिलासा देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

रविकांत तुपकरांसह आंदोलनकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यानंतर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर विधानभवन परिसरात बंदोबस्त वाढवण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने निर्णय घ्यावा

आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटातून जात असून वाढते कर्ज, उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली. दरम्यान, या आंदोलनामुळे विधानभवन परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवली असून पुढील कारवाई सुरू आहे.

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Web Title: Ravikant tupkar farmer loan waiver protest vidhan bhavan mumbai news marathi

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Published On: Jul 09, 2026 | 01:08 PM

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