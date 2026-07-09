Balochistan Protest : PoK नंतर बलुचिस्तानमध्ये वाढला तणाव; आंदोलकांवर कारवाई, मानवाधिकार उल्लंघनाचे गंभीर आरोप

स्थानिक अहवालांनुसार, आंदोलने रोखण्यासाठी पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी काही ठिकाणी बळाचा वापर केला. अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी व्यापक कारवाई सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. काही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आंदोलकांवर गोळीबार झाल्याचाही आरोप केला आहे. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही.
मानवाधिकार संघटनांच्या मते, बलुचिस्तानमध्ये सक्तीने बेपत्ता करण्याच्या घटना, कोठडीतील मृत्यू आणि नागरिकांवरील कथित अत्याचार सातत्याने वाढत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र सुरू असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तथापि, या आरोपांवर पाकिस्तान सरकार किंवा सुरक्षा यंत्रणांनी अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर बलुचिस्तानमधील अस्थिरतेमुळे पाकिस्तानसमोर आणखी एक मोठे अंतर्गत आव्हान उभे राहिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. वाढत्या तणावामुळे या भागातील सुरक्षा आणि राजकीय परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष केंद्रित झाले आहे.
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दरम्यान, बलुचिस्तानमधील कथित मानवाधिकार उल्लंघनाच्या निषेधार्थ जर्मनीतील ब्रेमेन येथे बलुच कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. बलुच नॅशनल मूव्हमेंट (BNM) च्या नेतृत्वाखाली आयोजित या आंदोलनात आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हस्तक्षेप करून परिस्थितीची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलकांनी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांवर सक्तीने लोकांना बेपत्ता करणे, कोठडीतील हत्या, सामूहिक शिक्षा, घरे पाडणे आणि नागरिकांना विस्थापित केल्याचे आरोप केले. ग्वादरसह विविध भागांत लष्करी कारवायांदरम्यान सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
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या घडामोडींमुळे बलुचिस्तानमधील परिस्थिती पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि विविध निरीक्षक या घटनांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, समोर आलेले अनेक दावे स्वतंत्रपणे सत्यापित झालेले नसल्याने अधिकृत तपास किंवा पुष्टी होणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानसमोरील अंतर्गत सुरक्षा, राजकीय स्थैर्य आणि मानवाधिकारांचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असल्याचे या घटनांमधून दिसून येत आहे. पुढील काही दिवसांत पाकिस्तान सरकारची भूमिका, सुरक्षा परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद यावर या प्रकरणाची दिशा अवलंबून असणार आहे.