Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Donald Trump Name Also In Epstein Files Accused Of Abusing Many Underage Girls

एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप

ट्रम्प यांनी एपस्टीनच्या आरोपांबाबत कोणतेही चुकीचे कृत्य केल्याचे नाकारले आहे. ट्रम्प एपस्टीनच्या लैंगिक तस्करीत सहभागी असल्याचे सूचित करणारा अद्याप कोणताही पुरावा नाही.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:38 AM
एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींचे केले लैंगिक शोषण

एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींचे केले लैंगिक शोषण (फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या न्याय विभागाने कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित नवीन कागदपत्रे जारी केली आहेत. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध गंभीर आरोप आहेत. एफबीआयने पीडितेच्या तीन मुलाखती घेतल्या, ज्या न्याय विभागाने प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानुसार, एपस्टीनने त्या मुलीला ट्रम्प यांच्याकडे नेले होते आणि त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी किशोरवयीन असताना तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले, असा आरोप करण्यात आला आहे.

याप्रकरणाची सध्या चौकशी सुरु आहे. त्यात महिलेने केलेल्या मुलाखतीत तिने आरोप केला आहे की, ट्रम्प यांनी तिला अनैसर्गिक लैंगिक कृत्यांसाठी भाग पाडले आणि जेव्हा तिने प्रतिकार केला तेव्हा ट्रम्प यांनी हिंसाचाराचा अवलंब केला. या मुलाखती अशा वेळी आल्या आहेत जेव्हा डेमोक्रॅटिक पक्ष चौकशी करत आहे की, ट्रम्पविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेले कागदपत्रे लपवली आहेत का? त्यामुळे याप्रकरणाच्या चौकशीतून सत्य बाहेर येणार आहे.

अहवालानुसार, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतच्या फाईल्समध्ये पीडितेचे (नाव गुप्त ठेवण्यात आले) वय १३ ते १५ वर्षे असल्याचे वर्णन केले आहे. असा आरोप आहे की, एपस्टीन तिला न्यूयॉर्क किंवा न्यू जर्सी येथे घेऊन गेला, जिथे त्याने तिला एका उंच इमारतीतील प्रशस्त खोल्यांमध्ये ट्रम्पशी ओळख करून दिली. महिलेने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांना तिचे ‘टॉमबॉय’ वर्तन आवडत नव्हते. २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान ट्रम्पवरही आरोप करण्यात आले होते.

ट्रम्प यांच्याकडून आरोपांचे सतत खंडन

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एपस्टीनच्या आरोपांबाबत कोणतेही चुकीचे कृत्य केल्याचे नाकारले आहे. ट्रम्प एपस्टीनच्या लैंगिक तस्करीत सहभागी असल्याचे सूचित करणारा अद्याप कोणताही पुरावा नाही. न्याय विभागाने जाहीर केलेल्या साहित्यात पुरावे किंवा संदर्भ नाहीत. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनीही आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे आणि पीडितेला मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचे म्हटले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचं गुपित बाहेर येणार?

सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका इराण युद्धाने (US Iran War) तीव्र पेट घेतला आहे. या युद्धामुळे प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यासाठी एक धक्कादायक वृत्त आहे. एपस्टीन प्रकरणात लपलेले ट्रम्प यांचे ते गुपित अखेर बाहेर येणार आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

हेदेखील वाचा : खळबळजनक! Epstein Files मधून ट्रम्प यांचे नाव जाणीवपूर्वक हटवलं? अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप

Web Title: Donald trump name also in epstein files accused of abusing many underage girls

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 09:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?
1

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?

Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट
2

Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट

Iran-Israel War : इराणवर सातत्याने बॉम्बहल्ले सुरुच; आखाती देश डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर नाराज, आता…
3

Iran-Israel War : इराणवर सातत्याने बॉम्बहल्ले सुरुच; आखाती देश डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर नाराज, आता…

worldwar3: ट्रम्प यांचा ‘Plan B’ सक्रिय! ‘विनाशकारी हल्ल्यात’ इराणचे ‘Azadi Sports Complex’ उद्ध्वस्त; 12000 सीट्सचा इनडोअर अरेना
4

worldwar3: ट्रम्प यांचा ‘Plan B’ सक्रिय! ‘विनाशकारी हल्ल्यात’ इराणचे ‘Azadi Sports Complex’ उद्ध्वस्त; 12000 सीट्सचा इनडोअर अरेना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप

एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप

Mar 07, 2026 | 09:38 AM
Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर

Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर

Mar 07, 2026 | 09:35 AM
Shani Dosh: तुमच्या कुंडलीमध्ये शनि दोष आहे का? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

Shani Dosh: तुमच्या कुंडलीमध्ये शनि दोष आहे का? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

Mar 07, 2026 | 09:31 AM
दोन तोंडाचा साप कधी पाहिला आहे का? शिकार पाहताच तुटून पडला अन् अनोख्या सापाचा Video Viral

दोन तोंडाचा साप कधी पाहिला आहे का? शिकार पाहताच तुटून पडला अन् अनोख्या सापाचा Video Viral

Mar 07, 2026 | 09:29 AM
Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

Mar 07, 2026 | 09:14 AM
मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना

मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना

Mar 07, 2026 | 09:14 AM
zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Mar 07, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM