एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या न्याय विभागाने कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित नवीन कागदपत्रे जारी केली आहेत. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध गंभीर आरोप आहेत. एफबीआयने पीडितेच्या तीन मुलाखती घेतल्या, ज्या न्याय विभागाने प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानुसार, एपस्टीनने त्या मुलीला ट्रम्प यांच्याकडे नेले होते आणि त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी किशोरवयीन असताना तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
याप्रकरणाची सध्या चौकशी सुरु आहे. त्यात महिलेने केलेल्या मुलाखतीत तिने आरोप केला आहे की, ट्रम्प यांनी तिला अनैसर्गिक लैंगिक कृत्यांसाठी भाग पाडले आणि जेव्हा तिने प्रतिकार केला तेव्हा ट्रम्प यांनी हिंसाचाराचा अवलंब केला. या मुलाखती अशा वेळी आल्या आहेत जेव्हा डेमोक्रॅटिक पक्ष चौकशी करत आहे की, ट्रम्पविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेले कागदपत्रे लपवली आहेत का? त्यामुळे याप्रकरणाच्या चौकशीतून सत्य बाहेर येणार आहे.
अहवालानुसार, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतच्या फाईल्समध्ये पीडितेचे (नाव गुप्त ठेवण्यात आले) वय १३ ते १५ वर्षे असल्याचे वर्णन केले आहे. असा आरोप आहे की, एपस्टीन तिला न्यूयॉर्क किंवा न्यू जर्सी येथे घेऊन गेला, जिथे त्याने तिला एका उंच इमारतीतील प्रशस्त खोल्यांमध्ये ट्रम्पशी ओळख करून दिली. महिलेने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांना तिचे ‘टॉमबॉय’ वर्तन आवडत नव्हते. २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान ट्रम्पवरही आरोप करण्यात आले होते.
ट्रम्प यांच्याकडून आरोपांचे सतत खंडन
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एपस्टीनच्या आरोपांबाबत कोणतेही चुकीचे कृत्य केल्याचे नाकारले आहे. ट्रम्प एपस्टीनच्या लैंगिक तस्करीत सहभागी असल्याचे सूचित करणारा अद्याप कोणताही पुरावा नाही. न्याय विभागाने जाहीर केलेल्या साहित्यात पुरावे किंवा संदर्भ नाहीत. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनीही आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे आणि पीडितेला मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचे म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचं गुपित बाहेर येणार?
सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका इराण युद्धाने (US Iran War) तीव्र पेट घेतला आहे. या युद्धामुळे प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यासाठी एक धक्कादायक वृत्त आहे. एपस्टीन प्रकरणात लपलेले ट्रम्प यांचे ते गुपित अखेर बाहेर येणार आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
